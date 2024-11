NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktien der Deutschen Telekom in ihrem großen Branchenausblick auf 2025 im fünften Jahr in Folge auf der Auswahlliste "Analyst Focus List" belassen. Die T-Aktie habe zwar seit Januar 2020 imposante 140 Prozent gewonnen, das Kurs-Gewinn-Verhältnis habe sich aber nur moderat bewegt. Die Kursrally sei also von einer angemessenen Ergebnissteigerung untermauert, erklärte der Experte Akhil Dattani in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Die Bonner seien im operativen Geschäft branchenführend, mit beneidenswerten Umsatzaussichten. Zudem verfüge sowohl der Konzern selbst als auch die Tochter T-Mobile US über eine Menge "Feuerkraft"./ag/edhauf "Overweight" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Studie./agVeröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2024 / 23:51 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2024 / 00:58 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005557508