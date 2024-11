Bonn (ots) -Mit einer gemeinsamen Veranstaltung haben die Deutsche AIDS-Stiftung und UNAIDS Bonn ihre Partnerschaft bestärkt. Anlässlich des Welt-Aids-Tages präsentierten sie am Dienstag unter anderem den aktuellen UNAIDS-Report "Take the Rights Path". Im Anschluss warfen die Partner einen Blick auf die Situation in der Ukraine. Dazu zeigten sie den Dokumentarfilm "Eyes on Ukraine". Produzent Richard Gere schickte eine Videoansprache in die Veranstaltung. Zwei HIV-Aktivistinnen aus der Ukraine berichteten über die Lage in ihrer Heimat."Mit UNAIDS Bonn verbindet uns das Ziel, bis 2030 Aids als Pandemie zu beenden. Insbesondere das Engagement für Länder in Osteuropa und Zentralasien - die aktuellen Hotspots des Infektionsgeschehens - steht dabei im Mittelpunkt," sagte Anne von Fallois, Geschäftsführende Vorstandsvorsitzende der Deutschen AIDS-Stiftung. Die Präsenz beider Organisationen mache Bonn zu einer "Hauptstadt im Kampf gegen HIV".Angesichts des Krieges seien Hilfen in der Ukraine für HIV-positive Personen und von HIV gefährdete Menschen noch dringender als zuvor. Knapp 150.000 Menschen leben in der Ukraine mit einer HIV-Diagnose. Das Land gehört zu den am stärksten von der Epidemie betroffenen Staaten Europas. Die Deutsche AIDS-Stiftung unterstützt ukrainische NGOs vor Ort, zum Beispiel aus Erlösen ihrer Benefiz-Veranstaltungen, wie der Operngala Bonn, die am 17. Januar im Opernhaus stattfindet.Zur gestrigen Veranstaltung sprach Bonns Bürgermeisterin Dr. Ursula Sautter ein Grußwort und dankte den Veranstalterinnen Deutsche AIDS-Stiftung und UNAIDS für ihr Engagement. Paul Zubeil überbrachte Grüße aus dem Bundesgesundheitsministerium und berichtete über die Unterstützung Deutschlands für die Ukraine und den Global Fund. Mahesh Mahalingam, UNAIDS Stabschef kam aus Genf, um den aktuellen UNAIDS Report vorzustellen. HIV-Forscher Prof. Dr. Hendrik Streeck sprach als Kuratoriumsvorsitzender der Deutschen AIDS-Stiftung und betonte die Chancen der Präexpositionsprophylaxe (PrEP) für die Eindämmung von Neuinfektionen. Zusammen mit Ingrid Regien, Direktorin von UNAIDS Bonn, führte Anne von Fallois vom Vorstand der Deutschen AIDS-Stiftung durch die Veranstaltung.Die Deutsche AIDS-Stiftung mit Sitz in Bonn klärt auf, setzt sich gegen Diskriminierung ein, richtet sich an die Politik und fördert nachhaltige HIV-Projekte in Deutschland und international.UNAIDS ist das Gemeinsame Programm der Vereinten Nationen für HIV/AIDS. Das UNAIDS Büro in Bonn unterstützt das UNAIDS-Management und arbeitet zum Länderschwerpunkt Osteuropa und Zentralasien.Pressekontakt:Katrin GroosLeiterin Öffentlichkeitsarbeit & FundraisingTel.: 0228-60469-31; E-Mail: katrin.groos@aids-stiftung.deOriginal-Content von: Deutsche AIDS-Stiftung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/42803/5918289