Dublin - Die irische Billigfluggesellschaft Ryanair übt heftige Kritik an den Rahmenbedingungen in Deutschland. "Momentan ist der Markt komplett kaputt und die Regierung besteht aus Idioten", sagte Ryanair-Chef Michael O'Leary dem Fachmagazin Airliners."Die Politiker sehen einfach zu, wie die deutsche Wirtschaft immer weiter stagniert oder sogar schrumpft", sagte er. Nach eigenen Angaben hatte Ryanair Anfang des Jahres in Berlin vorgesprochen, um eine Senkung der Luftverkehrsteuer und eine Deckelung der Luftsicherheitsgebühren zu erreichen, war aber abgeblitzt. "Man muss sich das einmal vorstellen: Wir waren im Bundeskanzleramt und haben bis 2030 eine Verdopplung der Passagiere, 30 mehr stationierte Flugzeuge und eine Investition von drei Milliarden Euro in Deutschland versprochen. Aber das hat diese dämliche Regierung nicht verstanden", sagte O'Leary.Deutschland habe "die mit Abstand krankesten Rahmenbedingungen". Ryanair hat nach eigenen Angaben in Deutschland die Kapazitäten bereits von 16 Millionen auf 13,5 Millionen Sitze zurückgefahren und will weiter streichen. "Einfach weil es für uns woanders günstiger ist, zu expandieren", sagte der Ryanair-Chef gegenüber Airliners.Eine Breitseite gab es vom Billigflieger auch für die Lufthansa: Die sei in der Corona-Zeit vom Staat gerettet worden und die Flughäfen hofften nun, dass die Airline ihre Probleme lösen werde. "Aber Lufthansa wird keinem Flughafen helfen, denn Lufthansa hat keine Flugzeuge."