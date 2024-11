Potsdam (ots) -Ein profitables zweites Standbein neben dem Vollzeitjob aufbauen? Das Internet macht es möglich. Marcel Scholz, Inhaber von Remote-Tele-Sales hat sich darauf spezialisiert, Berufstätigen zu zeigen, wie sie digitale Dienstleistungen bequem von zu Hause aus erfolgreich verkaufen können. Wie sein Coaching abläuft und welches tägliche Provisionspotenzial seine Teilnehmer erwarten können, erfahren Sie hier.Die steigende Inflation hat in den letzten Jahren das Leben spürbar teurer werden lassen. Der Wunsch nach finanzieller Entlastung ist groß: Studien zeigen, dass jeder zweite Deutsche mit seinem Einkommen unzufrieden ist. Immer mehr Vollzeitbeschäftigte, Studierende und Auszubildende suchen daher nach Möglichkeiten, ihr Einkommen zusätzlich zu steigern. Doch die knappe Zeit stellt ein großes Hindernis dar: Ein zusätzlicher Minijob ist für viele schlicht nicht machbar, da der Hauptberuf den Großteil des Tages beansprucht. Die einzige Möglichkeit wäre einer Zweitbeschäftigung von zu Hause aus nachzugehen - doch hier ein hochprofitables Modell zu finden, das den investierten Aufwand rechtfertigt, gestaltet sich für viele schwierig. "Es gibt zahlreiche Wege, um online, ohne viel Zeit und von zu Hause aus das Einkommen deutlich aufzustocken", erklärt Marcel Scholz von Remote-Tele-Sales. "Leider wissen nur die wenigsten von diesen Möglichkeiten oder wagen den ersten Schritt. Sie verpassen dadurch nicht nur hohe Summen an Geld, sondern berauben sich auch der Möglichkeit, sich irgendwann jemals finanziell frei zu fühlen.""Der Schlüssel, um Remote-Arbeit und hohen Profit miteinander verbinden zu können, ist der Verkauf von digitalen Dienstleistungen", versichert der Experte weiter. Mit Remote-Tele-Sales hat es sich Marcel Scholz zur Aufgabe gemacht, Menschen auf dem Weg zu finanzieller Unabhängigkeit zu unterstützen. Durch gezielte Coachings zeigt er seinen Teilnehmern, wie sie erfolgreich digitale Dienstleistungen an Privatpersonen vermarkten können. Dabei legt der Experte besonderen Wert auf eine umfassende Betreuung: Sein Programm vermittelt nicht nur fundiertes Vertriebswissen, sondern unterstützt die Teilnehmer auch bei der Entwicklung eines erfolgsorientierten Mindsets. Das Coaching bietet eine Kombination aus theoretischem Wissen und praktischen Übungen, die sofort umsetzbar sind. Ein weiterer Vorteil ist die lebendige Community, in der sich die Teilnehmer gegenseitig motivieren, bei Herausforderungen unterstützen und Erfahrungen austauschen können. Nach Abschluss des Coachings verfügen die Absolventen über das nötige Fachwissen, praktische Fähigkeiten und wertvolle Kontakte, um sich ein profitables zweites Standbein aufzubauen - und langfristig finanzielle Sorgen hinter sich zu lassen.Weniger Zeit, mehr Geld: Warum digitale Dienstleistungsverkäufe zu einem lukrativen Geschäftsmodell werdenWer von Marcel Scholz' Ansatz hört, stellt sich die Frage: Warum ist der Verkauf digitaler Dienstleistungen eigentlich so profitabel? "Das liegt vor allem daran, dass der Zeitaufwand bis zum Abschluss eines Verkaufs im Durchschnitt nur etwa eine Stunde beträgt", erklärt der Experte. In dieser Zeit führen die Teilnehmer Verkaufsgespräche mit potenziellen Kunden - der entscheidende Moment, in dem idealerweise ein Geschäftsabschluss erfolgt. "In einer Stunde lassen sich alle relevanten Aspekte des Produkts oder der Dienstleistung detailliert erläutern und mögliche Fragen oder Bedenken