- Nicht vermittelte Privatplatzierung mit Ankerinvestition von institutionellem Aktionär

- Kernbohrgerät soll in der ersten Dezemberwoche mobilisiert werden, bis zu 1.250 Bohrmeter sind noch vor Jahresende geplant

Vorausbezahlt durch JV-Partner für die Main Zone

- RC-Bohrplan zur Erkundung und Erweiterung der nördlichen Korridore

2.000 Bohrmeter für die nächste Phase geplant

- Der Erlös wird für Bohrungen, Vorbereitungen für Testabbau und die Genehmigung von Bohrungen im Erweiterungsgebiet verwendet

Calgary, Alberta - 27. November 2024 / IRW-Press / Tocvan Ventures Corp. (das "Unternehmen") (CSE: TOC; OTCQB: TCVNF; WKN: TV3/A2PE64) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine nicht vermittelte Privatplatzierung mit einem Lead-Order durch einen institutionellen Investor (der "Investor") arrangiert hat. Das Unternehmen hat im Zusammenhang mit einer Privatplatzierung in Höhe von 1.800.000 $ mit dem Investor (das "institutionelle Angebot") ein Termsheet abgeschlossen. Darüber hinaus wird das Unternehmen gleichzeitig eine Privatplatzierung im Wert von bis zu 1.200.000 $ an andere berechtigte Investoren (das "nicht vermittelte Angebot") abschließen, wobei insgesamt 6.250.000 Einheiten des Unternehmens (die "Einheiten") zu einem Preis von 0,48 $ pro Einheit ausgegeben werden, was einem Bruttoerlös von insgesamt bis zu 3.000.000 $ entspricht (wobei das institutionelle Angebot und das nicht vermittelte Angebot zusammen als die "Angebote" bezeichnet werden). Jede Einheit besteht aus einer (1) Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine "Stammaktie", und jede Stammaktie, die Teil einer Einheit ist, ist eine "Einheitsaktie") und einem (1) Warrant zum Erwerb einer Aktie (jeder ganze Warrant, ein "Einheits-Warrant"), wobei jeder Einheits-Warrant den Inhaber zum Kauf einer zusätzlichen Stammaktie (eine "Einheits-Warrant-Aktie") zu einem Preis von 0,75 $ pro Einheits-Warrant-Aktie für einen Zeitraum von sechsunddreißig Monaten ab dem Ausgabedatum (das "Ablaufdatum") berechtigt. Der Nettoerlös aus den Angeboten wird für verschiedene Arbeitsprogramme verwendet, darunter Bohrungen, jährliche Konzessionsgebühren für das Gold-Silber-Vorzeigekonzessionsgebiet Gran Pilar des Unternehmens in Sonora, Mexiko, und allgemeine Betriebskapitalzwecke. Das Unternehmen kann den Vermittlern im Rahmen des nicht vermittelten Angebots eine Provision in bar und/oder in Form von Warrants zum Aktienerwerb zahlen. Die erste Tranche des institutionellen Angebots mit einem Bruttoerlös von 1.800.000 $ wird voraussichtlich am oder vor dem 4. Dezember 2024 abgeschlossen und umfasst die Ausgabe von 3.750.000 Einheiten.

"Wir freuen uns, die Bohrungen in der Main Zone bei Pilar wieder aufzunehmen, wobei der Schwerpunkt auf der Erstellung eines robusten geologischen Modells liegt, das für die Ressourcenerschließung benötigt wird", kommentierte CEO Brodie Sutherland. "Die Zusammenarbeit mit Colibri bei der Umsetzung dieser Bohrrunde ermöglicht es uns, das Projekt auf die kostengünstigste Weise voranzutreiben. In der Vergangenheit haben Kernbohrungen einige der besten Ergebnisse bei Pilar geliefert. Die Platzierung von Kernbohrungen im gesamten Projekt wird unser Verständnis verbessern und das Ressourcenwachstum unterstützen. Was die Pläne für RC-Bohrungen betrifft, so ist die Erstreckung der Mineralisierung nach Norden und Osten hin offen, und wir wollen die Mineralisierung in diesen Richtungen weiter definieren und ausdehnen, um das Ressourcenpotenzial möglichst schnell zu erweitern. Wir waren außerdem sehr beschäftigt mit unserer Planungs- und Entwicklungsstrategie, die mit laufenden Explorationsaktivitäten verbunden ist und weiteres Expansionspotenzial aufzeigt. Ein Testabbau ist bei Pilar für das zweite Quartal des nächsten Jahres geplant, und wir erkunden verwässerungsfreie Methoden, um den Rest der Inbetriebnahme vollständig zu finanzieren. Wir freuen uns darauf, die neuesten Ergebnisse zu mitzuteilen, während wir Pilar in Richtung Produktion vorantreiben."

