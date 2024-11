Köln (ots) -Die PMRExpo 2024 in Köln ist der wichtigste Branchentreffpunkt für professionelle Kommunikationstechnologien und wird erneut zahlreiche Aussteller und Besucher aus aller Welt anziehen. Messe.TV ist als redaktionelles Fachmedium vor Ort und berichtet umfassend über die neuesten Trends, Innovationen und Entwicklungen der Messe.PMRExpo 2024: Die Leitmesse für professionelle KommunikationslösungenDie PMRExpo 2024 in Köln ist der zentrale Treffpunkt für Experten, Entscheider und Interessierte aus dem Bereich der professionellen Kommunikation. Vom 26. bis 28. November präsentieren nationale und internationale Aussteller ihre neuesten Produkte, Dienstleistungen und Lösungen für sichere und zuverlässige Kommunikationstechnologien. Schwerpunkte der Messe sind unter anderem Public Safety, kritische Infrastrukturen und die Digitalisierung im Bereich der mobilen Kommunikation. Mit einem breiten Vortragsprogramm, spannenden Keynotes und interaktiven Workshops bietet die PMRExpo auch in diesem Jahr ein unverzichtbares Forum für den Wissensaustausch und Networking. Ab sofort finden Sie täglich neue Beiträge auf Messe.TV: PMRExpo 2024Messe.TV berichtet über Trends und InnovationenMesse.TV ist auch in diesem Jahr wieder vor Ort und beleuchtet die spannendsten Trends und Innovationen der PMRExpo. Unser Fokus liegt auf den bahnbrechenden Technologien und Lösungen führender Unternehmen. So stellt beispielsweise Airbus modernste Kommunikationssysteme für sicherheitskritische Einsätze vor, während RugGear GmbH robuste Endgeräte für herausfordernde Umgebungen präsentiert. Die CampusGenius GmbH punktet mit innovativen Softwarelösungen für die Optimierung von Kommunikationsnetzwerken. Spannende Einblicke gibt es auch bei VOMATEC Innovations GmbH, die smarte Anwendungen für Krisenmanagement und Sicherheitslösungen entwickelt und bei ZF Friedrichshafen AG, die intelligente Mobilitätslösungen vorstellt. Mit diesen und weiteren Highlights fangen wir die Innovationskraft der Branche ein und bringen sie direkt zu unserem Publikum.Sponsoringmöglichkeiten für zukünftige MessenMesse.TV sucht aktuell Sponsoren, die uns bei der Berichterstattung zu führenden Messen in Köln unterstützen möchten. Wir bieten Ihnen attraktive Werbemöglichkeiten auf unseren Kanälen, mit denen Sie Ihr Unternehmen prominent präsentieren können. Nutzen Sie die Chance, Ihre Marke einem breiten Fachpublikum zu präsentieren und profitieren Sie von der Reichweite und Relevanz von Messe.TV. Interessierte Unternehmen können sich gerne an uns wenden, um individuelle Sponsoring-Pakete zu besprechen.Hier finden Sie weitere Berichterstattungen von Messe.TV zu Messen auf der Kölnmesse: Messe Köln (https://www.messe.tv/messen-koeln)Pressekontakt:Andreas BergmeierTelefon: +49 (0)8761 -721 300E-Mail: presse@messe.tvOriginal-Content von: Deutsche Messefilm & Medien GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172644/5918328