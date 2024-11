Zürich (ots) -Eine aktuelle Studie von Amazon beleuchtet: In der Ost- und Zentralschweiz ist die Vorfreude auf Weihnachten am grössten, im Tessin dagegen fehlt es vielen an der Begeisterung. Der meiste Weihnachtsstress herrscht im Espace Mittelland und in der Nordwestschweiz. Doch der Druck, dass an Weihnachten alles perfekt sein soll, ist nirgendwo höher als in der Genferseeregion. Und obwohl Weihnachten das Fest der Familie ist: Verwandtschaftsbesuche sind nicht überall gleich willkommen.Vorweihnachtliche Freude oder Frust? Nicht alle Regionen in der Schweiz freuen sich gleichermassen aufs Fest. Während in der Ost- und Zentralschweiz drei Viertel der Menschen - und damit die klare Mehrheit - positiv auf Weihnachten blicken, fehlt mehr als 40 % der Tessiner:innen die Vorfreude. Gleichzeitig ist nirgendwo in der Schweiz der Druck, ein perfektes Weihnachten zu feiern, grösser als in der Genferseeregion (27 %): Diese und viele weitere Erkenntnisse beleuchtet eine aktuelle repräsentative Umfrage von Amazon unter 1'513Schweizer:innen. Der Online-Händler, der auch Produkte in die Schweiz versendet, gibt damit Einblicke, wie Schweizer:innen Weihnachten feiern.Im Espace Mittelland und in der Nordwestschweiz ist der Weihnachtsstress am höchstenAm meisten gestresst von den weihnachtlichen Verpflichtungen sind Schweizer:innen im Espace Mittelland und der Nordwestschweiz (beide 42 %), am wenigsten sind es die Zentralschweizer:innen (31 %). Stressfaktor Nummer eins ist schweizweit der Geschenkekauf (45 %). Tessiner:innen sind am meisten davon angestrengt (57 %). Am wenigsten lassen sich Nordwest- und Zentralschweizer:innen vom Weihnachtsshopping aus der Ruhe bringen (beide 39 %).Giovanni Schiesari ist Country Leader von Amazon in der Schweiz. Er verantwortet nicht nur das Angebot für Schweizer Kunden und Kundinnen bei Amazon, sondern kennt auch die Einkaufsgewohnheiten zur Weihnachtszeit: "Wer frühzeitig Geschenke shoppt, verringert den Einkaufsstress und schont dabei oft den eigenen Geldbeutel. Gerade in der Black-Friday-Woche warten auf unsere Kundinnen und Kunden Tausende Schnäppchen bis zu 40 %. Wer jetzt einkauft, muss sich trotzdem keine Sorgen um Retouren machen, denn schon jetzt gelten unsere verlängerten Rückgabefristen."Die meisten Artikel, die zwischen dem 1. November und dem 25. Dezember 2024 bei amazon.de gekauft werden, können bis zum 31. Januar 2025 oder innerhalb von 30 Tagen ab Erhalt zurückgegeben (https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=GKM69DUUYKQWKWX7&language=de_DE¤cy=EUR) werden. Die Black Friday Week (https://www.aboutamazon.de/news/amazon-prime-und-shopping/wann-ist-amazon-black-friday) bei Amazon läuft von 21. November bis zum 2. Dezember.Wer schenkt wie viel: Ostschweizer:innen geben am meisten für Geschenke ausFür Weihnachtsgeschenke greifen Schweizer:innen tief in die Tasche: 86 % der Befragten geben bis zu 500 Schweizer Franken für Geschenke aus. Am grosszügigsten schenkt man in der Ostschweiz. Ein Fünftel kauft dort für mehr als 500 Franken Geschenke. Sparsamer beim Geschenke-Shoppen geht es im Espace Mittelland zu: Für 90 % der Befragten liegt die Grenze für die Ausgaben bei maximal 500 Franken.17 % der Schweizer:innen verschenken gar nichts an Weihnachten. Die meisten Geschenkeverweigerer gibt es in der Zentralschweiz (23 %).Geschenketrends: Was liegt in den verschiedenen Regionen unter dem Baum?Am häufigsten landen Geld und Gutscheine unter den Schweizer Weihnachtsbäumen (59 %). Kreative Ausnahme bildet das Tessin: Dort sind Kleidung, Schuhe und Accessoires die Topfavoriten (55 %).Giovanni Schiesari kennt die Trends bei Amazon: "Gutscheine sind an Weihnachten angesagt, aber daneben sind auch Elektronik, Computer- und Videospiele, Bücher, Mode, Beauty oder Lifestyle- und Haushaltsprodukte bei unseren Schweizer Kundinnen und Kunden beliebt."Tipps von Amazon: So geht Geschenkeshopping ganz entspannt- Smart shoppen und sparen: Wer rechtzeitig einkauft, hat weniger Stress und kann dabei noch sparen. Die Amazon Black Friday Week (https://www.aboutamazon.de/news/amazon-prime-und-shopping/wann-ist-amazon-black-friday) vom 21. November bis zum 2. Dezember ist dafür die perfekte Gelegenheit.