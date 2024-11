RICHARDSON, Texas, Nov. 28, 2024ausgezeichnet worden. NIaaS von Mavenir wendet modernste KI/ML im Telekommunikationsbereich an und optimiert die Problemlösungs- und Entscheidungskompetenz zur Verbesserung des Nutzererlebnisses.

NIaaS trägt zur Steigerung der Ressourceneffizienz und zur Kostensenkung bei und ist ein integraler Bestandteil des marktführenden Lösungsportfolios von Mavenir, das autonome 5G-Netzwerke ermöglicht. Angesichts der zunehmenden Komplexität des Netzbetriebs ist die Leistungsfähigkeit von autonomen Netzen inzwischen von entscheidender Bedeutung. Die Bereitstellung von Telekommunikationsdiensten war bis zur 4G-Technologie in erster Linie auf Dienste ausgerichtet, die von Menschen genutzt wurden, wobei sich die Betriebsprozesse am menschlichen Verhalten orientierten. Für 5G und darüber hinaus ist es erforderlich, dass die Netze Dienste für eine schnell wachsende Anzahl von nicht-menschlichen Geräten mit unterschiedlichen Anforderungen in Bezug auf Bandbreite, Latenz und Nutzungsmuster bereitstellen.

Der Telekommunikationsbetrieb zur Bereitstellung derartig heterogener Dienste dürfte zunehmend komplexer werden und setzt autonome Netzwerke voraus. Die Lösungen von Mavenir für autonome Netzwerke basieren auf führenden Open-Source-Frameworks - von K8s/Container Cloud über GitOps-basierte Cloud-Native-Automatisierung bis hin zu modernsten KI/ML-Algorithmen - und sind für die besonderen Anforderungen von Kommunikationsdienstleistern (CSPs) optimiert. Dadurch wird die Bereitstellung von Spitzentechnologie in kürzester Zeit und mit noch nie dagewesener Flexibilität ermöglicht.

Im kommerziellen Einsatz hat NIaaS von Mavenir die Problemlösungs- und Entscheidungskompetenz des Betriebspersonals verbessert und sie in die Lage versetzt, die Produktivität des Netzwerkbetriebs zu steigern, Service-Level-Agreements durchzusetzen, die Erfahrung der Endnutzer zu verbessern und die Netzwerkressourcen effizienter zu nutzen. NIaaS beinhaltet eine Visualisierungsebene, die die Inferenz der Ergebnisse des ML-Modells nutzerfreundlich darstellt, so dass auch Telekommunikationsmitarbeiter ohne Kenntnisse in Datenwissenschaft die Ergebnisse der ML-Modelle besser nachvollziehen können. Mit NIaaS wird ein digitaler Zwilling des Betriebsnetzes erstellt, wobei mithilfe generativer KI-Modelle das Risiko von Closed-Loop-Operationen reduziert wird. Der digitale Zwilling dient als Live-Test-Tool, um die von NIaaS vorgeschlagenen Optimierungsmaßnahmen vor deren Implementierung im Live-Netzwerk zu bewerten.

"Wir setzen uns unermüdlich dafür ein, die besten KI-Lösungen für den Telekommunikationsbetrieb zu entwickeln", kommentiert Brandon Larson, SVP und GM der Cloud, AI & IMS Business Strategy von Mavenir. "Die Telekommunikationsbranche wird künftig auf autonomen Netzwerken basieren, und CSPs sind gefordert, KI so schnell wie möglich in ihren Betrieb zu integrieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Mit NIaaS von Mavenir kommt modernste KI im Telekommunikationsbetrieb zum Einsatz, um die Zukunft der Netze schon heute zu gestalten und CSPs in die Lage zu versetzen, ihren Kunden fortschrittliche Dienste und ein verbessertes Nutzererlebnis kostengünstiger anzubieten und eine höhere operative Effizienz zu erzielen."

Die 12. Annual Glotel Awards sind die Global Telecoms Awards, organisiert von Telecoms.com. Die komplette Gewinnerliste kann hier eingesehen werden: 2024 Winners | Global Telecoms Awards

Über Mavenir

Mavenir baut die Zukunft der Netzwerke schon heute mit cloudnativen, KI-fähigen Lösungen auf, die von Grund auf umweltfreundlich sind und es den Betreibern ermöglichen, die Vorteile von 5G zu nutzen und intelligente, automatisierte und programmierbare Netzwerke zu realisieren. Als Pionier des Open RAN und bewährter Branchenumgestalter sorgen die preisgekrönten Lösungen von Mavenir für Automatisierung und Monetarisierung in Mobilfunknetzen weltweit und beschleunigen die Transformation von Software-Netzwerken für über 300 Kommunikationsdienstanbieter in über 120 Ländern, die mehr als 50 % der weltweiten Abonnenten bedienen. Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com

