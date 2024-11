DJ MÄRKTE EUROPA/Börsen erholen sich - Inflationsdaten im Blick

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte können die Gewinne bis Donnerstagmittag weitgehend halten. Etwas stützend wirkt die leichte Entspannung am französischen Anleihemarkt, nachdem am Vortag die Sorge vor einem Scheitern der Haushaltsverhandlungen für Unruhe an den Märkten gesorgt hatte. "Sollten sie sich erneut ausweiten, könnten die Bären am Markt auch die Aktienseite wieder attackieren", so ein Händler. Der DAX gewinnt 0,5 Prozent auf 19.365 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,5 Prozent auf 4.760 nach oben. An der Pariser Börse steigen die Kurse um 0,4 Prozent. Am Devisenmarkt zeigt sich der Euro stabil bei 1,0550 Dollar.

Inflationsdaten aus Spanien mahnen zur Vorsicht, diese deuten auf einen anhaltenden Preisdruck hin. Nach Angaben der Statistikbehörde INE stieg der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) mit einer Jahresrate von 2,4 Prozent und damit weit stärker als im Oktober mit 1,8 Prozent und auch klar über dem EZB-Ziel von 2 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten eine Rate von 2,3 Prozent erwartet.

Am Nachmittag stehen die deutschen Preisdaten zur Veröffentlichung an. Die bereits veröffentlichten Länderdaten deuten auf einen nachlassenden Preisdruck. Am Freitag werden dann die europaweiten Daten veröffentlicht.

Mit Thanksgiving droht Ausdünnung der Umsätze

Die Umsätze am Markt dürften zum Thanksgiving-Feiertag in den USA deutlich nachlassen. Im vergangenen Jahr war der Thanksgiving-Donnerstag beim DAX einer der umsatzschwächsten Handelstage des gesamten Jahres, wie Thomas Altmann von QC Partners anmerkt.

Ganz vorne in Europa liegen Technologiewerte, deren Stoxx-Index um 1,5 Prozent steigt. Aixtron und ASML erholen sich um bis zu 4,9 Prozent. Hier stützen Berichte, laut denen die US-Ausfuhrbeschränkungen für Chipanlagen nach China weniger hart ausfallen könnten als bislang erwartet.

Airbus setzen sich mit an die DAX-Spitze mit plus 3 Prozent. "Die Situation mit Triebwerken könnte sich entspannen", so ein Händler. Airbus solle nun vom Hersteller CFM Triebwerke geliefert bekommen, die ursprünglich für den Ersatzteilmarkt vorgesehen gewesen seien.

Heidelberg Materials kaufen in den USA zu

Auf ein positives Echo stößt der Kauf von Giant Cement durch Heidelberg Materials (+1%). Damit baue Heidelberg Materials die Wettbewerbsposition in den USA weiter aus und sei damit für die zweite Trump-Präsidentschaft noch besser aufgestellt.

LEG Immobilien fallen um 1,2 Prozent. Der Immobilienkonzern stockt eine Wandelschuldverschreibung um 200 Millionen Euro auf. Den Nettoerlös aus der Emission will LEG zur Refinanzierung von Verbindlichkeiten und für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden.

Remy Cointreau gewinnen nach anfänglichen Verlusten nun 4,5 Prozent. Der französische Getränkekonzern rechnet für das gesamte Jahr nun mit einem Umsatzminus von 15 bis 18 Prozent. Die Schätzungen lagen bei einem Minus von 11,8 Prozent, wie ein Händler sagt. Andererseits hatte sich der Kurs in diesem Jahr schon mehr als halbiert.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.761,39 +0,6% 28,24 +5,3% Stoxx-50 4.290,25 +0,4% 15,58 +4,8% DAX 19.375,74 +0,6% 113,99 +15,7% MDAX 26.276,54 +0,3% 89,63 -3,2% TecDAX 3.406,02 +0,5% 15,35 +2,1% SDAX 13.455,50 +0,5% 64,49 -3,6% FTSE 8.279,16 +0,1% 4,41 +7,0% CAC 7.175,16 +0,4% 32,13 -4,9% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,16 -0,00 -0,41 US-Zehnjahresrendite 4,26 0 +0,38 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:16 Mi, 17:15 % YTD EUR/USD 1,0552 -0,1% 1,0555 1,0565 -4,5% EUR/JPY 160,25 +0,4% 159,96 159,84 +3,0% EUR/CHF 0,9327 +0,1% 0,9321 0,9316 +0,5% EUR/GBP 0,8330 -0,0% 0,8332 0,8335 -4,0% USD/JPY 151,86 +0,6% 151,56 151,34 +7,8% GBP/USD 1,2668 -0,1% 1,2666 1,2674 -0,4% USD/CNH (Offshore) 7,2540 +0,1% 7,2549 7,2487 +1,8% Bitcoin BTC/USD 95.252,50 -1,0% 95.740,20 95.644,60 +118,7% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,19 68,72 +0,7% +0,47 -1,1% Brent/ICE 73,37 72,83 +0,7% +0,54 -1,8% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 46,65 46,45 +0,4% +0,20 +22,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.646,43 2.633,62 +0,5% +12,81 +28,3% Silber (Spot) 30,11 30,13 -0,0% -0,01 +26,7% Platin (Spot) 934,38 929,00 +0,6% +5,38 -5,8% Kupfer-Future 4,07 4,07 -0,0% -0,00 +2,9% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

