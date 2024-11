WIEN (ots) -Die Audiomesse im Wiener ACV weckt die Vorfreude auf die HIGH END Vienna 2026Die FINEST AUDIO SHOW Vienna 2024 am vergangenen Wochenende war für Aussteller, Besucher und Veranstalter ein beachtlicher Erfolg und zeigte sich im Austria Center Vienna (ACV) zum zweiten Mal in Folge als beliebtes Messeereignis. Rund 4.000 Besucherinnen und Besucher erlebten bei ausgelassener Stimmung exzellenten Klang und Audiotechnik vom Feinsten. Damit wirft die von der HIGH END SOCIETY Service GmbH veranstaltete österreichische Audiomesse ihre Schatten für die erste HIGH END Vienna im übernächsten Jahr voraus.Internationales Flair in der österreichischen MusikstadtMehr als 50 Unternehmen aus Österreich, Deutschland und den Nachbarländern waren auf der Audiomesse vertreten, um ihre Neuheiten vorzustellen und musik- und technikinteressierte Menschen für ihre Produkte zu begeistern. In den attraktiven Räumlichkeiten des ACV präsentierten sie an zwei Messetagen ihre hochwertigen Geräte für den anspruchsvollen Musikgenuss. Gezeigt wurde ein beeindruckendes Portfolio bewährter sowie innovativer Audiotechnik von mehr als 300 Marken. Neben den bekannten Premiumherstellern erhielten auch die kleineren Label große Aufmerksamkeit. Die Aussteller zeigten sich durchweg zufrieden mit dem Messeverlauf, der von gut besuchten Vorführungen und vielversprechenden Beratungsgesprächen geprägt war. Besonders schätzten sie die professionelle Organisation sowie die modernen und großzügigen Ausstellungsflächen im Austria Center Vienna. Auch die zentrale Lage des kürzlich renovierten Veranstaltungszentrums bot optimale Voraussetzungen für die Messe und sorgte für einen reibungslosen Ablauf.Gelungener Testlauf für die erste HIGH END in WienStefan Dreischärf, Geschäftsführer der HIGH END SOCIETY Service GmbH, beurteilt den Erfolg der Veranstaltung insbesondere mit Blick auf die internationale Audiomesse HIGH END, die 2026 von München nach Wien umzieht. "Nach dem gelungenen Start der FINEST AUDIO SHOW Vienna im letzten Jahr, sind wir glücklich darüber, dass sich das Austria Center Vienna erneut als ideale Plattform für unsere Audiomessen bewähren konnte", so der Messechef. "Für uns war diese Messe auch eine Generalprobe für die HIGH END, die gezeigt hat, dass die Bedingungen im ACV bestens für unsere Anforderungen geeignet sind und wir hier wie bisher in München einen professionellen Partner an unserer Seite haben." Am vergangenen Wochenende konnten sich nicht nur die teilnehmenden Unternehmen der FINEST AUDIO SHOW Vienna von den Vorzügen der Location überzeugen. Auch zahlreiche Stammaussteller der HIGH END waren aus dem In- und Ausland angereist, um das Austria Center Vienna zu besichtigen und ihren Messeauftritt bei der ersten HIGH END Vienna im übernächsten Jahr zu planen.Begeisterte Stimmung und positive Signale für die ZukunftDie erfreulichen Besucherzahlen und die hohe Zufriedenheit spiegeln das anhaltende Interesse an hochwertiger Musikwiedergabe und an Messeevents mit Erlebnischarakter wider. Das Publikum begeisterte sich für die zahlreichen Demonstrationen, bei denen es Lautsprecher, Verstärker und Streaminggeräte im direkten Vergleich genießen konnte. Ein durchgängig hohes Besucheraufkommen und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Workshops und Vorträgen schufen eine Atmosphäre, in der Audiophile und Musikliebhaber am gesamten Wochenende auf ihre Kosten kamen. Eine erfreuliche Entwicklung zeigte sich auch in der Zusammensetzung des Publikums: Neben den bekannten HiFi-Enthusiasten und Audiophilen zog die Messe viele junge Menschen, Paare und Familien an. Ein Trend, der sowohl die Vielfalt als auch die Attraktivität des Angebots unterstreicht und das Ziel des Veranstalters, die Audiotechnologie einem breiteren Publikum zugänglich zu machen, weiter stärkt.Der erfolgreiche Verlauf der FINEST AUDIO SHOW Vienna setzt ein positives Signal für die Zukunft der Audiobranche, die mit innovativen Ideen und bewährten Konzepten neue Zielgruppen erreichen kann und Musikhören zu einem Erlebnis für Jung und Alt macht.Der Veranstalter:Die HIGH END SOCIETY Service GmbH ist ein eigenständiges Tochterunter Die HIGH END SOCIETY Service GmbH ist ein eigenständiges Tochterunter-nehmen des Interessenverbandes für hochwertige Ton- und Bildwiedergabe HIGH END SOCIETY e. V. Seit die Gesellschaft 1995 gegründet wurde, wickelt sie alle wirtschaftlichen Projekte des Verbandes ab. Hierzu zählen insbesonde-re die Planung, Organisation und Durchführung von Messen, Ausstellungen,Verkaufsveranstaltungen, Tagungen und Fachvorträgen.www.highendsociety.dePressekontakt:Claudia KaznerPR und KommunikationHIGH END SOCIETY Service GmbHVorm Eichholz 2g42119 WuppertalTelefon: +49 202 702022E-Mail: kazner@highendsociety.deOriginal-Content von: HIGH END SOCIETY Service GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118361/5918443