FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Porsche AG mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Buy" belassen. Die Situation bleibe schwierig, aber die Zuffenhausener seien sehr gut aufgestellt, sie zu meistern, schrieb Analyst Tim Rokossa in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar nach einem Treffen mit dem Management./ag/menVeröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2024 / 07:55 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000PAG9113