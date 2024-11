FRANKFURT (dpa-AFX)



DEUTSCHLAND: - WENIG BEWEGUNG - Nach dem Auf und Ab an den ersten beiden Wochentagen ist am Mittwoch beim Dax zunächst wenig Bewegung angesagt. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent tiefer auf 19.280 Punkte. Er dürfte damit nicht den soliden US-Börsen folgen, an denen laut dem Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners die "Weihnachtsrally in vollem Gange" ist. Altmann sieht derzeit eine "Trump-Divergenz" an den Börsen wegen der Zollpläne des designierten US-Präsidenten. Am Vortag hatte die Ankündigung von Abgaben auf Einfuhren aus Mexiko, Kanada und China auch hierzulande die Anleger besorgt. Die UBS sieht allerdings Spielraum für Verhandlungen, auch wegen des derzeitigen Freihandelsabkommens mit den US-Nachbarstaaten. "Zolldrohungen könnten kurzfristige Marktvolatilität auslösen, aber der fundamentale Hintergrund bleibt unterstützend", schrieb die Bank am Morgen.

USA: - REKORDE BEIM DOW UND S&P 500 - Der bekannteste Wall-Street-Index Dow und der marktbreite S&P 500 haben am Dienstag nach einem zögerlichen Start ihren Rekordlauf fortgesetzt. Der Nasdaq 100 legte zwar ebenfalls zu, doch bis zum Rekordhoch vor rund zwei Wochen fehlen dem technologielastigen Index noch etwas mehr als 250 Punkte oder etwas mehr als ein Prozent. Der Dow Jones Industrial beendete den Handel mit plus 0,28 Prozent auf 44.860,31 Punkte, nachdem er kurz vor Börsenschluss erstmals in seiner Geschichte über 44.900 Punkte geklettert war. Der S&P 500 stieg um 0,57 Prozent auf 6.021,63 Punkte. Für den Nasdaq 100 ging es ebenfalls um 0,57 Prozent nach oben. Damit erreichte er 20.922,90 Zähler.

ASIEN: - GEWINNE IN CHINA, VERLUSTE IN JAPAN - In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte am Mittwoch unterschiedlich entwickelt. Während es in China und Hongkong nach oben ging, gaben die Kurse in Japan erneut überwiegend nach. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büßte kurz vor Handelsende etwas mehr als ein Prozent ein und knüpfte damit an die Vortagsverluste an. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandswerten konnte dagegen den Abwärtstrend der vergangenen drei Handelstage stoppen und legte im späten Handel rund ein Prozent zu. Der Hang Seng in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong stieg zuletzt um 0,7 Prozent, nachdem er bereits am Dienstag leicht gestiegen war.



DAX 19295,98 -0,56%

XDAX 19323,55 -0,33%

EuroSTOXX 50 4761,99 -0,79%

Stoxx50 4291,52 -0,41%



DJIA 44860,31 0,28%

S&P 500 6021,63 0,57%

NASDAQ 100 20922,90 0,57%

RENTEN:





Bund-Future 133,96 0,05%

DEVISEN:





Euro/USD 1,0480 -0,01%

USD/Yen 152,27 -0,51%

Euro/Yen 159,58 -0,53%



BITCOIN Bitstamp

Bitcoin 93.214 USD +1,4%

ROHÖL:





Brent 72,90 +0,09 USD WTI 68,83 +0,06 USD



- JPMORGAN HEBT HENKEL AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 100 (82) EUR - JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR AUTO1 AUF 17,10 (12,10) EUR - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 160 (150) EUR - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR EON AUF 16 (15,50) EUR - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR ELRINGKLINGER AUF 6 (6,70) EUR - 'NEUTRAL' - JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR SYMRISE AUF 120 (130) EUR - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN SETZT BEIERSDORF AUF 'POSITIVE CATALYST WATCH' - RBC SENKT ZIEL FÜR COMMERZBANK AUF 17,25 (18,00) EUR - 'SECTOR PERFORM'

