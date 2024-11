NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 40,50 Euro auf "Buy" belassen. Alberto Gandolfi arbeitete in einer am Mittwoch vorliegenden Analyse fünf Punkte heraus, die aus seiner Sicht für eine Neubewertung notwendig sind. Zum Schlüsselevent werde das Strategieupdate mit der Jahresbilanz im März. Er geht davon aus, dass die Essener rund 60 Prozent Ergebnissteigerung bis 2027 untermauern und der Konsens für diese Jahre merklich anziehen wird. Mit Blick auf die USA nach der Wahl hält er die Anleger für zu skeptisch, es gebe durchaus auch Chancen durch einen Poltikwechsel./ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2024 / 02:37 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0007037129