des Kunden klären", so Marcel Scholz von Remote-Tele-Sales. Gemeinsam mit seinen Coaching-Teilnehmern entwickelt er zuvor eine klare Struktur für diese Gespräche, damit die Zeit effektiv genutzt werden kann. "Je besser ein Verkaufsgespräch strukturiert ist, desto höher ist die Abschlussquote", betont er. Die Provisionen für den Verkauf digitaler Dienstleistungen liegen laut Marcel Scholz in der Regel zwischen 10 und 20 Prozent - das entspricht je nach Verkaufserfolg schnell 300 bis 500 Euro pro Stunde.Das Coaching von Marcel Scholz umfasst einen 17-stündigen Videokurs, der sämtliche theoretischen Grundlagen des Vertriebs vermittelt. Der persönliche Support erfolgt über WhatsApp - Teilnehmer können so ihre individuellen Fragen direkt mit dem Experten klären. Zusätzlich erhalten sie Zugang zu einem Übungsserver sowie einer unterstützenden Community, um sich mit Gleichgesinnten auszutauschen und voneinander zu lernen. Die Teilnahme steht jedem offen - unabhängig von Branche oder Alter. "Erfahrungen oder spezielle Fähigkeiten sind nicht erforderlich", erklärt der Experte. "Es kann von Vorteil sein, extrovertiert zu sein, aber selbst das ist keine Voraussetzung." Vertriebskompetenzen sind erlernbar, sodass auch introvertierte Personen mit diesem Coaching erfolgreich in die Welt des Vertriebs einsteigen können. "Entscheidend sind vor allem Lernbereitschaft und Tatendrang", betont Marcel Scholz. "Diese Eigenschaften sind der Schlüssel zum Erfolg im Vertrieb."Auch nach Abschluss des Coachings sind die Teilnehmer nicht auf sich allein gestellt. Sie haben gelernt, wie sie sich erfolgreich bei Unternehmen bewerben und diese als Kunden gewinnen können. "Im Coaching präsentiere ich verschiedene Plattformen und Strategien, um potenzielle Auftraggeber gezielt zu identifizieren", erklärt Marcel Scholz von Remote-Tele-Sales. "Zudem begleite ich die Teilnehmer aktiv während des Coachings, damit sie optimal auf den Einstieg ins praktische Vertriebsleben vorbereitet sind."Marcel Scholz: Vom erfolgreichen Vertriebsprofi zum CoachDie Expertise von Marcel Scholz basiert auf fundierter Erfahrung: Nach einem eigenen Vertriebscoaching vor einigen Jahren fand er seine berufliche Leidenschaft im Vertrieb. Mit einer beeindruckenden Anschlussquote von 70 Prozent und einem generierten Auftragsvolumen von drei Millionen Euro innerhalb von nur 2,5 Jahren hat er seither zahlreiche Erfolge erzielt. Seine Tätigkeit beim Aufbau ganzer Vertriebsteams führte schließlich dazu, sein Wissen und seine Erfahrungen in Form eines eigenen Coachings weiterzugeben. "Ich habe festgestellt, wie leicht es mir fällt, Menschen mein Vertriebswissen zu vermitteln, und wie viel Freude es mir bereitet, ihnen dabei zu helfen, erfolgreich zu werden", erklärt Marcel Scholz von Remote-Tele-Sales.Sein Ziel ist klar: Er möchte engagierten Vertriebsinteressierten eine effektive Starthilfe ins Business bieten. "Meine Teilnehmer sollen nicht nur erfahren, wie viel Spaß Vertrieb machen kann, sondern auch erleben, wie sich ihre Lebensqualität durch zusätzliches Einkommen verbessert", betont er. "Niemand muss in unbefriedigenden Arbeitsverhältnissen verharren - mit den praxisnahen Werkzeugen und Strategien aus meinem Coaching kann sich jeder neue Perspektiven erschließen."Sie möchten nicht länger von Gehalt zu Gehalt leben, sondern sich mit einem zweiten finanziellen Standbein mehr Lebensqualität und Freiheit sichern? Dann melden Sie sich jetzt bei Marcel Scholz (https://www.marcelscholz.de/) und vereinbaren Sie ein kostenloses Erstgespräch!