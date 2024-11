NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Symrise von 130 auf 120 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti hebt in ihrem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf 2025 für die Konsumgüterbranche die insgesamt attraktive Aktienrendite (TSR) hervor. Besonders optimistisch ist sie für Tabakwerte, die Aktien von Softdrinkherstellern und Brauereien sowie Konzerne für persönliche Gebrauchsgüter (HPC). Eher skeptisch sieht Pannuti Hersteller von Alkoholika und Nahrungsmitteln und ist auch bei Nahrungsmittelzusätzen eher wählerisch. Symrise stuft sie höher ein als Givaudan./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2024 / 00:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2024 / 00:58 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE000SYM9999