Leverkusen (ots) -Die anhaltend starken Schwankungen an den Kapitalmärkten und fehlende Renditen veranlassen immer mehr Anleger dazu, ihre Anlagestrategie zu überdenken. Gold, Silber, Platin und Palladium gewinnen in diesem Zusammenhang an Bedeutung. Die PKM Solutions bietet mit dem Anlageprodukt Premium Elements 4.0 ein Edelmetalldepot, das es Anlegern ermöglicht, bequem und sicher in diese wertbeständigen Rohstoffe zu investieren.Krisenfeste Wertsicherung mit dem "Premium Elements 4.0"Edelmetalle sind unverzichtbar für den technologischen Fortschritt und die globale Wirtschaft. Ihr Einsatz in Bereichen wie Medizin, Automobilindustrie, Elektronik, Chemie und erneuerbaren Energien nimmt stetig zu. Historisch gesehen zeichnen sie sich zudem durch ihre Wertbeständigkeit aus und sind ein beliebtes Anlagegut. Sie gelten als Absicherung gegen Wirtschaftskrisen und Währungsabwertungen, was ihre Bedeutung als langfristige Anlage unterstreicht. Um ihren Kunden eine krisensichere, inflationsgeschützte, gewinnorientierte und transparente Kapitalanlage zu ermöglichen, konzentriert sich die PKM Solutions auf eine klare Produktstrategie.Die Spezialistin in der Wertsicherungsberatung hat gemeinsam mit der Sutor Bank das exklusive Edelmetalldepot "Premium Elements 4.0" entwickelt. Die 1921 in Hamburg gegründete Bank ist eines der renommiertesten Finanzinstitute in Deutschland und verwaltet mehr als 300.000 Anlagekonten. Mit dem Anlageprodukt der PKM Solutions investieren Anleger in eine inflationsgeschützte und steuerbegünstigte Wertanlage, sei es mit monatlichen Beiträgen oder einer Einmalzahlung. Darüber hinaus gibt es mit "Premium Elements 4.0 Junior" die Option, für die finanzielle Zukunft von Kindern und Enkeln vorzusorgen. Bereits mit einem monatlichen Sparbeitrag ab 50 Euro lässt sich eine solide finanzielle Grundlage schaffen. Auch Einmalzahlungen, beispielsweise zu besonderen Anlässen wie Geburtstagen oder der Einschulung, sind jederzeit möglich.Wie Anleger von einer Investition in Edelmetalle profitierenDas Edelmetalldepot "Premium Elements 4.0" wird exklusiv von der PKM Solutions vermarktet. Kunden, die sich für das Anlageprodukt entscheiden, werden zu 100 Prozent Eigentümer der physischen Metalle. Die Sutor Bank lagert die erworbenen Edelmetalle extern in hochmodernen Tresoren: Während Gold in Deutschland sicher verwahrt wird, befinden sich Silber, Platin und Palladium in einem zollfreien Lager in der Schweiz. Die Edelmetallbestände sind zudem umfassend versichert. Ein großer Vorteil einer Edelmetallanlage besteht in der steuerlichen Behandlung: Werden die Edelmetalle mindestens zwölf Monate im privaten Vermögen gehalten und anschließend veräußert, sind die erzielten Gewinne in den meisten Fällen steuerfrei. (Gold zu 100% steuerfrei)Die Anleger bestimmen selbst, wie viel Geld sie in welches Edelmetall investieren. Gold, als seltenes und unvermehrbares Gut, gilt seit jeher als exklusiver Wertstandard. Silber findet aufgrund seiner einzigartigen Eigenschaften breite Anwendung in Wissenschaft und Technik. Platin, ein sehr korrosionsbeständiges Metall, wird in Schmuck, Fahrzeugkatalysatoren und der Medizin eingesetzt. Palladium zeichnet sich durch seine Fähigkeit zur Wasserstoffspeicherung aus und wird hauptsächlich in der Industrie genutzt."Mit dem 'Premium Elements 4.0' bieten wir unseren Kunden eine solide und zukunftsorientierte Anlagemöglichkeit in wertbeständige Edelmetalle. Gerade in wirtschaftlich unsicheren Zeiten ist es wichtig, auf stabile Werte zu setzen. Gemeinsam mit der Sutor Bank sorgen wir dafür, dass unsere Kunden langfristig abgesichert sind - für ihre eigene finanzielle Zukunft und die ihrer Kinder", erklärt das Team der PKM Solutions abschließend.Über die PKM SolutionsDie Führungskräfte der PKM Solutions (einem Unternehmen der PKM Unternehmensgruppe) sind seit mehr als 30 Jahren Experten für Vermögensberatung auf dem Finanzmarkt. Mit ihrer Erfahrung setzen sie auf eine überdurchschnittliche Fach-, Beratungs- und Servicekompetenz. Als Spezialist in der Wertsicherungsberatung liegt die Konzentration auf einer klaren Produktstrategie. Das Ziel ist es, Kunden den Zugang zu einer krisenresistenten, gewinnorientierten, transparenten und inflations-geschützten Kapitalanlage zu ermöglichen.Pressekontakt:PKM Solutions GmbHQuettinger Straße 240D-51381 Leverkuseninfo@pkm-solutions.deOriginal-Content von: PKM Solutions GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176222/5918550