Ein Diamantkernbohrgerät soll am oder um den 4. Dezember 2024 mobilisiert werden. Kernbohrungen mit einer Gesamtlänge von bis zu 1.500 Metern sind eingeplant und durch einen bestehenden Kredit mit dem Teil-Joint-Venture-Partner Colibri Resources (Colibri) vorfinanziert. Tocvan und Colibri teilen sich eine Beteiligung von 51/49 Prozent an dem 105 Hektar großen Gebiet, das die Main Zone bei Pilar beherbergt. Die Kernbohrungen werden sich auf das JV-Gebiet in der Main Zone konzentrieren, um ein robustes geologisches Modell zu erstellen, das für die Ressourcenschätzung benötigt wird. Die Bohrungen werden voraussichtlich bis zu den Weihnachtsfeiertagen anhalten, wobei der Abschluss und die Demobilisierung für oder um den 22. Dezember 2024 geplant sind. Darüber hinaus wird erwartet, dass Anfang Dezember mit den RC-Bohrungen begonnen wird, um den nördlichen und nordöstlichen Ausläufer der bekannten Mineralisierung zu überprüfen. Mehrere Gebiete, die sich in das zu 100 % kontrollierte Erweiterungsgebiet (über 2.100 Hektar) erstrecken, werden erstmals überprüft. Dazu werden Bohrungen innerhalb des Erweiterungsgebiets angesetzt, wodurch die bekannte Grenze der Mineralisierung weiter nach außen verschoben wird als je zuvor. In einer ersten Phase werden RC-Bohrungen mit einer Gesamtlänge von voraussichtlich bis zu 2.000 Meter niedergebracht. Über die Weihnachtsfeiertage wird eine Pause eingelegt wird, bevor der Betrieb dann im neuen Jahr wieder aufgenommen wird.

Zusätzlich zu den Bohrungen wird die nächste Genehmigungsrunde die Gewinnung und Verarbeitung der erwarteten 50.000 Tonnen aus dem Testabbau umfassen, der für das nächste Jahr geplant ist. Die Genehmigung umfasst auch neue Explorationsinitiativen im Erweiterungsgebiet für Schürfgrabungen und Bohrungen in mehreren der neuen geochemischen Zielgebiete mit bestehendem Straßenzugang, was eine kostengünstige Bewertung mehrerer neuer Schlüsseltrends ermöglicht. Die Bodenvorbereitung für den Testabbau wird für Anfang des ersten Quartals 2025 erwartet und umfasst systematische Schürfgrabungen und Schlitzprobenahmen auf dem gesamten offenen Gelände des Testabbaus.

Was die Parameter des Testabbaus betrifft, so schätzt das Unternehmen die Gesamtkosten der Pilotanlage einschließlich der Förderung und Aufbereitung von 50.000 Tonnen auf etwa 1,7 Millionen US$. Wir erwarten, zwischen 800 und 1.400 Unzen Gold - je nach Gehalt und Gewinnungsrate - sowie weitere 5.000 Unzen Silber zu gewinnen. Das Unternehmen hat konservative Schätzungen verwendet, die auf den Gewinnungsraten basieren, die während der unabhängig überprüften Großprobe im Jahr 2023 festgestellt wurden und einen Höchstgehalt von 1,9 g/t Au bei einer Gewinnungsrate von 62 % ergaben. Das Unternehmen prüft mehrere Termsheets, um nicht verwässernde Methoden zur vollständigen Finanzierung der Testabbauanlage zu evaluieren.

Verwendung der Erlöse

Die Erlöse werden in die Weiterentwicklung des Gold-Silber-Projekts Gran Pilar in Sonora, Mexiko, fließen.

