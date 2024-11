Hamburg (ots) -Die Weihnachtszeit ist nicht nur die Zeit der Lichter und Geschenke, sondern auch die Hochsaison für Backfreunde in Deutschland. Ob Plätzchen, Kuchen oder festliche Torten - Backen gehört für viele fest zum Adventsritual. Die globale Marktforschungsplattform Appinio hat 1.000 Deutsche national repräsentativ* befragt und zeigt, wer wie oft backt, die Weihnachtsbäckerei antreibt, welche Dekorationen die beliebtesten sind und welche Rolle die Zutaten spielen.- Advent, Advent, der Ofen brennt: 56 % derjenigen, die regelmäßig backen (mindestens mehrmals im Jahr), backen in der Adventszeit mehr als sonst, für 47 % ist es ein Muss- Deko ist ein Muss: Streusel und Perlen (45 %) sowie Glasuren (44 %) sind am beliebtesten- Spezielle Zutaten immer wichtiger: 60 % derjenigen, die regelmäßig backen (mindestens mehrmals im Jahr) finden zuckerfreie Zutaten (eher bis sehr) wichtig, 46 % achten auf vegane oder laktosefreie und 44 % auf glutenfreie Alternativen- Social Media oder klassische Medien? Die Familie, Social Media und Freunde sind die wichtigsten InspirationsquellenBacken in der Adventszeit: Ein fester Bestandteil für viele DeutscheDie Adventszeit bringt für viele Deutsche nicht nur Weihnachtsstimmung, sondern auch eine gesteigerte Backfreude mit sich: 56 % derjenigen, die regelmäßig backen, geben an in dieser Zeit häufiger zu backen als im restlichen Jahr, 18 % sogar viel häufiger. Für 47 % gehört Backen fest zur Adventszeit dazu, während 30 % es als eine gelegentliche, aber schöne Beschäftigung betrachten. Besonders Frauen (50 %) und die Altersgruppe der 55- bis 65-Jährigen (60 %) schätzen das Adventsbacken als festen Bestandteil der Vorweihnachtszeit. Männer (43 %) und jüngere Generationen (41 - 44 %) backen in dieser Zeit zwar ebenfalls, jedoch seltener als feste Routine.Streusel und Glasuren - die beliebtesten Dekorationen42 % derjenigen, die mindestens mehrmals im Jahr backen, backen gerne Plätzchen und Kekse. Die beliebtesten Dekorationen dazu sind Streusel und Perlen (45 %) sowie Glasuren (44 %). Frauen bevorzugen diese besonders stark (Streusel & Perlen: 49 %, Glasur: 51 %), während Männer etwas weniger Wert darauf legen (42 % bzw. 38 %). Am unbeliebtesten ist es, auf jegliche Deko zu verzichten - nur 7 % der Befragten backen Plätzchen und Kekse ohne Verzierungen.Nachhaltigkeit und Gesundheit stehen im Fokus der BackzutatenDie Deutschen, die backen, legen großen Wert auf die Qualität ihrer Backzutaten. Hochwertigkeit, das Vermeiden künstlicher Zusätze sowie Fair Trade und Regionalität sind für die Mehrheit der Befragten eher bis sehr wichtige Aspekte bei der Auswahl. Auch spezielle Ernährungsweisen spielen eine Rolle: Während 60 % der Befragten zuckerfreie Zutaten als eher bis sehr wichtig einstufen, achten 46 % auf vegane oder laktosefreie sowie 44 % auf glutenfreie Alternativen. Damit zeigt sich, dass trotz kleinerer Zielgruppen für spezielle Anforderungen das Bewusstsein für gesunde und nachhaltige Backzutaten wächst.Inspirationsquellen: Social Media und Familie prägen das BackenDie Familie (39 %), Social Media (38 %) und Freunde (31 %) zählen zu den wichtigsten Inspirationsquellen bei Backrezepten für diejenigen Deutschen, die backen. Während Frauen stärker auf Social Media setzen (42 % vs. 34 % bei Männern), lassen sich Männer häufiger von ihrer Familie inspirieren (44 % vs. 35 % bei Frauen). Jeder Zweite (55 %) aus der Gen Z (16 bis 24 Jahre) lässt sich auf Social Media zum Backen inspirieren, wohingegen die ältere Generation (55 - 65 Jahre) eher auf Kochbücher und -zeitschriften zurückgreift (40 %).*Zitation: Die Umfrage wurde am 19. November 2024 von Appinio durchgeführt. Befragt wurden 1.000 Personen in Deutschland zwischen 16 und 65 Jahren, national repräsentativ für Alter und Geschlecht.Weitere Ergebnisse und Insights gibt es im Appinio Dashboard (https://research.appinio.com/#/en/survey/public/C6_B_uvaO).Über AppinioAppinio ist ein weltweit tätiges Marktforschungsunternehmen, das eine leistungsstarke und intuitive Marktforschungsplattform mit Expertenberatung kombiniert. Das eigene, globale Panel ermöglicht es, schnell und effizient spezifische Zielgruppen zu befragen und Consumer Insights in Echtzeit zu erhalten. In über 190 Märkten aktiv, erhebt Appinio täglich Millionen von Meinungen, um Unternehmen dabei zu unterstützen, strategisch fundierte Entscheidungen zu treffen. Mit mehr als 3.000 Kunden weltweit - darunter Konzerne, KMUs, NGOs, Medien sowie führende Agenturen und Beratungsunternehmen - hat sich Appinio als vertrauenswürdiger Partner in zahlreichen Branchen etabliert. Das Unternehmen wurde 2014 von Jonathan Kurfess (Chairman), Max Honig (CEO) und Kai Granaß (CTO) gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hamburg.