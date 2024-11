Zürich - In der Schweiz sind ältere Menschen grundsätzlich gut in den Arbeitsmarkt integriert. Geht es aber etwa um die Neueinstellung von über 55-Jährigen oder um das Arbeiten nach der Pensionierung, dann läuft hierzulande längst noch nicht alles reibungslos, wie eine am Donnerstag von der Swiss Life publizierte Studie aufzeigt. Die Erwerbsbeteiligung der 55- bis 64-Jährigen sei im internationalen Vergleich hoch, sagte Studienleiter Andreas Christen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...