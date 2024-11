Rüsselsheim (ots) -- Breites Portfolio: ChatGPT jetzt in vielen Opel-Pkw- und Nutzfahrzeug-Modellen- So viele Informationen: ChatGPT gibt Auskunft über Wissenschaft, Popkultur, Musik und viele weitere Themen- Einfach loslegen: Mit einem kurzen "Hey Opel" ChatGPT aktivierenDie Autofahrt mit Kindern, die Orientierung in einer fremden Stadt oder einfach nur im Stau festhängen - all das kann durchaus heraufordernd sein. Die Lösung, um lange Fahrten kurzweiliger zu gestalten: ChatGPT[1]! Opel bietet den intelligenten Service ab sofort für den neuen Opel Mokka (https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/mokka-2024) sowie in vielen weiteren Modellen an. Damit können die Passagiere auf eine schier unendliche Vielfalt an Informationen zugreifen. Die Themen reichen von Wissenschaft, Biologie und Ernährung über Popkultur und Musik bis zu vielen weiteren interessanten Fakten und Unterhaltungsmöglichkeiten. So kann ChatGPT sogar ein Quiz starten, das die kleinen genauso wie die großen Mitfahrer bei Laune hält.Der neue Opel Mokka feierte jüngst erst seine Weltpremiere auf der Auto Zürich (https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/press/neuer-opel-mokka-feiert-weltpremiere-auf-der-auto-zuerich-2024). Das von Anfang an mutig und klar gezeichnete kompakteste Mitglied des neuen Opel-SUV-Trios fährt von außen sanft geschärft mit neuem Opel-Blitz und weiteren optischen Akzenten vor. Die größte Veränderung findet sich im Innenraum. Hier erscheint das Cockpit nun noch klarer und greift die Opel Vizor-Grafik der Fahrzeugfront auf. Dazu kommen Fahrer und Passagiere in den Genuss der nächsten Infotainment-Generation.Bereits standardmäßig bietet der weiterentwickelte Bestseller ein 10 Zoll großes digitales Fahrerinfodisplay und einen ebenso großen Farb-Touchscreen. Dieser lässt sich wie beim Smartphone per Widgets ganz einfach bedienen. In Kombination mit dem optionalen Navigationssystem reicht alternativ ein "Hey Opel", um die natürliche Spracherkennung zu nutzen. Dieses lernt dank ChatGPT nun mit und schlägt - gemäß den Gewohnheiten des verlinkten Fahrerprofils - Ziele und Zielführungen selbstständig vor.Darüber hinaus kann ChatGPT mit seiner generativen künstlichen Intelligenz lange Reisen noch angenehmer und kurzweiliger gestalten. Die von OpenAI entwickelte Technologie schöpft aus einer unermesslichen Datenvielfalt und bereitet diese in präziser und informativer Weise für die Nutzer auf. Falls Fahrer und Passagiere beispielsweise in einer fremden Stadt auf der Suche nach einem Restaurant sind, kann ChatGPT auf den persönlichen Vorlieben basierende Vorschläge unterbreiten und das Fahrzeug zum ausgewählten Ziel leiten. Auf viele Fragen zu Songs und ihren Interpreten, Schauspielern und Filmen hält ChatGPT ebenfalls die passenden Antworten bereit. Und richtig unterhaltsam wird es, wenn die Passagiere an einem von ChatGPT erdachten Quiz teilnehmen.Der neue Mokka ist nur eines von zahlreichen Opel-Pkw-Modellen, die ChatGPT auf Wunsch an Bord haben. So ist der intelligente Service auch im neuen Opel Grandland (https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/grandland-2024), Opel Corsa (https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/corsa-electric-2023), Opel Astra (https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/astra-electric-2022), Opel Astra Sports Tourer (https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/astra-sports-tourer-electric-2022), Opel Combo (https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/combo-electric-p-2023) und Opel Zafira (https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/zafira-electric-2023) verfügbar. Außerdem können auch die leichten Nutzfahrzeuge Opel Combo (https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/combo-electric-2023) und Opel Vivaro (https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/vivaro-electric-2023) den Dienst nutzen.ChatGPT ist als Teil des Connect PLUS Pakets[2] sowie für Kunden, die ihr Fahrzeug vor der Einführung des Services gekauft haben, auf Anfrage erhältlich.[1] Der neue Dienst nutzt die Leistung der generativen künstlichen Intelligenz, einschließlich der Technologien der SoundHound Chat AI-Plattform. Version 3.5 von ChatGPT greift auf Daten zurück, die bis spätestens Januar 2022 generiert wurden und hat daher keine Kenntnis von Ereignissen und Daten nach diesem Datum.[2] Gilt für nach dem 3. Juli 2023 bestellte Neuwagen. Connect PLUS erfordert ein Abonnement und ist in den ersten 6 Monaten nach Erstzulassung kostenfrei. Im Anschluss werden die Dienste kostenpflichtig.Pressekontakt:Patrick Munsch06142-6922440patrick.munsch@opel.comDavid Hamprecht06142-6922459david.hamprecht@opel.comOriginal-Content von: Opel Automobile GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59486/5918839