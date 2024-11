Dunkle Ovale, die nur in ultraviolettem Licht zu sehen sind, kennen Forscher:innen als Phänomen des Jupiter schon seit Ende der 1990er Jahre. Jetzt wissen sie, was sie eigentlich sind. Zuerst sichtete das Hubble-Weltraumteleskop Ende der Neunzigerjahre des vergangenen Jahrhunderts dunkle Ovale an den Nord- und Südpolen des Jupiters. Am Nordpol des Jupiters konnten sie dann von der Nasa-Raumsonde Cassini bestätigt werden, als diese im Jahr 2000 auf ...

