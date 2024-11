VILNIUS (dpa-AFX) - In Litauen gehen die Ermittler davon aus, dass die Daten des Flugdatenschreibers und des Stimmenrekorders des abgestürzten Frachtflugzeugs aus Deutschland zeitnah ausgelesen werden können. "Es wird erwartet, dass alle Informationen aus beiden Rekordern innerhalb einer Woche extrahiert werden", teilte ein Sprecher des Justizministeriums in Vilnius der Deutschen Presse-Agentur mit. "Eine vollständige Analyse der Daten kann jedoch je nach Art der Informationen länger dauern."

Das Frachtflugzeug war am frühen Montagmorgen kurz vor der geplanten Landung in der Nähe des Flughafens Vilnius in ein Wohngebiet gestürzt und am Boden zerschellt. Dabei kam eines der vier Besatzungsmitglieder ums Leben. Von der Auswertung der Flugschreiber erhoffen sich die Ermittler wichtige Erkenntnisse über die Ursache des Absturzes. Der Flugdatenschreiber zeichnet die Flugdaten auf, der Stimmenrekorder die Gespräche im Cockpit.

"Der Flugdatenschreiber zeigt, was mechanisch passiert ist, während der Stimmenrekorder Aufschluss darüber gibt, warum Entscheidungen getroffen wurden und wie die Besatzung reagierte. Die Analyse beider ist für eine vollständige Untersuchung von entscheidender Bedeutung", betonte der Sprecher des Ministeriums, bei dem die Stelle für Untersuchungen von Verkehrsunfällen angesiedelt ist. Zusammen lieferten sie ein "umfassendes Bild eines Vorfalls".

Bei der Analyse gebe es nach Angaben des Sprechers aber "erhebliche Unterschiede", da sie unterschiedliche Arten von Daten erfassen und unterschiedlichen Untersuchungszwecken dienten. Während der Flugdatenschreiber quantitative Daten liefere, die sich für Diagramme und numerische Analysen eigneten, enthalte der Stimmenrekorder qualitative Daten, die durch das Anhören von Aufzeichnungen und Überprüfen von Transkripten analysiert würden.

Entsprechend unterschiedlich seien auch die daraus gewonnenen Einsichten. "Die Flugdatenschreiber-Erkenntnisse sind sie eher technischer Natur und konzentrieren sich auf die Systeme und Leistung des Flugzeugs, und die Erkenntnisse beim Stimmenrekorder sind auf den Menschen ausgerichtet und konzentrieren sich auf das Verhalten der Besatzung, die Kommunikation und das Situationsbewusstsein", sagte der Sprecher./awe/DP/zb