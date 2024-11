In Utrecht sollen bald 500 Renault 5 in der Carsharing-Flotte von MyWheels in den Dienst gehen. Das Besondere: Mit ihrer bidirektionalen Ladefunktion sollen sie dazu beitragen, das Stromnetz der Stadt zu stabilisieren. Auf Projektebene wird solch ein Szenario in Utrecht schon länger getestet. In einer Mitteilung gibt Renault an, zusammen mit den Unternehmen We Drive Solar und MyWheels sowie in Kooperation mit der Stadt Utrecht "den ersten groß angelegten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...