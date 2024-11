DJ MÄRKTE EUROPA/Leichter - Schwaches Frankreich belastet

Von Herbert Rude

DOW JONES--An den europäischen Aktienmärkte geht es am Mittwoch zur Eröffnung abwärts. Der DAX fällt um 0,3 Prozent auf 19.241 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 reduziert sich etwas stärker um 0,6 Prozent auf 4.735 Punkte. In Frankreich geht es mit dem CAC-40 dagegen um 1,1 Prozent nach unten. Hier belastet eine drohende Haushaltskrise die Stimmung, die Renditen französischer Anleihen preisen nun ähnlich viel Risiko ein wie die griechischen Schuldentitel. In London notiert der FTSE-100 leicht im Plus.

Unter der Entwicklung der Renditen leiden besonders französische Banken. Hier fallen BNP um 2 Prozent. Societe Generale geben 3,4 Prozent ab und Credit Agricole 2,4 Prozent.

"Die Entwicklung hat sich bereits seit Tagen abgezeichnet", so ein Marktteilnehmer. Die Gefahr sei groß, dass die ohnehin schwache Regierung die nächste Abstimmung im Parlament nicht überstehe. Die Gefahr habe bereits seit der Wahl bestanden, weil es weder rechts noch links eine Mehrheit gegeben habe, sondern nur eine Art Burgfrieden.

Die Umsätze am deutschen Aktienmarkt sind bereits am Dienstag stark zurückgegangen, und daran wird sich vermutlich nicht mehr viel ändern, wie ein Händler sagt. "Wenn überhaupt, dann wird der Markt an diesem Mittwoch noch einigermaßen liquide sein", sagt er. Am Donnerstag und Freitag dürfte der Thanksgiving-Feiertag und der verkürzte Freitagshandel an der Wall Street zu noch geringeren Umsätzen auch in Europa führen.

JP Morgan zuversichtlich für Henkel und Beiersdorf

Auf der Seite der Einzelwerte ist es zunächst relativ ruhig. JP Morgan macht sich für Henkel und Beiersdorf stark. Das Haus hat Henkel auf "Overweight" von "Neutral" heraufgestuft und das Kursziel für Beiersdorf auf 160 Euro erhöht. Henkel steigen um 2,6 Prozent und Beiersdorf um 1,3 Prozent.

Sehr fest und auf Jahreshoch eröffnen Aroundtown. Der Kurs des Immobilienkonzerns legt um 5,1 Prozent zu. Nach den Neunmonatszahlen hat Aroundtown die Prognose am oberen Rand der bisher genannten Spanne von 290 bis 320 Millionen Euro erhöht. Positiv für die ganze Branche seinen auch die wieder fallenden Renditen. Vonovia gewinnen 1,6 Prozent und LEG Immobilien 1,7 Prozent.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.735,11 -0,6% -26,88 +4,7% Stoxx-50 4.277,69 -0,3% -13,83 +4,5% DAX 19.240,78 -0,3% -55,20 +14,9% MDAX 26.250,08 +0,2% 39,32 -3,3% TecDAX 3.397,70 -0,2% -5,12 +1,8% SDAX 13.369,83 +0,2% 27,76 -4,2% FTSE 8.266,81 +0,1% 8,20 +6,8% CAC 7.123,56 -1,0% -70,95 -5,6% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,17 -0,02 -0,40 US-Zehnjahresrendite 4,27 -0,03 +0,39 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:16 Di, 17:25 % YTD EUR/USD 1,0521 +0,3% 1,0487 1,0473 -4,7% EUR/JPY 159,55 -0,6% 159,44 160,87 +2,5% EUR/CHF 0,9287 -0,1% 0,9278 0,9300 +0,1% EUR/GBP 0,8347 +0,0% 0,8335 0,8345 -3,8% USD/JPY 151,67 -0,9% 152,06 153,61 +7,7% GBP/USD 1,2603 +0,3% 1,2582 1,2549 -0,9% USD/CNH (Offshore) 7,2546 -0,0% 7,2605 7,2621 +1,8% Bitcoin BTC/USD 93.456,30 +1,8% 93.185,85 93.823,95 +114,6% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,10 68,77 +0,5% +0,33 -1,2% Brent/ICE 72,89 72,81 +0,1% +0,08 -2,4% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 46,34 46,58 -0,5% -0,23 +22,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.649,41 2.633,04 +0,6% +16,37 +28,5% Silber (Spot) 30,60 30,48 +0,4% +0,13 +28,7% Platin (Spot) 934,15 927,00 +0,8% +7,15 -5,8% Kupfer-Future 4,09 4,05 +1,0% +0,04 +3,4% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 27, 2024 03:55 ET (08:55 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.