- Swiss Made unterm Weihnachtsbaum: Im Schweizer Markenshop (https://www.amazon.de/b?node=100443299031) auf Amazon findet man von Beauty-Produkten über Haushaltsartikeln bis zu Spielzeug für jeden Geschmack das passende Geschenk und unterstützt damit Schweizer Unternehmen.- Kreative Geschenkideen: Auf amazon.de findet sich viel Inspiration für das passende Geschenk. Zum Beispiel im Weihnachtsshop (https://www.amazon.de/b/?_encoding=UTF8&ie=UTF8&node=100897702031&pf_rd_p=16210c6e-e1c5-4113-8967-81f2fd250462&pf_rd_r=EN91JQRB9MSMZCCBHQXH&enabledRefinements=%5B%7B%22rid%22%3A%22category%22%2C%22value%22%3A%22100663500031%2C100663590031%22%2C%22ridType%22%3A%22browse%22%2C%22type%22%3A%22browse%22%7D%5D) mit beliebten Kategorien wie Mode und Spielzeug, Tipps von Influencern und Geschenkideen für jede Preisklasse.- Wunschzettel schreiben: Warum nicht mal wieder ganz altmodisch Wunschzettel austauschen? Wer es moderner mag, kann auch auf Amazon eine Wunschliste (https://www.aboutamazon.de/news/amazon-prime-und-shopping/so-erstellst-du-amazon-wunschlisten) anlegen und mit Freunden und Familie teilen.Weihnachten und die liebe Verwandtschaft: Nicht überall herrscht BegeisterungTrotz regionaler Unterschiede: Weihnachten ist und bleibt ein Familienfest: 88 % aller Schweizer:innen verbringen es generationenübergreifend im Kreis der Familie. Doch nicht überall ist die Verwandtschaft gleichermassen willkommen: 23 % im Espace Mittelland verbinden mit Weihnachten unangenehme Verwandtschaftsbesuche. Im Tessin ist das deutlich seltener der Fall (12 %).Hier (https://drive.google.com/drive/folders/1a14gLRnLbEH1JWcO4TvM-r9-SiX66wKW?usp=sharing) finden Sie alle Unterlagen und Grafiken zur Studie sowie eine offizielle Pressemappe mit mehr Informationen zu Amazon und den grossen Amazon Gift Guide.Aus der Schweiz bei Amazon bestellenSchweizer Kund:innen, die bei amazon.de einkaufen, können aus mehr als 300 Millionen Produkten auswählen und profitieren bei Artikeln, die Amazon direkt verkauft, von denselben günstigen Nettopreisen wie in Deutschland. Neben Produkten, die Amazon direkt verkauft und versendet, finden sich zahlreiche Angebote von Verkaufspartnern. Darunter auch von Unternehmen aus der Schweiz: Mehr als 900 kleine und mittlere Schweizer Betriebe nutzen Amazon, um ihre eigenen Produkte zu verkaufen. Mehr Infos zu Bestellungen aus der Schweiz bei amazon.de gibt es hier. (https://www.aboutamazon.de/news/company-news/aus-der-schweiz-bei-amazon-bestellen-das-musst-du-wissen)Über AmazonAmazon wird von vier Grundprinzipien geleitet: Fokus auf den Kund:innen statt auf den Wettbewerb, Leidenschaft fürs Erfinden, Verpflichtung zu operativer Exzellenz und langfristiges Denken. Amazon strebt danach, weltweit das kundenorientierteste Unternehmen und der beste Arbeitgeber zu sein sowie den sichersten Arbeitsplatz zu bieten. Kundenrezensionen, 1-Click Shopping, personalisierte Empfehlungen, Prime, Versand durch Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, Fire Tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, Just Walk Out-Technologie, Amazon Studios und Climate Pledge sind nur einige der Produkte und Services, für die Amazon Pionierarbeit geleistet hat. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Presseseite (https://press.aboutamazon.com/de/archiv-pressemitteilungen).Medienkontakt Amazon SchweizPRfact AGSeefeldstrasse 2298008 ZürichKatrin Kuhrmannamazon@prfact.chOriginal-Content von: Amazon, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100100638/100926283