Köln (ots) -Bevor es 2025 mit der Jubiläumsstaffel von "Kitchen Impossible" weitergeht, bekommen die VOX-Zuschauer:innen pünktlich zur Weihnachtszeit am 22.12. um 20:15 Uhr "Kitchen Impossible - Die Weihnachts-Edition" serviert. Nach drei Jahren das erste Mal wieder im Team vereint werden Tim Mälzer und Tim Raue von ihren Kontrahenten Roland Trettl und Sepp Schellhorn in die Schweiz geschickt. Es erwartet sie eine Reise in die Vergangenheit - zurück zu Tim Mälzers allererstem Originalkoch in der Geschichte von "Kitchen Impossible", dem 3-Sternekoch Andreas Caminada. Er wurde damals von niemand geringerem als Tim Raue hingeschickt. Nun werden die beiden gemeinsam von Roland Trettl und Sepp Schellhorn mit der Küche von Andreas Caminada herausgefordert - oder besser gesagt, den Küchen. Denn dieses Weihnachten gilt: Eine Küche ist nicht genug!Leise rieselt der Schnee - allerdings nicht in Griechenland! Für Roland Trettl und Sepp Schellhorn geht die weihnachtliche Reise auf die sonnige Insel Kreta, wo Tim Mälzer und Tim Raue sie mit einer liebgewonnenen "Kitchen Impossible" Location überraschen. Zunächst jedoch dürfen sie ins Meer hüpfen und beim Plätzchenbacken tief in die kretischen Weihnachtstraditionen eintauchen. Eine besinnliche doch trügerische Ruhe, denn auf sie wartet ein guter und bei "Kitchen Impossible" nicht unbekannter Koch. In Staffel acht schickte Tim Raue seine damaligen Kontrahenten Tim Mälzer und Hans Neuner im Rahmen der "Best-Friends-Edition" auf die Peskesi Farm zu Panagiotis Manganas. Scheitern die beiden an den gleichen Herausforderungen oder bekommen sie die kretischen Weihnachtsspezialitäten ohne Elektrizität hin?Produziert wird "Kitchen Impossible" von EndemolShine Germany und Potatohead Pictures.