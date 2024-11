EQS-News: Marinomed Biotech AG / Schlagwort(e): Verkauf/Strategische Unternehmensentscheidung

Marinomed Biotech AG unterzeichnet Vereinbarung über den Verkauf des Carragelose-Geschäfts an das französische Unternehmen Unither Pharmaceuticals



27.11.2024

Marinomed Biotech AG unterzeichnet Vereinbarung über den Verkauf des Carragelose-Geschäfts an das französische Unternehmen Unither Pharmaceuticals Marinomed verkauft Carragelose-Geschäft an Unither Pharmaceuticals, ein führendes Vertragsentwicklungs- und Herstellungsunternehmen für Medizinprodukte und Arzneimittel

Erlöse aus dem Verkauf des Carragelose-Geschäfts in Höhe von bis zu EUR 20 Mio. sollen die Erfüllung des Sanierungsplans, die Fortführung des Unternehmens und Investitionen in die Marinosolv-Plattform finanzieren

Der Abschluss unterliegt unter anderem dem erfolgreichen Abschluss des Sanierungsverfahrens und der Zustimmung der Aktionäre auf einer außerordentlichen Hauptversammlung Korneuburg, Österreich, 27. November 2024 - Marinomed Biotech AG (VSE:MARI) hat eine Vereinbarung über den Verkauf seines Carragelose-Geschäfts an das französische Vertragsentwicklungs- und Herstellungsunternehmen Unither Pharmaceuticals unterzeichnet. Der Vertrag sieht Vorab- und Meilensteinzahlungen in Höhe von insgesamt bis zu EUR 20 Mio. vor, einschließlich einer Vorabzahlung von bis zu EUR 5 Mio. Weitere Zahlungen hängen von der Erreichung definierter kommerzieller und operativer Ziele in den nächsten zwei Jahren ab. Der Abschluss der Transaktion unterliegt den üblichen Bedingungen wie der Fusionskontrolle, dem erfolgreichen Abschluss des Sanierungsverfahrens und der Zustimmung der Aktionäre des Unternehmens auf einer außerordentlichen Hauptversammlung. Die Vereinbarung sieht die Übertragung des gesamten Carragelose-Portfolios einschließlich aller damit verbundenen Vereinbarungen und Geschäftsbeziehungen vor. Im Rahmen der Vereinbarung beabsichtigen Marinomed und Unither außerdem, nach Abschluss der Transaktion einen Dienstleistungsvertrag für eine Übergangsperiode abzuschließen. Der Erlös aus dem Verkauf des Carragelose-Geschäfts soll sowohl das operative Geschäft mit verstärktem Fokus auf die Marinosolv-Plattform als auch den am 14. November 2024 mit den Gläubigern des Unternehmens vereinbarten Sanierungsplan finanzieren. "Unither Pharmaceuticals ist ein führendes Vertragsentwicklungs- und Herstellungsunternehmen für Medizinprodukte und Arzneimittel mit Produktionsstätten in vielen Teilen der Welt. Die Zusammenarbeit mit Unither bietet eine hervorragende Entwicklungs- und Wachstumschance für das Carragelose-Portfolio. Ich bin überzeugt, dass wir den idealen Partner für unser Geschäft gefunden haben", sagt Andreas Grassauer, CEO von Marinomed. "Mit den erzielten Erlösen können wir die Finanzierung für die nächsten Jahre sicherstellen. Dies umfasst die Erfüllung des Sanierungsplans und die Deckung der Kosten, die für die Vermarktung der Marinosolv-Plattform erforderlich sind. Wir sind weiterhin zuversichtlich, dass wir durch den Abschluss von Partnerschaften für unsere Marinosolv-Produktkandidaten Budesolv und Tacrosolv sowie durch unsere Solv4U-Technologiepartnerschaften und -dienstleistungen ausreichende Einnahmen erzielen können, um dieses Geschäft profitabel zu machen." "Die Übernahme des Carragelose-Produktportfolios ist eine bemerkenswerte Chance für Unither. Neben dem Wachstumspotenzial im Bereich Husten und Erkältung planen wir, von den