München (ots) -In ihrem Spielfilmdebüt erzählen Drehbuchautor Wolfram Fleischhauer und Regisseurin Saralisa Volm über eine abgelegene Gemeinde im Oberpfälzer Wald, in der eine junge Frau einem dunklen Geheimnis und der Wahrheit auf der Spur ist.Anja (Henriette Confurius) macht Ende der 90er Jahre ein Praktikum beim Forstamt Neustadt in der Oberpfalz. Nicht nur professionelle Absichten scheinen die Studentin aus München in die abgelegene Gegend verschlagen zu haben. Das vermuten und befürchten die Einwohner der Gemeinde, deren Flur und Wald Anja kartieren soll. Anja selbst findet das Verhalten der Dorfbewohner ihr gegenüber von Anfang an seltsam, zunehmend auch feindselig. Die junge Frau verbindet einiges mit der Gemeinschaft: Als Anja ein Kind war, verschwand ihr Vater in der Gegend und tauchte nie mehr auf. Anja und ihre Mutter sind darüber bis heute nicht hinweggekommen. Als sich schließlich ein Mord ereignet und der Täter sich in den Freitod flüchtet, kommt Anja auf die Fährte eines schrecklichen Geheimnisses.Neben Henriette Confurius spielen Noah Saavedra, August Zirner, Robert Stadlober, Johanna Bittenbinder, Johannes Herrschmann u.v.m.Der Mysterythriller "Schweigend steht der Wald" feierte Weltpremiere im Rahmen der 72. Berlinale 2022 in der Sektion Perspektive Deutsches Kino.Produktion: Poison Film (Saralisa Volm) in Koproduktion mit if... Productions (Ingo Fliess) sowie dem Bayerischen Rundfunk, Hessischen Rundfunk, Saarländischen Rundfunk und in Zusammenarbeit mit ARTE, gefördert von FFF Bayern, Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Deutsche Filmförderfonds. Redaktion: Harald Steinwender (BR), Carlos Gerstenhauer (BR), Barbara Häbe (ARTE), Jörg Himstedt (HR), Christian Bauer (SR)