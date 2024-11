Kann der DAX nach zwei schwachen Tagen wieder den Turbo einlegen oder droht Anlegern kurz vor dem Ende der Woche eine böse Überraschung? Außerdem stehen am Donnerstag die Aktien von Symrise und Jenoptik im Fokus. Nach zwei schwachen Tagen hat der DAX am Donnerstag vorerst die Kurve bekommen. Der deutsche Leitindex stieg am Morgen um fast 0,6 Prozent auf rund 19.376 Punkte. Die längerfristige Richtungssuche des Börsenbarometers geht damit dennoch ...