Hinweise zu den Angeboten

Der Abschluss der Angebote unterliegt mehreren Bedingungen, einschließlich des Erhalts aller erforderlichen Unternehmens- und behördlichen Genehmigungen, einschließlich jener der Canadian Securities Exchange (die "Börse" oder die "CSE"). Alle im Zusammenhang mit den Angeboten ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen in Kanada sowie der erforderlichen Kennzeichnung gemäß den geltenden US-Wertpapiergesetzen.

Die im Rahmen des institutionellen Angebots an den Investor ausgegebenen Einheiten unterliegen den Bedingungen einer Treuhandvereinbarung. Das Unternehmen erhält ab dem Abschlussdatum des institutionellen Angebots über die nächsten 24 Monate hinweg monatlich 75.000 $. Die Angebotsstruktur ist eine Erweiterung der Privatplatzierungsstruktur, die das Unternehmen bereits in seinen Pressemitteilungen vom 30. Juni 2022 und 29. März 2023 bekannt gegeben hatte. Der Investor erhält eine Unternehmensfinanzierungsgebühr in Höhe von 126.000 $, zahlbar durch die Ausgabe von 262.500 Stammaktien und die zugehörigen Warrants zu den oben genannten Bedingungen.

Ausnahme für bestehende Aktionäre und Investmenthändler

Das nicht vermittelte Angebot steht auch bestehenden Aktionären des Unternehmens offen, die zum Geschäftsschluss am 27. November 2024 Stammaktien des Unternehmens hielten (und diese Stammaktien zum Abschlussdatum weiterhin halten), gemäß der Prospektbefreiung, die in Alberta Securities Commission Rule 45-513 - Prospectus Exemption for Distribution to Existing Security Holders und in ähnlichen Instrumenten in anderen Gerichtsbarkeiten in Kanada festgelegt ist. Die Ausnahme für bestehende Aktionäre beschränkt einen Aktionär auf eine maximale Investition von 15.000 $ in einem Zeitraum von 12 Monaten, es sei denn, der Aktionär hat sich hinsichtlich der Eignung der Investition beraten lassen und, falls der Aktionär in einer Gerichtsbarkeit Kanadas ansässig ist, diese Beratung von einer Person erhalten, die in der Gerichtsbarkeit als Investmenthändler registriert ist. Wenn das Unternehmen Zeichnungen von Anlegern erhält, die sich auf die bestehende Ausnahme für Aktionäre berufen und den Höchstbetrag der Finanzierung überschreiten, beabsichtigt das Unternehmen, die eingegangenen Zeichnungen anteilig anzupassen.

Das Unternehmen hat das nicht vermittelte Angebot auch für bestimmte Zeichner gemäß der Ausnahmeregelung für Investmenthändler geöffnet. In Übereinstimmung mit den Anforderungen der Ausnahmeregelung für Investmenthändler bestätigt das Unternehmen, dass es keine wesentlichen Fakten oder wesentlichen Änderungen in Bezug auf das Unternehmen gibt, die nicht allgemein bekannt gegeben wurden.

Die Beteiligung von Insidern des Unternehmens an den Angeboten erfolgt zu den gleichen Bedingungen wie bei unabhängigen Investoren. Je nach Marktlage kann der Bruttoerlös der Angebote steigen oder sinken. Die Beteiligung von Direktoren oder leitenden Angestellten des Unternehmens an den Angeboten stellt eine Transaktion mit verbundenen Parteien im Sinne der Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions und der Richtlinien der Börse dar. Bei einer solchen Beteiligung wird sich das Unternehmen auf Ausnahmen bezüglich der Anforderungen betreffend die formale Bewertung und die Zustimmung der Minderheitsaktionäre gemäß den Abschnitten 5.5(b) bzw. 5.7(1)(a) von MI 61-101 berufen, da das Unternehmen nicht an einer bestimmten Börse notiert ist und zum Zeitpunkt der Vereinbarung der Angebote, weder der Marktwert des Gegenstands der Transaktion noch der Marktwert der Gegenleistung für die Transaktion, soweit dies eine interessierte Partei (im Sinne von MI 61-101) in Bezug auf die Angebote betrifft, 25 Prozent der Marktkapitalisierung des Unternehmens, berechnet gemäß MI 61-101, übersteigt.

Abbildung 1. Zielkarte des Projektgebiets Gran Pilar. Die jüngsten Entdeckungen an der Oberfläche haben mehrere Zielzonen im gesamten Projektgebiet aufgezeigt.

