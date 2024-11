Köln (ots) -Am Donnerstag, den 5. Dezember 2024, ist es soweit: Die 1LIVE Krone, Deutschlands größter Musikpreis, wird in der Live-Übertragung aus Bielefeld verliehen. Im Mittelpunkt der 25. Jubiläumsausgabe stehen nicht nur die begehrten Auszeichnungen in neun Kategorien, sondern auch mitreißende Live-Acts, die den Lokschuppen zum Beben bringen werden. Mit einem Mix aus bekannten Künstlerinnen und Künstlern und aufstrebenden Talenten verspricht das musikalische Programm ein Highlight nach dem anderen.Die Show startet mit einem Knall: Querbeat, nominiert als "Bester Live Act", eröffnet gemeinsam mit Moderatorin Jeannine Michaelsen die Jubiläumsshow. Die 13-köpfige Bonner Brasspop-Band hat sich in den letzten Jahren zur festen Größe der deutschen Festival-Szene etabliert und begeistert das Publikum mit ihrer energiegeladenen Blasmusik.Nina Chuba zählt zu den vielversprechendsten Talenten ihrer Generation und ist in diesem Jahr gleich in zwei Kategorien - "Bester Live Act" und "Bester Hip-Hop / R&B Song" - für die 1LIVE Krone nominiert. Seit ihrem Hit "Wildberry Lillet" ist sie aus der deutschen Pop-Landschaft nicht mehr wegzudenken und feiert einen Erfolg nach dem anderen. Bereits 2022 wurde sie mit zwei Kronen ausgezeichnet. Im vergangenen Jahr erhielt sie die Auszeichnung als "Beste Künstlerin".Ein besonderes Highlight der Jubiläumsshow ist der Auftritt von Joy Denalane und Max Herre, die kürzlich ihr neues Album "ALLES LIEBE" herausgebracht haben. Max & Joy prägen seit Jahren die deutsche Musikszene und zeigen, dass Authentizität und Herz immer noch die größte Bühne verdient haben.Innovativ, emotional und anders: Zartmann und der Krone-Mehrfachgewinner Ski Aggu setzen einen weiteren Höhepunkt des Abends. Gemeinsam mit Dauner sind sie mit dem Track "wie du manchmal fehlst" in der Kategorie "Bester Alternative Song" nominiert.Abgerundet wird das Line-up von Provinz. Mit tiefgründigen und sozialkritischen Texten und packenden Live-Performances haben sie sich als eine der spannendsten deutschen Bands etabliert. In diesem Jahr sind sie in der Kategorie "Bester Live Act" nominiert.Das 25. Jubiläum findet auch in diesem Jahr im historischen Lokschuppen in Bielefeld statt, wo das Publikum die Show in einer intimen Club-Atmosphäre erlebt. Durch den Abend führt Moderatorin Jeannine Michaelsen. Es wird zudem einige Überraschungen geben, die exklusiv während der Show enthüllt werden.Fans und Interessierte können die Show am 5. Dezember live ab 20:15 Uhr im WDR Fernsehen, im Stream auf 1live.de, im Radio bei 1LIVE und in der ARD Mediathek verfolgen. Am 7. Dezember läuft die Preisverleihung um 1:20 Uhr im Ersten, darüber hinaus steht die Show für 30 Tage in der ARD Mediathek auf Abruf zur Verfügung.Weitere Pressematerialien finden Sie zum Download unter diesem Link (https://bit.ly/3UyXUcI).Pressekontakt:WDR KommunikationTel. 0221 220 7100kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5917871