Shanghai (ots/PRNewswire) -USI (SSE 601231), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Elektronikdesign und -fertigung sowie in der SiP (System-in-Package)-Technologie, gab eine Zusammenarbeit mit Tech Mahindra (https://www.techmahindra.com/) (NSE: TECHM), einem weltweit führenden Anbieter von Technologieberatung und digitalen Lösungen für Unternehmen aller Branchen, bekannt. Gegenstand der Zusammenarbeit ist die Errichtung des ersten Engineering Offshore Development Center (ODC) von USI in Indien. Das in der Tech Mahindra-Niederlassung in Bengaluru angesiedelte Entwicklungszentrum wird den Innovationsprozess zur Entwicklung intelligenter Geräte beschleunigen.Die Zusammenarbeit zielt im Einzelnen darauf ab, skalierbare Lösungen anzubieten, die Markteinführung zu beschleunigen und innovative Fortschritte zu erzielen. Das gemeinsame Projekt wird den spezialisierten Talentpool und die fortschrittlichen Labors von Tech Mahindra nutzen und sich auf Technologien konzentrieren, die die Zukunft von vernetzten Geräten, additiver Fertigung, vernetzten Fahrzeugen sowie erweiterter und virtueller Realität vorantreiben sollen. Das Zentrum stellt einen wichtigen Meilenstein für USI dar, da es seine technischen Fähigkeiten auf Indien ausweitet und eine solide Grundlage für die Verbesserung der Entwicklung von Gerätesoftware, des Hardwaredesigns und der Tests bietet. USI zielt darauf ab, das Know-how von Tech Mahindra zu nutzen, insbesondere den Bedarf an Skalierbarkeit und Flexibilität, schnellere Produkteinführungen und Zugang zu spezialisierten Fähigkeiten und Einrichtungen.Narasimham RV, President - Engineering Services, Tech Mahindra, sagte: "Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit USI, um ein einzigartiges technisches Entwicklungszentrum aufzubauen. Dies unterstreicht unser Engagement, Innovationen durch spezialisierte Engineering-Dienstleistungen (https://www.techmahindra.com/services/engineering-services/) voranzutreiben. Wir sind zuversichtlich, dass diese Zusammenarbeit den Weg für Fortschritte bei der Entwicklung von Gerätesoftware und -hardware ebnen und letztlich die Grundlage für künftige Partnerschaften schaffen wird."Darüber hinaus wird das Zentrum umfassende Dienstleistungen anbieten, darunter die Entwicklung von Modem-Software, Android-Telefonie, Middleware, Board-Support-Package (BSP), Gerätetreiber-Engineering sowie fortschrittliche Hardware- und Leiterplattendesigns (PCB). Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird Tech Mahindra, das für seine Kompetenz bei der Bereitstellung von Technologielösungen der nächsten Generation bekannt ist, seine Entwicklungskapazitäten für Modems, Hochfrequenzsoftware und Videobars erweitern.John Fang, CTO von USI, kommentierte: "Die Einrichtung unseres Offshore-Entwicklungszentrums mit Tech Mahindra ist ein bedeutender Meilenstein in der Erweiterung der Fähigkeiten und Kapazitäten von USI im Bereich Forschung und Entwicklung. Durch die Nutzung des spezialisierten Talentpools von Tech Mahindra und seiner umfassenden Erfahrung in den Bereichen Telekommunikation und Automotive sind wir gut positioniert, um sowohl die Geschwindigkeit als auch die Qualität unserer Innovationen zu verbessern. Diese Partnerschaft verschafft uns die nötige Skalierbarkeit und Flexibilität, um unsere Markteinführungszeiten zu beschleunigen und die sich entwickelnden Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen. Wir sind begeistert von der Zusammenarbeit mit Tech Mahindra und freuen uns darauf, gemeinsam neue Maßstäbe zu setzen."Das Zentrum wird USI auch bei der Rationalisierung der Produktentwicklung helfen und es dem Unternehmen ermöglichen, sich auf seine Kernkompetenzen zu konzentrieren und gleichzeitig von wettbewerbsfähigen Preisen und einer effizienten Leistungserbringung zu profitieren. Als erstes Entwicklungszentrum von USI in Indien wird diese Einrichtung als Drehscheibe dienen und zeigen, wie globale Unternehmen die in Indien vorhandenen Engineering-Kapazitäten nutzen können, um ihre Markteinführungszeiten zu verkürzen und die Innovation in der Produktentwicklung zu fördern. Mit dem Zentrum wird ein neues Kapitel aufgeschlagen, das das Potenzial für gemeinsame Innovation und operative Exzellenz unterstreicht, um den sich wandelnden Anforderungen des globalen Marktes gerecht zu werden.Informationen zu Tech MahindraTech Mahindra (NSE: TECHM) bietet Technologieberatung und digitale Lösungen für globale Unternehmen aus verschiedenen Branchen und ermöglicht so eine transformative Skalierung in beispielloser Geschwindigkeit. Mit mehr als 150.000 Fachleuten in mehr als 90 Ländern, die mehr als 1.100 Kunden unterstützen, bietet Tech Mahindra ein umfassendes Spektrum an Dienstleistungen an, darunter Beratung, Informationstechnologie, Unternehmensanwendungen, Geschäftsprozessdienste, technische Dienstleistungen, Netzwerkdienste, Kundenerfahrung und Design, KI und Analytik sowie Cloud- und Infrastrukturdienste. Es ist das erste indische Unternehmen weltweit, das mit dem Terra Carta Seal der Initiative für nachhaltige Märkte ausgezeichnet wurde. Damit werden globale Unternehmen gewürdigt, die sich aktiv für eine klima- und naturverträgliche Zukunft einsetzen . Tech Mahindra ist Teil der 1945 gegründeten Mahindra-Gruppe, einem der größten und angesehensten multinationalen Unternehmensverbände. Weitere Informationen darüber, wie TechM mit Ihnen zusammenarbeiten kann, um Ihre Scale at Speed-Anforderungen zu erfüllen, finden Sie unter https://www.techmahindra.com. (https://www.techmahindra.com/)Informationen zu USI (SSE: 601231)USI, Universal Scientific Industrial (Shanghai) Co., Ltd. ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Elektronikdesign und -fertigung sowie führend auf dem Gebiet der SiP-Technologie (System-in-Package). Mit Asteelflash (https://www.asteelflash.com/) und Hirschmann Car Communication (https://hirschmann-car.com/) verfügt USI über 31 Produktions- und Servicestandorte auf den vier Kontinenten Asien, Europa, Nord- und Südamerika sowie Afrika und bietet seinen Kunden diversifizierte elektronische Produkte mit D(MS)2 Produktdienstleistungen: Design, Fertigung, Miniaturisierung, industrielle Software- und Hardwarelösungen sowie Materialbeschaffung, Logistik und Wartungsdienste. USI ist eine Tochtergesellschaft von ASE Technology Holding Co. (https://www.aseglobal.com/) Ltd. (TWSE: 3711, NYSE: ASX). Weitere Informationen finden Sie auf www.usiglobal.com