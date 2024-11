Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt legt am Donnerstag zu. Dabei baut der SMI die frühen Gewinne im Verlauf des Vormittags noch aus und rückt auch im Vergleich zum Stand von Ende vergangener Woche in den positiven Bereich vor. Kurstreibende Impulse sind am heutigen Börsenfeiertag «Thanksgiving» in den USA und im Vorfeld des «Black Friday» dennoch Mangelware. So bewegt sich der SMI weiterhin deutlich unter der Ende Oktober unterschrittenen Marke von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...