Berlin (ots) -Sinkende Temperaturen und kürzere Tage machen es schwer, die gewohnten gesunden Routinen beizubehalten. Statt Spaziergänge im Park oder Radfahren dominiert der Wunsch, es sich zu Hause gemütlich zu machen. Der Appetit auf herzhafte Speisen steigt und die körperliche Aktivität nimmt ab. Das führt oft dazu, dass viele Menschen in den Wintermonaten an Gewicht zulegen.Es ist wichtig, auch im Winter auf eine ausgewogene Ernährung und regelmäßige Bewegung zu achten, um sich langfristig wohlzufühlen. In diesem Beitrag erfahren Sie, wie man auch in der kalten Jahreszeit motiviert bleibt und das Gewicht unter Kontrolle behält.Appetit auf warme und deftige Speisen mit Gemüse stillenWährend die Temperaturen sinken, steigt meist der Appetit auf warme und deftige Speisen. Das liegt daran, dass sie uns von innen aufwärmen sowie an ihrer energiereichen Zusammensetzung, die evolutionär dazu diente, Depotfett für die kalte Jahreszeit anzulegen. Doch es gibt eine Möglichkeit, diesen Heißhunger zu stillen, ohne die Ernährung aus dem Gleichgewicht zu bringen - und die liegt bei deftigen Gemüsegerichten. Klassiker wie Schmorkohl, gefüllte Paprikaschoten, Ofengemüse, Suppen oder Eintöpfe sind ideal, da sie durch ihren hohen Gemüseanteil kalorienarm sind und gleichzeitig wertvolle Vitamine, Mineralstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe liefern. Durch scharfes Anbraten, Überbacken oder kräftige Gewürze können diese Gerichte herzhaft zubereitet werden und sie befriedigen den Appetit auf Deftiges, während sie gleichzeitig wohltuend von innen wärmen.Besonders im Winter: Spaziergänge an der frischen Luft fest im Kalender einplanenGerade im Winter fällt es oft schwer, sich zur Bewegung zu motivieren, da das gemütliche Sofa häufig verlockender ist als ein Spaziergang an der frischen Luft. Um dem entgegenzuwirken, sollte man Bewegung im Freien wie einen festen Termin behandeln und in den Kalender eintragen. Das Überwinden des inneren Schweinehunds mag schwer sein, doch man wird direkt mit einem guten Gefühl belohnt. Bei besonders schlechtem Wetter können Online-Sportangebote eine Alternative bieten - von intensiven Fitnessprogrammen bis hin zu sanftem Yoga oder Pilates ist für jeden etwas dabei. Auch hier gilt: Die Einheiten sollten fest eingeplant werden, denn je öfter man sich dazu überwindet, desto leichter wird die Bewegung in Zukunft fallen. Allerdings fällt es nicht jedem leicht, diese Motivation zu finden - das ist völlig normal und kein persönliches Versagen. Vielmehr geht es darum, die individuellen Gründe zu verstehen und daran zu arbeiten. Mit der richtigen Unterstützung lassen sich Wege entdecken, die dabei helfen, langfristig aus eigener Kraft motiviert und aktiv zu bleiben.Jetzt klare Ziele formulieren, bevor das neue Jahr startet!Neujahrsvorsätze sind ein bekannter Klassiker: Jedes Jahr füllen sich Fitnessstudios im Januar mit motivierten Menschen, die versuchen, die "Weihnachtspfunde" und den "Winterspeck" loszuwerden. Doch anstatt bis zum neuen Jahr zu warten, um die Folgen von Naschereien und Bewegungsmangel anzugehen, wäre es sinnvoller, dem frühzeitig vorzubeugen. Mit klaren Zielen, die noch vor den Feiertagen festgelegt werden, umgehen wir diese Probleme. Drei konkrete Ansätze können dabei helfen:1. Mehr Bewegung im Alltag und Sport: Es lohnt sich, täglich 30 Minuten Bewegung fest in den Tagesablauf einzuplanen. Ob ein kleiner Spaziergang, sanftes Stretching, eine individuelle Sporteinheit oder Gruppenaktivitäten - jede Art von Bewegung ist förderlich.2. Gesunde Ernährung mit Gemüse, gesunden Fetten und hochwertigen Proteinen: Eine solche Ernährung trägt dazu bei, fit und gesund durch den Winter zu kommen. Sie sättigt auch besser und beugt Heißhunger vor, wodurch das Verlangen nach Naschereien sinkt.3. Ausnahmen reduzieren: Häufig werden kleine Ausnahmen gemacht, sei es aufgrund von Lustlosigkeit oder dem Bedürfnis, sich zu belohnen. Doch je öfter diese Ausnahmen zur Regel werden, desto schwieriger wird es, eine gesunde Routine beizubehalten. Wer konsequent bleibt, wird langfristig mehr Erfolge sehen und gesunde Gewohnheiten leichter aufrechterhalten.Mit diesen Maßnahmen lässt sich die Winterzeit fit und gesund überstehen - ohne auf den Neujahrsstart warten zu müssen.Über Mone Dusek:Mone Dusek ist die Gründerin von Enduring Fitness. Als Personal Trainerin, Ernährungstherapeutin und Coach mit diversen Zusatzqualifizierungen unterstützt sie Menschen auf dem Weg zu einem nachhaltig gesunden Lebensstil. Ob es um eine bessere sportliche Fitness, die Traumfigur oder eine schnelle Rehabilitation nach einer Operation geht, bei Enduring Fitness stehen die je individuellen, gesundheitlichen Ziele im Fokus. Mehr Informationen unter: https://www.enduring.fitness/Pressekontakt:Enduring FitnessVertreten durch: Mone DusekE-Mail: team@enduring.fitnessWebseite: https://www.enduring.fitness/Original-Content von: Enduring Fitness, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174828/5917691