- BARCLAYS HEBT SYENSQO AUF 'EQUAL WEIGHT' - ZIEL 86 EUR - BERENBERG HEBT EQUINOR AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 325 (290) NOK - JEFFERIES HEBT EDP RENOVAVEIS AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 13 (15,50) EUR - JEFFERIES SENKT BOOHOO AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 30 (70) PENCE - JEFFERIES SENKT BOOHOO AUF 'HOLD' - ZIEL 30 PENCE

- JEFFERIES SENKT EDP AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 3,70 (4,70) EUR - JPMORGAN HEBT COCA-COLA HBC AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 3250 (2350) PENCE - JPMORGAN HEBT ESSITY AUF 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 310 (280) SEK - JPMORGAN HEBT OPMOBILITY AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 12 (14) EUR - JPMORGAN HEBT VOLVO B AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 330 (290) SEK - JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR AB INBEV AUF 75 (72) EUR - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR BRITISH AMERICAN TOBACCO AUF 2800 (2550) P - 'NEUTRAL' - JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR DANONE AUF 80 (70) EUR - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR UNILEVER AUF 5400 (5300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN SENKT COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 78 PENCE - JPMORGAN SENKT NOKIAN AUF 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 6 (6,60) EUR - JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR DIAGEO AUF 2500 (3200) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR EDP AUF 4,60 (4,90) EUR - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR EDP RENOVAVEIS AUF 13,40 (17,50) EUR - 'NEUTRAL' - JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR L'OREAL AUF 290 (325) EUR - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR PERNOD RICARD AUF 120 (140) EUR - 'NEUTRAL' - JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR RECKITT AUF 5500 (6000) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR REMY COINTREAU AUF 50 (60) EUR - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN SETZT UNILEVER AUF 'ANALYST FOCUS LIST'

- MORGAN STANLEY HEBT NESTLE AUF 'EQUAL-WEIGHT'

- ODDO BHF STARTET NKT MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 529,70 DKK - RBC SENKT ZIEL FÜR BNP PARIBAS AUF 78 (79) EUR - 'OUTPERFORM' - RBC SENKT ZIEL FÜR ING AUF 16,75 (17,50) EUR - 'SECTOR PERFORM' - UBS HEBT ZIEL FÜR ING AUF 21 (20,60) EUR - 'BUY'



bis 06.45 Uhr:

