DJ MARKT USA/Börsen vor Preisdaten wenig verändert erwartet

Die Wall Street dürfte am Mittwoch nach den jüngsten Kursgewinnen wenig verändert starten. Der Future auf den marktbreiteren S&P-500 gibt vorbörslich leicht um 0,2 Prozent nach. Am Donnerstag findet wegen Thanksgiving kein Handel statt und am Freitag nur ein verkürzter.

Im Blick der Anleger stehen vor dem Feiertag noch eine Reihe von Konjunkturdaten. Vor allem der Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben im Oktober steht dabei im Fokus. Der PCE-Index ist das bevorzugte Inflationsmaß der US-Notenbank, so dass die Daten Einfluss auf den weiteren Zinskurs der Fed haben dürften. Ökonomen erwarten einen Anstieg um 2,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Die Preisdaten werden veröffentlicht, nachdem am Vortag das Protokoll der jüngsten Zinssitzung Anfang November vorgelegt wurde. Die Fed-Vertreter hatten dabei die Möglichkeit erörtert, die Zinssenkungen zu verlangsamen oder auszusetzen, falls die Fortschritte bei der Senkung der Inflation ins Stocken geraten. Sie zeigten sich aber weiter zuversichtlich, dass die Inflation auf das angestrebte Ziel von 2 Prozent zusteuert, und merkten an, dass sie die Zinssätze erneut senken könnten, um den US-Arbeitsmarkt zu stützen.

Das Protokoll "lässt die Tür für eine weitere kleine Zinssenkung im Dezember offen, was die Stimmung aufhellt", so Susannah Streeter, Leiterin des Bereichs Geld und Märkte bei Hargreaves Lansdown. "Die Mitglieder haben ein Auge auf die schwächeren Arbeitsmarktdaten und das andere auf die Inflationsrisiken".

Daneben stehen noch eine Reihe weiterer Konjunkturdaten an. So werden vor Handelsbeginn Daten zu den Aufträgen langlebiger Wirtschaftsgüter für Oktober veröffentlicht, sowie das BIP für das dritte Quartal in zweiter Lesung und die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Nach der Startglocke steht der Index Einkaufsmanager Chicago für November auf der Agenda.

Bei den Einzelwerten geben HP vorbörslich um 9,2 Prozent nach. Der Hersteller von Computern und Druckern hatte für das vierte Quartal einen Gewinn vermeldet, der im Rahmen der Markt-Schätzungen lag. Der Umsatz blieb aber hinter den Erwartungen zurück. Auch der Ausblick auf das erste Quartal überzeugte nicht.

Die Aktie von Dell rutscht um rund 13 Prozent ab. Das Unternehmen sieht sich zwar weiterhin mit einem schwierigen Umfeld für PC-Verkäufe konfrontiert, sieht aber weiterhin Hoffnung, in Form von KI. Die Umsätze des Technologieunternehmens blieben im dritten Quartal hinter den Erwartungen zurück, obwohl die Server- und Netzwerksparte ein starkes Wachstum verzeichnete. Auch der Ausblick auf das laufende Quartal blieb hinter den Schätzungen.

Workday hat im dritten Quartal einen Gewinn und Umsatz erzielt, der die Markt-Schätzungen übertroffen hat. Der Ausblick auf das vierte Quartal verfehlte jedoch die Analysten-Erwartungen. Für die Aktie geht es um 10 Prozent nach unten.

November 27, 2024 06:22 ET (11:22 GMT)

