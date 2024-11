DJ MÄRKTE ASIEN/Tokio erholt - Gewinnmitnahmen in Hongkong

DOW JONES--Mit umgekehrten Vorzeichen als am Vortag ist es auch am Donnerstag an den Börsen in Ostasien und Australien uneinheitlich zugegangen. Diesmal ging es mit den Indizes in Hongkong (Späthandel: -1,2%) und Schanghai (-0,4%) nach unten, die am Mittwoch nach einer Schlussrally mit kräftigen Gewinnen geschlossen hatten. Zum Warten an den chinesischen Börsen auf weitere Stimuli bemerkten die Vermögensverwalter der UBS, dass angesichts der für 2025 erwarteten US-Zölle die chinesischen Behörden wahrscheinlich auf weitere Klarheit warten wollen, bevor sie Konjunkturmaßnahmen ergreifen.

An den anderen Plätzen zogen die Marktbarometer dagegen an. In Tokio gewann der Nikkei-225-Index 0,6 Prozent auf 38.349 Punkte und machte den Rücksetzer vom Vortag fast wieder wett. Hoffnungen auf weitere Zinssenkungen in den USA hätten die Unsicherheit bezüglich der zukünftigen US-Handelspolitik dominiert, hieß es. Etwas Rückenwind kam auch vom Yen, der seine kräftige Aufwertung zunächst zumindest gestoppt hat. In Sydney schüttelte der ASX/200 die leichtere Tendenz an der Wall Street ab und legte um 0,4 Prozent zu. Er schloss knapp unter seinem Rekordhoch.

Mit einem Miniplus von 0,1 Prozent beendet der Kospi in Seoul den Handelstag. Zwar senkte die Notenbank des Landes unerwartet erneut die Leitzinsen, sie reduzierte aber zugleich auch den Ausblick für das Wirtschaftswachstum. Die Entscheidung der Bank of Korea, die Zinsen erneut zu senken, signalisiere die Notwendigkeit, die Wirtschaft zu stützen, kommentierte Analystin Min Joo Kang von der ING. Es sei ungewöhnlich, dass die Bank of Korea die Zinsen zweimal hintereinander senke, außer in Krisenzeiten. Der überraschende Schritt signalisiere, dass die Priorität auf dem Wachstum und nicht auf der kurzfristigen Finanzmarktstabilität liege.

Nach den deutlichen Verlusten am Vortag tendierten Autoaktien in Hongkong sehr uneinheitlich. Für BYD (-3,4%) oder Great Wall Motor (-1,9%) ging es weiter nach unten, Li Auto (+6,8%) oder Geely (+4,4%) zogen dagegen kräftig an. In Tokio zeigten sich die Autotitel dagegen erholt. Nissan, Honda und Toyota gewannen zwischen 0,1 und 1,4 Prozent.

In Sydney legte der Kurs des Versicherers IAG um 3,6 Prozent zu. Treiber war der Erwerb des Exklusivrechts für den Vertrieb von allgemeinen Versicherungsprodukten des Royal Automobile Club of Queensland.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.444,30 +0,4% +11,2% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 38.349,06 +0,6% +14,0% 07:00 Kospi (Seoul) 2.504,67 +0,1% -5,7% 07:00 Schanghai-Comp. 3.295,70 -0,4% +10,6% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 19.342,24 -1,3% +15,1% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.719,90 +0,3% +14,4% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.599,93 -0,3% +10,3% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:29 % YTD EUR/USD 1,0548 -0,2% 1,0567 1,0493 -4,5% EUR/JPY 159,87 +0,1% 159,64 159,56 +2,7% EUR/GBP 0,8333 -0,0% 0,8333 0,8336 -3,9% GBP/USD 1,2659 -0,2% 1,2680 1,2587 -0,6% USD/JPY 151,57 +0,4% 150,93 152,06 +7,6% USD/KRW 1.395,01 +0,2% 1.392,14 1.396,57 +7,5% USD/CNY 7,1926 +0,1% 7,1873 7,1903 +1,3% USD/CNH 7,2542 +0,1% 7,2458 7,2572 +2,0% USD/HKD 7,7815 +0,0% 7,7811 7,7811 -0,4% AUD/USD 0,6485 -0,2% 0,6497 0,6481 -4,8% NZD/USD 0,5888 -0,1% 0,5893 0,5873 -6,8% Bitcoin BTC/USD 95.787,10 -0,4% 96.207,80 93.416,95 +120,0% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,65 68,72 -0,1% -0,07 -1,8% Brent/ICE 72,80 72,83 -0,0% -0,03 -2,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.636,38 2.633,62 +0,1% +2,76 +27,8% Silber (Spot) 29,83 30,13 -1,0% -0,29 +25,5% Platin (Spot) 932,25 929,00 +0,3% +3,25 -6,0% Kupfer-Future 4,07 4,07 +0,0% +0,00 +3,0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