- Ermittlungen gegen Chinas Verteidigungsminister, FT

- FDP-Chef Christian Lindner hat dem Kanzler die Qualität zur Führung einer Regierung abgestritten und eine erneute Ampel-Koalition ausgeschlossen, Gespräch, Table Media - FDP-Vize Wolfgang Kubicki schließt Koalition mit Grünen aus: "Mein Bedarf momentan ist gedeckt", Podcast des Nachrichtenmagazins Politico - Der neue Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Helmut Frister, sieht im Nachhinein erhebliche Mängel beim Umgang mit der Corona-Pandemie, Gespräch, Rheinische Post - Kraftfahrt-Bundesamt-Präsident Richard Damm regt Änderungen am EU-Verbrennerverbot an. Angebot und Akzeptanz für E-Autos noch nicht groß genug - Vergünstigter Ladestrom würde "definitiv" helfen, Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ) - Neuer Vorsitzender der Ethikrats befürwortet assistierten Suizid und sieht neues Gesetz zum Schwangerschaftsabbruch kritisch, Gespräch mit Helmut Frister, Rheinische Post - Grünen-Chefin Franziska Brantner hat die Union und andere demokratische Parteien aufgefordert, die öffentlichen Investitionen künftig deutlich durch die Aufnahme neuer Schulden zu steigern, Gespräch, Rheinische Post - Unions-Parlamentsgeschäftsführer Thorsten Frei (CDU) hat Forderungen von SPD und Grünen nach einer Reform der Schuldenbremse noch vor der Bundestagswahl am 23. Februar eine klare Absage erteilt, Gespräch, Rheinische Post - FDP-Fraktionschef Christian Dürr hat die Union aufgefordert, in der kontroversen Debatte um die Schuldenbremse rasch für Klarheit zu sorgen, Gespräch, Rheinische Post - Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) und der Deutsche Richterbund fordern so früh wie möglich die Speicherung von IP-Adressen, Rheinische Post - Nachdem Innenministern Nancy Faeser (SPD) einen neuen Anlauf für die Speicherung von IP-Adressen angekündigt hat, pocht die Union jetzt auf ihre eigenen Vorschläge, Gespräch mit dem rechtspolitischen Sprecher der CDU/CSU, Günter Krings, Rheinische Post - Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat mit Blick auf jüngste Vorkommnisse noch besseren Schutz kritischer Infrastruktur angekündigt, Gespräch, Rheinische Post - Der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, hat vor hybrider Kriegsführung durch Russland gewarnt und mehr Schutz von Infrastruktur in Deutschland gefordert, Gespräch, Rheinische Post - Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) fordert Union und FDP auf, einer Kindergeld-Erhöhung zum Jahreswechsel im Bundestag bereits in der nächsten Sitzungswoche zuzustimmen, Gespräch, Bild - Der ehemalige CSU-Vorsitzende und Ministerpräsident Horst Seehofer kritisiert Altbundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) für Aussagen in ihrem neuen Buch "Freiheit", von Seehofer in der Flüchtlingskrise 2015/16 schlecht behandelt worden zu sein, Gespräch, Bild

bis 23.45 Uhr:

- Die Chefin der Lufthansa-Tochter Austrian Airlines, Annette Mann, sieht das Unternehmen am Standort Wien im harschen Wettbewerb mit Low-Cost-Carriern und Anbietern wie Turkish oder Emirates. Alleine wäre die Airline nicht lebensfähig, aber als "hochintegrierter Teil im Gesamtnetz der Lufthansa" wirft sie derzeit positive Ergebnisse ab, Gespräch, BöZ - "In den nächsten zwei bis drei Jahren peilen wir fünf Millionen Kunden in Deutschland an", Gespräch mit Antoine Le Nel, Vorstand für Wachstum und Marketing bei Revolut, FAZ - Die Bafin will deutsche Institute von regulatorischen Lasten befreien. Vor allem kleine Institute sollen geringere Vorgaben erhalten. Man wolle den Instituten Erleichterungen verschaffen, Gespräch mit Exekutivdirektor Raimund Röseler, BöZ - "Deutschland? Wir hoffen das Beste", Gespräch mit John Waldron, COO von Goldman Sachs, FAZ

bis 21.00 Uhr:

- Thyssen-Krupp-Vorstand verkündet Sparpaket ohne konkrete Planung, HB - Die Finanzaufsicht Bafin verfolgt die Ballung der Probleme bei Genossenschaftsbanken genau, Gespräch mit Präsident Mark Branson, HB - "Ich glaube nicht, dass Trump alle Kandidaten durchbekommt", Gespräch mit Tom Price, Gesundheitsminister in Trumps erster Regierung, über Kälte in der Politik, den "invasiven" Auswahlprozess - und darüber, dass nach Matt Gaetz noch mehr Kandidaten wackeln könnten, HB - Die Schuldenbremse macht Politiker denkfaul, Gastbeitrag von Philippa Sigl-Glöckner, Gründerin und Direktorin des Dezernats Zukunft. Bei der Bundestagswahl kandidiert sie für die SPD in München-Nord, HB - Französischer Premierminister Michel Barnier rechnet bei Scheitern der Budgetvorlage mit einem "Sturm" an den Finanzmärkten, Gespräch, TF1

