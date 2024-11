FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Die Richtungssuche beim Dax könnte am Donnerstag mit Kursgewinnen weitergehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,4 Prozent höher auf 19.336 Punkte. Er hebt sich damit leicht positiv ab von den internationalen Börsen. In den USA hatten die Indizes am Tag vor dem Feiertag "Thanksgiving" Schwäche gezeigt und in Asien war das Bild gemischt. "Durch den US-Feiertag werden die Börsen-Umsätze unterdurchschnittlich niedrig bleiben", erwartet der Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners. An solchen Tagen besteht die Gefahr von Schwankungen. Fehlen im Tagesverlauf dann die Impulse aus New York, könnten diese von den Verbraucherpreisen aus Deutschland kommen, die wichtig sind für den Kurs der Europäischen Zentralbank.

USA: - LEICHTE VERLUSTE - Erstmals in seiner Geschichte ist der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial am Mittwoch über 45.000 Punkte gesprungen. Im weiteren Handelsverlauf schloss er sich dann aber den anderen bedeutenden US-Indizes an und schwächelte. Konjunkturdaten fielen gemischt aus. Sie gaben damit keine klare Richtung vor, zumal das von der US-Notenbank Fed besonders beachtete Inflationsmaß im Oktober den Erwartungen entsprach. Der Dow beendete den Tag 0,31 Prozent tiefer auf 44.722,06 Punkten, nachdem er kurz nach Handelsstart bis auf 45.003 Punkte geklettert war. Sein Gewinn seit Jahresanfang beläuft sich auf 18,7 Prozent.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte am Donnerstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Gewinnen in Japan standen Verluste in China gegenüber. Vor allem in Hongkong belasteten Berichte, dass die USA noch unter Führung des scheidenden Präsidenten Joe Biden neue Sanktionen erwägen, um Pekings Zugriff auf wichtige Halbleiter einzuschränken. Japanische Aktien legten aufgrund der Yen-Schwäche zu. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewann kurz vor Handelsende 0,7 Prozent. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandswerten büßte hingegen im späten Handel rund 0,5 Prozent ein und der Hang Seng in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong sank um 1,2 Prozent.



DAX 19261,75 -0,18%

XDAX 19279,87 -0,23%

EuroSTOXX 50 4733,15 -0,61%

Stoxx50 4274,67 -0,39%



DJIA 44722,06 -0,31%

S&P 500 5998,74 -0,38%

NASDAQ 100 20744,49 -0,85%°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 134,08 0,04%°



DEVISEN:





Euro/USD 1,0552 -0,13%

USD/Yen 151,66 0,37%

Euro/Yen 160,03 0,24%°



BITCOIN:





Bitcoin 95.533 -0,46%°

(Bitstamp)



ROHÖL:





Brent 72,75 -0,08 USD WTI 68,62 -0,10 USD°

