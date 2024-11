EQS-Media / 27.11.2024 / 08:44 CET/CEST

Insgesamt acht Fonds mit deutschem, europäischem oder globalem Anlagefokus

Losgrößen je Fondsticket von ca. 5 Millionen Euro bis ca. 50 Millionen Euro

Ausschüttungsrenditen einzelner Fonds erreichten 2023 bis zu 7,5 Prozent

Einzel- oder Paketverkauf auch je Assetklasse möglich Der Fondsberater LAGRANGE hat ein Großmandat zum Verkauf eines vollständigen Portfolios an nicht-börsennotierten Fonds von rein institutionellen Investoren im Zweitmarkt erhalten. Dabei handelt es sich um insgesamt acht Fonds der Assetklassen Private Debt, Infrastructure und Real Estate. Die Losgrößen variieren je Fondsticket von rund 5 Millionen Euro bis rund 50 Millionen Euro. Die Fonds selbst sind wesentlich größer bis zu einem mittleren dreistelligen Mio. Euro-Bereich. Entsprechend ihren Anlagestrategien fokussieren sich die Fonds teils auf Investments in Europa beziehungsweise in Deutschland, teils investieren sie global. Einzelne Fonds aus dem Portfolio erzielten im vergangenen Geschäftsjahr Ausschüttungsrenditen von bis zu 7,5 Prozent. Die Fonds sind sowohl einzeln als auch im Paket veräußerbar, wobei Käufer bei einem Erwerb vor Ende 2024 Vorzugskonditionen erhalten. Im Bereich Real Estate wäre auch der Transfer aller Fondsanteile, also des gesamten Fonds denkbar. Dr. Sven Helmer, Geschäftsführer von LAGRANGE sagt: "Mit dem Erwerb der Fonds am Zweitmarkt haben Anleger die Möglichkeit, ihr Portfolio schnell und ohne lange Anlaufzeiten zu diversifizieren. Dabei ist ihr Kapital sofort abgerufen und generiert vom ersten Tag an Rendite. Die Vermögengegenstände der Fonds sind transparent aufbereitet. Der Zweitmarkt ist ein geeignetes Instrument für eine zeitnahe Portfolioanpassung, welches sowohl Käufer als auch Verkäufer verstärkt nutzen. LAGRANGE ist in einer sehr guten Marktposition, um solch attraktive Fonds auf dem Zweitmarkt anbieten zu können." LAGRANGE hatte in den vergangenen Jahren bereits insgesamt rund drei Milliarden Euro Fondsvolumen an institutionelle Investoren platziert und ist mit zahlreichen Transaktionen Marktführer im Bereich Zweitmarkt für institutionelle Fondsanleger. Das Unternehmen führt nur Transaktionen mit professionellen Investoren durch (keine Privatinvestoren). Zielmärkte sind nicht börsennotierte Fonds in den sogenannten "Private Markets", d.h. Real Estate, Infrastructure, Private Debt und Private Equity. Disclaimer: Ausschüttungsrenditen und Performancedaten der Vergangenheit sind kein Indikator für die Zukunft. Anleger sollten ihre Anlageentscheidung nur auf Basis der vollständigen Verkaufsunterlagen, insbesondere unter Beachtung der Risikohinweise in den Fondsdokumenten treffen. Dies ist kein Angebot zum Erwerb von Fonds. Informationen zu Spezialfonds im Zweitmarkt generell erhalten Sie unter: LAGRANGE Capital Markets GmbH

MARIENTURM

Taunusanlage 9-10

60329 Frankfurt am Main

Tel.: +49 69 50 50 60 4931

Geschäftsführer: Dr. Sven Helmer

Handelsregister Frankfurt am Main, HRB 108 526 526 Pressekontakt:

RUECKERCONSULT GmbH

Peter Dietze-Felberg

Tel.: +49 30 2844 987 62

Email: dietze@rueckerconsult.de Über LAGRANGE

LAGRANGE ist ein unabhängiges Multi-Asset-Beratungsunternehmen, das institutionelle Investoren bei neuen und Bestandsinvestments berät mit Schwerpunkt Real Estate, Infrastruktur, Private Equity und Private Debt sowie Zweitmarkttransaktionen. Das Team besteht aus Experten im Fonds-, Immobilien-, Infrastruktur- und Fremdkapitalbereich und deckt im Fondsbereich die globalen Märkte sowie den Handel mit Zweitmarktanteilen ab. Die Investoren kommen überwiegend aus Deutschland bzw. der DACH-Region. Insgesamt wurden in den letzten rd. 8 Jahren 40 verschiedene Fonds mit einem Volumen von rd. 3 Mrd. Euro in mehr als 110 Transaktionen platziert bzw. bei institutionellen Investoren empfohlen und die Empfehlungen anschließend umgesetzt.

Emittent/Herausgeber: LAGRANGE Financial Advisory GmbH

Schlagwort(e): Finanzen



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.