TERMINE UNTERNEHMEN



06:40 LUX: Aroundtown, Q3-Zahlen



08:00 GBR: Easyjet, Jahreszahlen



11:00 DEU: Adler Group, Hauptversammlung



NOR: Norsk Hydro, Capital Markets Day







08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 11/24



09:00 DEU: DIW-Konjunkturbarometer



10:00 POL: Arbeitslosenquote 10/24



10:30 DEU: Jahres-Pk zum GfK-Konsumklima 12/24



14:30 USA: BIP Q3/24 (2. Veröffentlichung)



14:30 USA: Privater Konsum Q3/24 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 10/24 (vorläufig)



14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 10/24 (vorläufig)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)



15:45 USA: Einkaufsmanager Index Chicago 11/24



16:00 USA: Private Einkommen und Ausgaben 10/24



16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 10/24



16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)



08:00 DEU: Destatis: Integrierte Schulden der kommunalen Haushalte, Stand: 31.12.2023

09:30 DEU: Goldman Sachs Medien-Roundtable zu M&A-Aktivitäten im zweiten Halbjahr 2024, Frankfurt

10:00 DEU: Fortsetzung Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt/M. (bis 27.11.24)

10:00 DEU: Bitkom, Online-PK "Black Friday: Wie digital shoppt Deutschland?" u.a. mit Bitkom-Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard Rohleder

10:00 DEU: Turkish-German Energy Forum u.a. mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und dem türkischen Minister für Energie und natürliche Ressourcen Alparslan Bayraktar

+ 15.55 Pressestatements von Bundeswirtschaftsminister Habeck und dem türkischen Minister Bayraktar

11:00 DEU: Adventsgespräch Rotkäppchen-Mumm u.a. zu Ergebnissen der Rotkäppchen-Mumm Trendstudie 2024, Eltville

DEU: Forum Solar Plus - Ausblick auf 2025, Berlin (bis 27.11.24)

DEU: Handelsblatt Auto-Gipfel 2024, Salzgitter (bis 27.11.24)

+09.15 h Keynote Lars Bailkoski, Geschäftsführer Stellantis Deutschland

+09.25 h Keynote Dr. Holger Engelmann, CEO Webasto



DEU: Solar-Fachmesse «Solarsolutions», Düsseldorf



FRA: Konferenz Société Générale The Premium Review u.a. mit Siemens Healthineers, Uniail-Rodamco-Westfield, Symrise, Vonovia, ASML (bis 28.11.24), Paris

FRA: Konferenz Bernstein SG Annual Pan-European Premium Review u.a. mit Volkswagen, FMC AG, BASF, Traton, Daimler Truck Holding, GSK (bis 28.11.24), Paris

Prognose Vorwert

EUROZONE



08.45 Uhr



Frankreich



Verbrauchervertrauen



November (Punkte) 94 94

10.30 Uhr



Deutschland



GfK-Konsumklima, Dezember -18,8 -18,3

(in Pkt.)



USA



14.30 Uhr



BIP, Q3



2. Schätzung annualisiert



Quartalsvergleich +2,8 +2,8*

Auftragseingang



langlebige Güter



Oktober



Monatsvergleich +0,5 -0,7

ex Transport



Monatsvergleich +0,1 +0,5

Erstanträge auf



Arbeitslosenunterstützung



(Tsd) +215 +213

15.45 Uhr



Chicago-Einkaufsmanagerindex



November (in Pkt.) 45,0 41,6

16.00



Private Einkommen, Oktober



Monatsvergleich +0,3 +0,3

Konsumausgaben, Oktober



Monatsvergleich +0,4 +0,5

PCE-Preisindex, Oktober



Monatsvergleich +0,2 +0,2

Jahresvergleich +2,3 +2,1

Kernrate +2,8 +2,7

Schwebende Hausverkäufe, Oktober



Monatsvergleich -2,0 +7,4

Jahresvergleich +0,1 +2,2

