Hamburg (ots) -Ein neues Kapitel in der langen Geschichte der Sea Cloud beginnt. Der legendäre Großsegler erhält den ursprünglichen Charakter einer exklusiven Yacht für einen kleinen Kreis von Gästen zurück. Wie Sea Cloud Cruises jetzt bekannt gab, wird ihr Originalzustand in weiten Teilen während eines längeren Werftaufenthalts wiederhergestellt. Das Schiff wurde 1931 von der Fried. Krupp Germaniawerft in Kiel an die erste Eignerin Marjorie Merriweather Post als damals größte Privatyacht ihrer Zeit übergeben. Mit dem Umbau richtet die Hamburger Reederei ihr Flaggschiff noch stärker als bisher auf den wachsenden Markt für Exklusivchartern aus. Die bis Ende Oktober 2025 ausgeschriebenen Programme werden die vorerst letzten individuell buchbaren Reisen auf der historischen Viermastbark sein.In den vergangenen Jahren hat die Nachfrage nach exklusiven Charterreisen stetig zugenommen - von kleineren Reisegruppen, Familien und Unternehmen, die ein privates und luxuriöses Segelerlebnis suchen. Dadurch ist das Angebot an individuell buchbaren Reisen mit der Sea Cloud zuletzt bereits kontinuierlich reduziert worden.Mit dem geplanten Umbau geht die Reederei im Rahmen der anstehenden Werftzeit ab November 2025 nun einen weiteren Schritt. Neben einem Austausch der Hauptmotoren, Erneuerung des Riggs und vielen weiteren Renovierungsarbeiten werden insbesondere die in den 1970er Jahren hinzugefügten Kabinenaufbauten überwiegend entfernt. Die Sea Cloud wird dadurch künftig nur noch etwa halb so viele Gäste beherbergen - ein Schritt, der das exklusive Yachtgefühl an Bord weiter verstärkt. Mit dem Konzept richtet sich die Vermarktung der "neuen" Sea Cloud auf den Bereich Exklusivchartern aus und steht dann nur noch sehr eingeschränkt für individuelle Kabinenbuchungen zur Verfügung.Die genauen Umbaupläne werden derzeit von der Reederei finalisiert. Erst danach lässt sich der voraussichtliche Fertigstellungstermin bestimmen. Dank dieses umfassenden Refits wird die Sea Cloud weit über ihren 100. Geburtstag hinaus wieder über die sieben Weltmeere segeln.Pressekontakt:SEA CLOUD CRUISES GmbHAn der Alster 9D - 20099 HamburgTelefon: +49 (0)40 30 95 93-45E-Mail: pr@seacloud.comOriginal-Content von: Sea Cloud Cruises, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174841/5918065