Berlin (ots) -Wer im Handwerk die besten Konditionen erzielen will, muss selbst zum Marktführer werden. Wie dies gelingt, weiß Max Winkler von der W&S Epic GmbH: Mit seinem eigens entwickelten Marktführer-Framework baut er auf den bestehenden Alleinstellungsmerkmalen seiner Kunden auf, um sie in ihrer Region und Marktnische als hochwertige und führende Anbieter in Szene zu setzen. Worauf genau es ankommt, um höhere Preise zu rechtfertigen, erfahren Sie hier.Handwerker sehen sich in der heutigen Zeit einem starken Preisdruck ausgesetzt: Billiganbieter und größere Firmen machen es manch einem mittelständischen Betrieb schwer, im Preiskampf auf Dauer profitabel zu bleiben. Um trotz höherer Preise die Auftragsbücher zu füllen, reicht Qualität allein jedoch nicht aus - der Betrieb muss sich gezielt von der Masse abheben. "Wer höhere Preise durchsetzen will, muss seine Kundschaft nicht nur durch Qualität, sondern auch emotional binden", betont Max Winkler, Geschäftsführer der W&S Epic GmbH."Dies gelingt nur durch gezielte Maßnahmen, die das Vertrauen in den Betrieb stärken und ihn für seine Qualität bekannt machen", so der Experte weiter. "Dabei gilt: Nur wer als Marktführer wahrgenommen wird, kann Top-Konditionen für seine Arbeit aushandeln." Max Winkler weiß, wovon er spricht: Mit der W&S Epic GmbH unterstützt der Experte für Onlinemarketing und digitales Marketing mittelständische Handels- und Handwerksunternehmen in den Bereichen digitaler Neukunden- und Mitarbeitergewinnung. Zu diesem Zweck hat er mit der Marktführer-Methode eine innovative Methode entwickelt, die mittelständische Handels- und Handwerksunternehmen zuverlässig zur Nummer eins ihrer Branche oder Region macht.Alleinstellungsmerkmale und Premium-Anspruch müssen zementiert werdenEin zentraler Bestandteil der Markenentwicklung sind Alleinstellungsmerkmale: Ein Betrieb, der sich von anderen abheben möchte, sollte daher zunächst klar definieren, was ihn besonders macht. So könnte einen Marktführer beispielsweise auszeichnen, dass er über spezielle, möglicherweise sogar patentierte Materialien und Techniken verfügt oder einen besonderen Service anbietet. Diese Einzigartigkeit vermittelt Kunden das Gefühl, eine hochwertige Leistung zu erhalten - sie ist also ein entscheidendes Argument, um höhere Preise zu rechtfertigen.Damit ein Betrieb als führend wahrgenommen wird, müssen dieser Premium-Anspruch und die Alleinstellungsmerkmale auch in der Außendarstellung klar zur Geltung kommen. Eine moderne Onlinepräsenz, hochwertiges und professionell gestaltetes Werbematerial und ein einheitliches Corporate Design sind dafür unverzichtbar. Diese Merkmale stellen nämlich die absoluten Grundlagen dar, um optisch und inhaltlich gleichermaßen als Marktführer aufzutreten.Auf menschlicher Ebene verkaufenUm Kunden emotional abzuholen, ist Storytelling unabdingbar. Deshalb sollten sich die Menschen hinter dem Betrieb nicht scheuen, ihre eigenen Geschichten zu erzählen. Viele Menschen kaufen lieber bei einem Anbieter, den sie mit einem sympathischen Gesicht und klaren Werten und Idealen in Verbindung bringen. Vermittelt ein Geschäftsführer oder Gründer beispielsweise die Werte, für die sein Betrieb steht, schafft er die Basis, damit Kunden sich mit dem Handwerksunternehmen identifizieren. Dies stärkt die Unternehmensmarke und fördert den Aufbau emotionaler Bindungen zum Betrieb.Kundenstimmen helfen ebenfalls dabei, den Qualitätsanspruch eines Betriebs zu untermauern. Besonders im Handwerk gibt es teils erhebliche Unterschiede zwischen den Arbeitsweisen einzelner Anbieter. Wer sich abheben möchte, sollte also Referenzen und Empfehlungen anderer Kunden vorweisen können und offen damit werben. So könnten auf der Website positive Testimonials und Erfolgsgeschichten vergangener Kunden dazu genutzt werden, die eigene Rolle als Marktführer zu zementieren und somit eine Begründung für die potenziell höheren Preise zu liefern.Mehrwert eindeutig und transparent kommunizierenZuletzt gilt es auch, in der Kommunikation stets konsistent und hochwertig aufzutreten. Im Klartext heißt das: Sowohl auf der Unternehmens-Website als auch in den sozialen Medien und im direkten Kundenkontakt gilt es, professionell und kompetent aufzutreten und die Markenidentität zu etablieren. Dies steigert den Wiedererkennungswert der Eigenmarke und sorgt bei Kunden für einen entscheidenden Vertrauensvorschuss.Selbiges gilt natürlich auch hinsichtlich der Angebotsgestaltung und Kundenberatung. Ein Marktführer sollte seinen Mehrwert klar kommunizieren und dem Kunden die Angst vor versteckten Kosten durch transparente Preisgestaltung nehmen. Insbesondere sollten alle Kostenfaktoren wie auch die Vorzüge der eigenen Leistung gegenüber billigeren Angeboten so begründbar sein, dass der Kunde den Mehrwert erkennt und bereit ist, den Angebotspreis zu zahlen.Fazit: Mit Authentizität und Vertrauen zur MarktführerschaftSchlussendlich sorgt nur eine starke Marke dafür, dass ein Betrieb sich ohne potenziell ruinöse Preisduelle am Markt behaupten kann. Diese Marke zu etablieren, erfordert jedoch selbst einiges an Arbeit: Alleinstellungsmerkmale müssen gefunden und in Szene gesetzt, sämtliche Kanäle für die Außendarstellung auf Vordermann gebracht und Kunden vom Mehrwert überzeugt werden, damit die Marke bekannter wird.Dies gelingt am besten, indem man die eigenen Ressourcen mit den erprobten Strategien und Methoden eines Experten kombiniert. So liefert beispielsweise das Marktführer-Framework der W&S Epic GmbH eine fundierte und praxiserprobte Grundlage, um zielführend auf eine führende Marktposition in der eigenen Region oder Branche hinzuarbeiten.Sie möchten, dass Ihr Betrieb als Marktführer Bekanntheit erlangt und seine Leistungen zu Top-Preisen anbieten kann? 