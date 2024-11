Zürich (ots) -Im Verkehrssektor gewinnt das Thema Energiewende in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung und ist wesentlicher Bestandteil bei der Umsetzung von klimapolitischen Zielen. Im Vordergrund steht dabei die Reduzierung des Ausstoßes von CO2 und anderen Luftschadstoffen. Ein Forschungsprojekt des Instituts für Verkehrsforschung der IKON soll nun ermitteln, wie das gelingen kann.Analyse der Chancen für nachhaltige Mobilitätskonzepte"Ziel des Forschungsprojekts ist es, ein umfassendes Bild der Verkehrssituation im Kanton Zürich zu erhalten, Handlungsempfehlungen für eine nachhaltige Mobilität zu entwickeln und deren Umsetzungsmöglichkeiten und Hemmnisse zu identifizieren", erklärt Yaver Demir, Leiter des IKON Zentrum für Luft- und Raumfahrt (https://ikon.aero/).Im Kanton Zürich wurden in den letzten Jahren einige Projekte zum Thema Nachhaltigkeit gefördert. Obwohl neue Mobilitätskonzepte und -technologien entwickelt und unterstützt wurden, bestehen deutliche Probleme bei der Umsetzung. Vor diesem Hintergrund soll eine umfassende sektorübergreifende Analyse des gegenwärtigen Stands nachhaltiger Mobilität durchgeführt und die Chancen und Hemmnisse bei der Umsetzung neuer Mobilitätskonzepte identifiziert werden.Mit der IKON Schritt für Schritt zu klimafreundlichen VerkehrslösungenZu den wesentlichen Projektzielen des Instituts für Verkehrsforschung zählen die Analyse der regionalen Bedingungen, wie zum Beispiel- vorhandene Raum- und Wirtschaftsstrukturen,- politische und gesellschaftliche Institutionen,- vorhandenes Verkehrsangebot und- bestehende Mobilitätsmuster.Im Anschluss sollen Maßnahmen zur Verbesserung der nachhaltigen Mobilität entwickelt sowie ein Gesamtüberblick über bereits bestehende Projekte im Verkehrssektor erarbeitet werden. "Darüber hinaus arbeiten wir weitere Maßnahmen aus, um den Ausbau erneuerbarer Energien voranzutreiben und gleichzeitig die Emissionen zu verringern", sagt Yaver Demir abschließend.Über IKON Zentrum für Luft- und RaumfahrtIKON ist ein unabhängiges Forschungszentrum für Luft- und Raumfahrt in der Schweiz, das sich aus sieben Instituten und Einrichtungen zusammensetzt. Es deckt ein breites Spektrum an Forschungsbereichen ab, von der Luft- und Raumfahrt über Energie und Verkehr bis hin zu Sicherheit und Digitalisierung sowohl in den angewandten Wissenschaften als auch der Grundlagenforschung. Leiter des Instituts ist Yaver Demir.Pressekontakt:IKON Zentrum für Luft- und RaumfahrtInstitut für Verkehrsforschung Freilagerstrasse 32 8047 Zürich E-Mail: IVF@ikon.aeroWebsite: www.ikon.aeroOriginal-Content von: IKON Zentrum für Luft- und Raumfahrt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100100634/100926264