BEIRUT (dpa-AFX) - Nach Worten des geschäftsführenden Ministerpräsidenten Nadschib Mikati plant Libanons Regierung die vollständige Umsetzung einer entscheidenden UN-Resolution zur Friedenssicherung. "Der Ministerrat bekräftigte seine Entscheidung, dass die Regierung verpflichtet ist, die Resolution 1701 in all ihren Bestimmungen umzusetzen", sagte Mikati in Beirut. Er forderte, dass auch Israel die Waffenruhe einhält und die Resolution respektiert.

Die Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah basiert laut Medienberichten auf der wichtigen UN-Resolution 1701, die bereits den Krieg von 2006 beenden sollte, aber nie vollständig umgesetzt wurde. Die Resolution sieht unter anderem vor, dass sich Kämpfer der Hisbollah bis zum Litani-Fluss etwa 30 Kilometer nördlich der Grenze zurückziehen. 10.000 Soldaten der libanesischen Armee sollen im Grenzgebiet stationiert werden - 5.000 sind schon jetzt dort./arb/DP/men