Über das Konzessionsgebiet Pilar

Das Gold-Silber-Konzessionsgebiet Pilar hat einige der besten Bohrergebnisse der Region geliefert. In Verbindung mit den ermutigenden Gold- und Silbergewinnungsergebnissen der metallurgischen Testarbeiten ist Pilar bestens aufgestellt, ein potenzieller kurzfristiger Produzent zu sein. Pilar wird als strukturkontrolliertes epithermales System mit niedriger Sulfidierung in Andesitgestein interpretiert. Ursprünglich wurden auf dem Konzessionsgebiet anhand von historischen Oberflächenarbeiten und Bohrungen drei primäre Mineralisierungszonen identifiziert, die als die Main Zone, North Hill und 4-T bezeichnet werden. Jeder Trend bleibt nach Südosten und Norden hin offen und neue parallele Zonen wurden entdeckt. Strukturmerkmale und Mineralisierungszonen innerhalb der Strukturen folgen einem Mineralisierungstrend, der gesamtheitlich betrachtet von Nordwesten nach Südosten verläuft. Die Mineralisierung erstreckt sich entlang eines 1,2 km langen Trends, wobei bisher nur die Hälfte dieses Trends durch Bohrungen erprobt wurde. Bis dato wurden mehr als 23.000 Bohrmeter absolviert. Das Unternehmen hat nun sein Interesse an dem Gebiet durch die Konsolidierung von 22 Quadratkilometern sehr aussichtsreichen Bodens erweitert, wo es bereits bedeutende Oberflächenentdeckungen gemacht hat.

Wichtigste Bohrergebnisse von Pilar

- Zu den Höhepunkten der Phase-III-Diamant-Bohrungen 2022 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

116,9 m mit 1,2 g/t Au, einschließlich 10,2 m mit 12 g/t Au und 23 g/t Ag

108,9 m mit 0,8 g/t Au, einschließlich 9,4 m mit 7,6 g/t Au und 5 g/t Ag

63,4 m mit 0,6 g/t Au und 11 g/t Ag, einschließlich 29,9 m mit 0,9 g/t Au und 18 g/t Ag

- Zu den Höhepunkten der Phase-II-RC-Bohrungen 2021 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

39,7 m mit 1,0 g/t Au, einschließlich 1,5 m mit 14,6 g/t Au

47,7 m mit 0,7 g/t Au, einschließlich 3 m mit 5,6 g/t Au und 22 g/t Ag

29 m mit 0,7 g/t Au

35,1 m mit 0,7 g/t Au

- Zu den Höhepunkten der Phase-I-RC-Bohrungen 2020 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

94,6 m mit 1,6 g/t Au, einschließlich 9,2 m mit 10,8 g/t Au und 38 g/t Ag

41,2 m mit 1,1 g/t Au, einschließlich 3,1 m mit 6,0 g/t Au und 12 g/t Ag

24,4 m mit 2,5 g/t Au und 73 g/t Ag, einschließlich 1,5 m mit 33,4 g/t Au und 1.090 g/t Ag

- Zu den Höhepunkten der historischen Kern- und RC-Bohrungen über 15.000 m gehören:

61,0 m mit 0,8 g/t Au

21,0 m mit 38,3 g/t Au und 38 g/t Ag

13,0 m mit 9,6 g/t Au

9,0 m mit 10,2 g/t Au und 46 g/t Ag

Zusammenfassung der Massenprobe bei Pilar:

- Goldausbeute von 62 % nach 46-tägiger Laugungsperiode erzielt

- Erzgehalt von 1,9 g/t Au und 7 g/t Ag berechnet; extrahierter Gehalt von 1,2 g/t Au und 3 g/t Ag berechnet

- Die Massenprobe enthielt nur die grobe Fraktion des Materials (+3/4" bis +1/8")

- Die feine Fraktion (-1/8") deutet auf eine schnelle Ausbeute mit Rührlaugung hin

Bottle-Roll-Rührlaugungstests lieferten eine schnelle und hohe Ausbeute: Ausbeute von 80 % Gold und 94 % Silber nach nur 24 Stunden Verweildauer

Zusätzliche metallurgische Untersuchungen:

- Ergebnisse der Gravitationsgewinnung mit Rührlaugung von fünf Mischproben liegen vor

