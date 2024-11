Vaduz (ots) -Nach der ersten Informationsveranstaltung vom 18. November 2024 in Eschen fand am Mittwoch, 27. November 2024, im SAL in Schaan die zweite Veranstaltung zum Vorprojekt "Revitalisierung Rhein Schaan-Buchs-Eschen" statt.Sowohl Regierungschef-Stellvertreterin Sabine Monauni als auch Vorsteher Daniel Hilti betonten, dass mit der Umsetzung dieses Projekts der Lebensraum für Tiere und Pflanzen gefördert und der Hochwasserschutz verbessert werden, ohne dass dabei Kulturland verloren geht.Die beiden Informationsveranstaltungen bildeten den Auftakt eines Dialogs mit der Bevölkerung über den vorliegenden Projektentwurf. Vom 2. Dezember 2024 bis 30. Mai 2025 besteht die Möglichkeit, sich im Rahmen einer öffentlichen Konsultation zum Vorhaben zu äussern.Die Unterlagen sind ab dem 2. Dezember 2024 unter www.au.llv.li und www.abs.llv.li verfügbar. Stellungnahmen können an info.au@llv.li oder info.abs@llv.li übermittelt werden. Des Weiteren ist am 17. März 2025 ein Workshop für die interessierte Bevölkerung geplant, an dem die verschiedenen Aspekte des Projektes vertieft diskutiert werden.Pressekontakt:Ministerium für Inneres, Wirtschaft und UmweltEmanuel Banzer, Amt für BevölkerungsschutzT +423 236 68 56emanuel.banzer@llv.liAndreas Gstöhl, Amt für UmweltT + 423 236 61 86andreas.gstoehl@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100926243