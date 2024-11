Frankfurt am Main (ots) -Ehrung der Sporthilfe für das Lebenswerk der Schwimm-Legende / Preisverleihung beim Ball des Sports am 22. Februar 2025 in der Frankfurter FesthalleDie "Goldene Sportpyramide" geht in diesem Jahr an Michael Groß. Der dreifache Schwimm-Olympiasieger erhält von der Sporthilfe die prestigeträchtige Auszeichnung für seine herausragenden sportlichen Erfolge, seine beruflichen Leistungen sowie für sein gesellschaftliches Engagement. Das Preisgeld von 25.000 Euro geht traditionell an vom Preisträger zu benennende Projekte im Sport.Michael Groß ist nicht nur der erfolgreichste deutsche Schwimmer seit den 1980er Jahren, sondern auch ein Vorbild für ganze Generationen von Nachwuchsschwimmer:innen. Seine Erfolge - 21 Goldmedaillen bei Olympischen Spielen, Welt- und Europameisterschaften, darunter die Olympiasiege 1984 über 100 Meter Schmetterling und 200 Meter Freistil sowie 1988 über 200 Meter Schmetterling - sowie seine Erscheinung im und neben dem Becken machten ihn zu einer Ikone des Schwimmsports. Seine enorme Armspannweite von 2,13 brachte dem gebürtigen Frankfurter, der 1981 von der Sporthilfe als "Juniorsportler des Jahres" ausgezeichnet und 2015 in die "Hall of Fame des deutschen Sports" aufgenommen wurde, durch die internationale Fachpresse den Spitznamen "Albatros" ein.Michael Groß fuhr von Beginn an zweigleisig und widmete sich während seiner sportlichen Karriere genauso ehrgeizig und konsequent seiner Ausbildung. Er steht damit für eine perfekte Duale Karriere, die er auch allen jungen Sportler:innen empfiehlt. Kurz vor Olympia 1984 beendete er erfolgreich die Abitur-Prüfungen. Danach studierte er parallel zum Sport Germanistik, politische Wissenschaften und Medienwissenschaften und promovierte 1994. Der Vater zweier Kinder ist seit über 30 Jahren als selbständiger Unternehmensberater tätig, arbeitet als Coach und Redner. Zudem unterrichtet er seit 2013 Student:innen, zunächst an der Frankfurt School of Finance and Management, danach an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Dort lehrt er seit 2023 als Honorarprofessor für Organisation, Führung und digitale Transformation. Zudem ist er Autor zahlreicher Fach- und Sachbücher.Der Sport ist in seinem Leben hinter Familie und Beruf ins dritte Glied zurückgerutscht, aus dem Blick verloren hat Groß ihn nie - oft genug meldete er sich in der Vergangenheit als kritischer Mahner und scheut dabei nie, auch unangenehme Wahrheiten auszusprechen. Bei der Sporthilfe gehörte er von 2001 bis 2005 dem damals ehrenamtlichen Vorstand an und leitete von 2003 bis 2005 den Wirtschaftsrat.Michael Groß: "Die Auszeichnung mit der 'Goldenen Sportpyramide' ehrt mich sehr, weil zum einen dieser außerordentliche Preis nicht nur die sportlichen Erfolge betrachtet. Nach 43 Jahren schließt sich der Kreis zu meiner Wahl der Sporthilfe als "Juniorsportler des Jahres", die mir bis heute viel bedeutet. Diese Urkunde hängt bei mir zuhause direkt neben den Olympiasiegen. Dazu kommt, von einer Jury gewählt worden zu sein, die in erster Linie aus den bisherigen Preisträgerinnen und Preisträgern besteht. Das alles macht die Wahl zu etwas ganz Besonderem.">>> zum ausführlichen Portrait von Michael Groß (https://www.hall-of-fame-sport.de/mitglieder/detail/michael-gross)Die Wahl der "Goldenen Sportpyramide" erfolgt durch die bisherigen Preisträger:innen sowie den Sporthilfe-Stiftungsrat als unabhängige Jury. Die Wahl der "Goldenen Sportpyramide" erfolgt durch die bisherigen Preisträger:innen sowie den Sporthilfe-Stiftungsrat als unabhängige Jury. Die "Goldene Sportpyramide" wird seit dem Jahr 2000 verliehen. Zu den Ausgezeichneten gehören u.a. Steffi Graf, Franz Beckenbauer, Heiner Brand, Henry Maske, Rosi Mittermaier-Neureuther, Uwe Seeler, Max Schmeling, Franziska van Almsick, Hans Wilhelm Gäb, Silvia Neid, Eberhard Gienger und Vorjahrespreisträger Michael Stich. Die "Goldene Sportpyramide" wird Michael Groß am 22. Februar 2025 im Rahmen des 54. Ball des Sports der Sporthilfe in der Frankfurter Festhalle verliehen. 