Gewinnung von 95 bis 99 % Gold

Gewinnung von 73 bis 97 % Silber

Beinhaltet Gewinnung von 99 % Au und 73 % Ag von Bohrkern-Mischprobe aus Tiefe von 120 m

Da das Management vom Potenzial des Projekts überzeugt ist, beschreibt das Unternehmen zurzeit eine Genehmigungs- und Betriebsstrategie für eine Pilotanlage bei Pilar. Die Anlage würde ein solides Testabbauszenario untermauern, das bis zu 50.000 Tonnen Material verarbeiten soll. Der Zeitplan und das Budget werden zurzeit vorbereitet und es wird erwartet, dass die Erschließung Anfang 2025 vorangetrieben wird. Da die Goldpreise ein Allzeithoch erreicht haben, ist das Unternehmen der Auffassung, dass der Vor-Ort-Testabbau wichtige wirtschaftliche Parameter liefern und das Mineralpotenzial des Gebiets verdeutlichen wird. Im Jahr 2023 entnahm das Unternehmen eine Massenprobe außerhalb des Standortes, die wichtige Daten lieferte, die das Potenzial zur Gewinnung von Gold und Silber durch eine Vielzahl von Methoden, einschließlich Haufenlaugung, Schwerkraft und Rührlaugung, verdeutlichten (für weitere Details siehe Pressemitteilung vom 22. August 2023).

Über Tocvan Ventures Corp.

Die in einem fortgeschrittenen Stadium befindlichen Gold-Silber-Projekte von Tocvan liegen in Sonora, einem bergbaufreundlichen Rechtsgebiet in Mexiko. Durch laufende Explorationsprogramme erschließt das Unternehmen das hohe Potenzial seines Gold-Silber-Projekts Gran Pilar, an dem es 100 % der Anteile an einer höffigen Fläche von über 21 Quadratkilometern sowie einen Mehrheitsanteil (51 %) an einem Gebiet von einem Quadratkilometer hält, wobei die restlichen Anteile im Besitz von Colibri Resources stehen. Das Unternehmen verfügt auch über sämtliche Rechte und Anteile am Gold-Silber-Projekt Picacho im Trend Caborca im Norden Sonoras, einem Trend, in dem einige der größten Goldlagerstätten der Region angesiedelt sind. Nach Einschätzung des Managements bieten beide Projekte eine hervorragende Gelegenheit zur Steigerung des Unternehmenswertes. Es befinden sich 51 Millionen Aktien von Tocvan im Umlauf.

Brodie A. Sutherland, CEO von Tocvan Ventures Corp., und qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person/"QP") im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Diese Pressemeldung enthält "zukunftsgerichtete Informationen". Darin enthalten sind auch Angaben des Unternehmens zu Aktivitäten, Ereignissen oder Entwicklungen, von denen das Unternehmen erwartet, dass sie in der Zukunft eintreten werden. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung enthalten Aussagen über die Verwendung des Erlöses aus der Platzierung. Nicht immer, aber häufig sind diese zukunftsgerichteten Aussagen anhand der Verwendung von in die Zukunft gerichteten Begriffen zu erkennen, wie z.B. "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "geht davon aus", "glaubt" bzw. Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen (auch in verneinter Form) oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen "können", "könnten", "würden" oder "werden".

Diese zukunftsgerichtete Aussagen - und sämtliche Annahmen, die ihnen zugrunde liegen - werden in gutem Glauben vorgenommen und spiegeln unsere derzeitige Einschätzung der Ausrichtung unserer Geschäftstätigkeit wider. Die Unternehmensführung ist der Ansicht, dass diese Annahmen angemessen sind. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen typischerweise bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt oder indirekt genannt wurden. Diese Faktoren beinhalten unter anderem Risiken in Verbindung mit dem spekulativen Charakter der Geschäftstätigkeit, der Entwicklungsphase und der Finanzlage des Unternehmens. Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse bzw. Ergebnisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert.

Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

TOCVAN VENTURES CORP.

Brodie A. Sutherland, CEO

1150, 707 - 7 Ave SW

Calgary, Alberta T2P 3H6

+1-403-829-9877

mailto:bsutherland@tocvan.ca

The Howard Group

Jeff Walker

VP Howard Group Inc.

+1-403-221-0915

mailto:jeff@howardgroupinc.com

