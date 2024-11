Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Donnerstag freundlich in die Sitzung gestartet. Kurstreibende Impulse sind am heutigen Börsenfeiertag «Thanksgiving» in den USA und im Vorfeld des «Black Friday» allerdings Mangelware. So bewegt sich der SMI weiterhin deutlich unter der Ende Oktober unterschrittenen Marke von 12'000 Punkten. In Händlerkreisen stellt man sich denn auch die Frage, ob das Börsenjahr 2024 allenfalls bereits gelaufen sein könnte. ...

