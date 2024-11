Wien (ots) -- Größtes Krypto-Angebot: Mit mehr als 500 Kryptowährungen baut Bitpanda seinen Vorsprung gegenüber anderen europäischen Plattformen weiter aus.- Veränderte Kundenbedürfnisse: Die erweiterte Auswahl unterstützt die Diversifizierung des Portfolios - von etablierten Coins bis hin zu neuen Projekten - und das bei steigender Nachfrage im Privatanlegersegment.- Sicherheit und Innovation vereint: Bitpanda setzt auf höchste Sicherheits- und Regulierungsstandards und bietet innovative Tools wie Spotlight, Leverage und Krypto-Indizes.Bitpanda (https://www.bitpanda.com/de), Europas führende Krypto-Plattform, hat ihr Krypto-Angebot weiter ausgebaut hat nun 500 Kryptowährungen gelistet. Damit festigt Bitpanda seine Position als führende europäische Krypto-Plattform mit dem größten Krypto-Angebot.Die aktuelle Marktdynamik verdeutlicht ein steigendes Interesse an digitalen Vermögenswerten, das über etablierte Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum hinausgeht. Mit dem Listing zahlreicher neuer Coins eröffnet Bitpanda seinen Kunden zusätzliche Möglichkeiten, von innovativen Trends und neuen Entwicklungen im Bereich digitaler Assets zu profitieren.Lukas Enzersdorfer-Konrad (https://www.linkedin.com/in/enzersdorfer/), Deputy CEO von Bitpanda, kommentiert: "Über 500 Kryptowährungn anzubieten ist ein wichtiger Meilenstein für Bitpanda, insbesondere da die Nachfrage nach einer breiteren Diversifizierung des Portfolios größer ist als je zuvor. Unsere Kunden interessieren sich nicht nur für Bitcoin und Ethereum - sie möchten innovative Projekte erkunden und von der Marktstimmung profitieren. Bitpanda ist hier, um diesen Zugang zu bieten, und zwar auf derselben lizenzierten, sicheren und benutzerfreundlichen Plattform, der bereits über 5 Millionen europäische Kunden vertrauen."Kunden stärken in Zeiten zunehmender MarktaktivitätDie erweiterte Auswahl an Vermögenswerten von Bitpanda ermöglicht den Kunden, den aktuellen Marktzyklus zu nutzen, und bietet eine Reihe von Investitionsmöglichkeiten, von etablierten bis hin zu vielversprechenden neuen Coins. Bitpanda bietet europäischen Kunden die Möglichkeit, mit einer Vielzahl von Vermögenswerten zu handeln und somit deren sich entwickelnde Bedürfnisse zu erfüllen.Zusätzlich zu einer breiten Auswahl an Vermögenswerten bietet Bitpanda mehrere fortschrittliche Tools, die jede Investitionsstrategie unterstützen:- Bitpanda Spotlight: Für diejenigen, die frühzeitig Zugang zu innovativen Projekten suchen, hebt Bitpanda Spotlight aufstrebende Krypto-Assets hervor und bietet kostenlose Token-Möglichkeiten für neue Projekte.- Bitpanda Leverage: Kunden, die von der Volatilität von Kryptowährungen profitieren möchten, können auf x2 Long oder x1 Short auf BTC, ETH und andere Top-Assets mit 0 % Kaufgebühren zugreifen, wodurch es einfach ist, auf Marktbewegungen zu reagieren.- Bitpanda Limit Orders: Nutzer können ihre Krypto-Käufe zu den von ihnen gewählten Preisen automatisieren, ohne den Markt überwachen zu müssen.- Bitpanda Savings Plan: Einrichtung automatischer Käufe auf wöchentlicher, zweiwöchentlicher oder monatlicher Basis, wodurch eine "Set-and-Forget"-Strategie entsteht.- Bitpanda Crypto Indizes: Bitpandas umfangreiches Angebot an Krypto-Indizes ermöglicht es Nutzern, in vorab ausgewählte Vermögenswerte zu investieren. Dazu gehören Indizes, die die wichtigsten Kryptowährungen und beliebte Themen wie KI- und Meme-Coins abdecken. Durch die Nutzung eines Sparplans für einen beliebigen Krypto-Index können Nutzer von 0 % Kaufgebühren profitieren.Bitpanda erweitert kontinuierlich sein Angebot an Vermögenswerten und bleibt dabei seiner Verpflichtung zu höchsten Sicherheits- und Regulierungsstandards treu. Jeder auf der Plattform gelistete Vermögenswert durchläuft einen strengen Prüfprozess, um sicherzustellen, dass Nutzer in einer geschützten und sicheren Umgebung handeln und investieren können.Bildmaterial finden Sie hier (https://www.dropbox.com/scl/fo/35ix8ts8w6h3pkm8whhkb/ACAr9LRVuWkkIM2a4J78Wic?rlkey=fnkm6b6mv20q7yt9u5v6llxzn&st=23yoduls&dl=0).Über BitpandaBitpanda wurde 2014 in Wien gegründet und ist die führende europäische Krypto-Plattform. Mit einer Auswahl von über 2.800 digitalen Vermögenswerten, zu denen mehr als 500 Kryptowerte sowie zahlreiche Aktien*, ETFs*, Edelmetalle und Rohstoffe gehören, bietet das österreichische Fintech-Einhorn eines der umfangreichsten Investment-Angebote. Mehr als 5 Millionen Nutzer:innen und Dutzende Banken und andere Finanzinstitute vertrauen bereits der Multi-Asset-Investitionsplattform. Bitpanda ist in zahlreichen europäischen Ländern lizenziert und arbeitet seit Jahren eng und vertrauensvoll mit den lokalen Aufsichtsbehörden zusammen. Damit gilt Bitpanda als eine der sichersten und am strengsten regulierten Trading-Plattformen der Branche. Neben dem Büro in Wien hat Bitpanda Büros in Amsterdam, Barcelona, Berlin und Bukarest.
www.bitpanda.com | Twitter (https://twitter.com/bitpanda) | Facebook (https://www.facebook.com/BITPANDA) | Instagram (https://www.instagram.com/bitpanda/)