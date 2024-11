FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Richtungssuche beim Dax könnte am Donnerstag mit Kursgewinnen weitergehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,4 Prozent höher auf 19.336 Punkte. Er hebt sich damit leicht positiv ab von den internationalen Börsen.

In den USA hatten die Indizes am Tag vor dem Feiertag "Thanksgiving" Schwäche gezeigt und in Asien war das Bild gemischt mit Gewinnen in Japan und Verlusten in China. Vor allem in Hongkong belasteten Berichte, dass die USA noch unter Führung des scheidenden Präsidenten Joe Biden neue Sanktionen erwägten, um Pekings Zugriff auf wichtige Halbleiter einzuschränken. Japanische Aktien legten aufgrund der Yen-Schwäche zu.

"Durch den US-Feiertag werden die Börsen-Umsätze auch in Deutschland und der gesamten Eurozone unterdurchschnittlich niedrig bleiben", erwartet der Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners. An solchen Tagen besteht die Gefahr von Schwankungen. Fehlen im Tagesverlauf dann die Impulse aus New York, könnten diese von den Verbraucherpreisen aus Deutschland kommen, die wichtig sind für den Kurs der Europäischen Zentralbank./tih/jha/