Carragelose-Produkten im Bereich Allergie und den kürzlich entwickelten Carragelose-Augentropfen zu profitieren", kommentiert Eric Goupil, CEO von Unither. "Durch die Kombination unseres eigenen technischen Wissens und der Expertise von Marinomed können wir unseren Kunden innovative Lösungen anbieten. Wir freuen uns, Carragelose in unsere patentierten Technologieplattformen und unser Produktportfolio aufzunehmen, um unseren Kunden innovative, wettbewerbsfähige und nachhaltige Lösungen zu bieten. Wir freuen uns darauf, mit dem Marinomed-Team am Wachstum von Carragelose zu arbeiten." Marinomed Biotech AG wird eine außerordentliche Hauptversammlung abhalten, um den Verkauf des Carragelose-Geschäfts zur Abstimmung zu bringen. Weitere Details werden in Kürze auf unserer Website verfügbar sein: https://www.marinomed.com/de/investoren-esg/hauptversammlung Über Unither Pharmaceuticals Unither Pharmaceuticals ist ein pharmazeutischer Subunternehmer, der sich auf die Entwicklung und Herstellung von flüssigen Formulierungen in Einzel- oder Multidosis (einschließlich Augentropfen, Salzlösungen, Asthma-Medikamente in BFS-Einzeldosen und orale flüssige Stickpacks) für Pharmaunternehmen und Generikahersteller spezialisiert hat. Mit 2.200 Mitarbeitern und acht Produktionsstätten in Frankreich, den Vereinigten Staaten, Brasilien und China sowie einem Forschungs- und Entwicklungszentrum in Frankreich erzielte Unither Pharmaceuticals im Jahr 2023 einen Umsatz von EUR 475 Mio. https://www.unither-pharma.com/ Über Carragelose®: Carragelose® ist ein sulfatiertes Polymer aus der Rotalge mit einem einzigartigen, breiten virus- und allergenblockierenden Wirkungsspektrum. Es ist bekannt als ein verträgliches, effektives und sicheres Mittel zur Vorbeugung und Behandlung von viralen Erkrankungen der Atemwege. Mehrere klinische und präklinische Studien haben gezeigt, dass Carragelose® eine Schutzschicht auf der Schleimhaut bildet, die Viren daran hindert, Zellen zu infizieren. Laborstudien und klinische Daten haben bestätigt, dass Carragelose® auch die Übertragung von SARS-CoV-2 verhindern kann. [1] , [2] Marinomed hält die Patentrechte an Carragelose® und hat Carragelose® zum Vertrieb in Europa, Nordamerika, Australien und weiteren Ländern in Asien und Lateinamerika auslizensiert. Marinomeds Carragelose®-Portfolio von Nasensprays und Produkten für den Rachenraum finden Sie unter https://www.carragelose.com/en/portfolio/launched-products , die wissenschaftlichen Veröffentlichungen zu Carragelose® unter https://www.marinomed.com/de/publikationen/wissenschaftliche-publikationen . Über Marinomed Biotech AG Marinomed Biotech AG ist ein österreichisches, wissenschaftsbasiertes Biotechnologie-Unternehmen mit einer wachsenden Entwicklungspipeline und global vermarkteten Therapeutika. Das Unternehmen entwickelt patentgeschützte, innovative Produkte in den therapeutischen Bereichen der Immunologie und Virologie auf Basis seiner Plattform Marinosolv® und der virusblockierenden Wirkungsweise von Carragelose®. Die Marinosolv®-Technologie erhöht die Löslichkeit und Bioverfügbarkeit von schwer löslichen Wirkstoffen und wird zur Entwicklung von neuen Therapeutika für Indikationen im Bereich der autoreaktiven Immunerkrankungen eingesetzt. Das Virologie-Segment umfasst Carragelose®-basierte rezeptfreie Produkte zur Prophylaxe und Therapie von viralen Infektionen der oberen Atemwege, die in mehr als 40 Ländern verpartnert sind. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Korneuburg, Österreich und notiert an der Wiener Börse (VSE:MARI). 