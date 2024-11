Wichtige Termine am Donnerstag:Heute stehen die Veröffentlichung der Q3-Zahlen der Adler Group sowie wichtige Konjunkturdaten an, darunter die Verbraucherpreise in Deutschland und die Handelsbilanz der Türkei. Außerdem sind bedeutende Konferenzen und Diskussionsveranstaltungen geplant. TERMINE UNTERNEHMEN07:00 DEU: Adler Group, Q3-Zahlen07:30 DEU: Manz, 9Monatszahlen08:00 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Jahreszahlen11:00 DEU: Alnatura, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...