Hannover (ots) -Bestandskunden sind eine Goldmine für Unternehmen, doch oft wird das Potenzial, das in diesen bestehenden Beziehungen steckt, nicht vollständig ausgeschöpft. Ein verbreitetes Problem ist, dass viele Firmen sich primär auf die Akquisition neuer Kunden konzentrieren und dabei vernachlässigen, ihre bestehenden Kundenbeziehungen weiterzuentwickeln und zu monetarisieren.Viele Unternehmen verstehen dabei nicht, dass die Hebel zur Umsatzsteigerung oft direkt vor ihrer Nase liegen. Bestandskunden bieten enormes Upselling- und Cross-Selling-Potenzial, das nicht genutzt wird. Das führt zu einem stagnierenden Umsatz, obwohl gerade hier, durch gezielte Sofortmaßnahmen, schnell und effektiv Abhilfe geschaffen werden könnte. Die folgenden fünf Punkte sollten Unternehmen deshalb unbedingt beachten, um alles aus ihren Bestandskunden herauszuholen.1. Regelmäßigen Kontakt pflegenDie meisten Unternehmen, die einen Verkauf abgeschlossen haben, lassen den Kontakt zum Kunden danach einschlafen. Gerade bei einmaligen Käufen, sei es nun ein Produkt oder eine Dienstleistung, wird versäumt, den Kunden regelmäßig zu kontaktieren. Dabei ist es von größter Bedeutung, den Kontakt aufrechtzuerhalten. Regelmäßige Anrufe können dabei helfen, die Kundenbindung zu festigen und die Umsatzchancen zu erhöhen.2. Kundenbedürfnisse kennenZudem müssen Unternehmen ein tiefes Verständnis für die individuellen Bedürfnisse ihrer Kunden entwickeln. Durch die Analyse des bisherigen Kaufverhaltens, der Kundenhistorie oder der demografischen Daten gewinnen sie wertvolle Einblicke, die es ihnen ermöglichen, maßgeschneiderte Angebote für ihre Kunden zu entwickeln. Auch Muster und Trends im Kaufverhalten können Hinweise auf potenzielle Kundenwünsche geben.3. Ein Empfehlungsprogramm entwickelnZufriedene Kunden sind die besten Botschafter für ein Unternehmen. Wenn sie mit ihrem Kauferlebnis zufrieden sind, empfehlen sie Produkte oder Dienstleistungen gerne weiter. Allerdings werden sie das nicht von alleine tun, sondern müssen aktiv dazu ermutigt werden. Ein strukturiertes Empfehlungsprogramm, das attraktive Anreize wie Rabatte, exklusive Vorteile oder Gutscheine bietet, kann die Bereitschaft zur Weiterempfehlung erheblich steigern. Wichtig dabei ist, das Programm transparent und unkompliziert zu gestalten, damit Kunden ohne großen Aufwand Teil davon werden können. Darüber hinaus müssen sie zeitnah im Anschluss an ihren Kauf über das Empfehlungsprogramm informiert werden - sei es nun auf der Unternehmenswebseite, per E-Mail oder auf Social Media. Regelmäßige Erinnerungen sind ebenfalls hilfreich, um die Teilnahme zu fördern.4. Marketing vorantreibenEin effektives E-Mail-Marketing ist ein wirkungsvolles Instrument, um mit Bestandskunden in Kontakt zu bleiben und sie über neue Angebote zu informieren. Durch eine gezielte Segmentierung unterschiedlicher Kundengruppen, so zum Beispiel Kunden mit bestimmten Kaufgewohnheiten oder Interessensgruppen, lassen sich maßgeschneiderte Inhalte erstellen und versenden. Ein durchdachtes Cross-Functional-Marketing kann ebenfalls dabei helfen, im Gedächtnis der Kunden zu bleiben. Dabei werden verschiedene Kommunikationskanäle wie Briefe, Social Media oder Postkarten genutzt.5. Hohe Qualität bietenLast, but not least spielt natürlich auch die Qualität der angebotenen Produkte oder Dienstleistungen eine entscheidende Rolle. Denn nur zufriedene Kunden, die von der hohen Qualität des Gekauften überzeugt sind, werden regelmäßig bei einem Unternehmen kaufen und zusätzliche Angebote in Anspruch nehmen. Eine erstklassige Produktqualität und ein exzellenter Kundenservice sorgen dafür, dass Kunden zufrieden sind - und folglich eher dazu bereit sein werden, ein Unternehmen und sein Angebot weiterzuempfehlen. Entsprechend wichtig ist es, höchste Standards in Produktqualität und Kundenservice zu setzen.Über Marvin Flenche und umsatz.io:Marvin Flenche ist der Gründer und Geschäftsführer der A&M Unternehmerberatung, einer Marketingagentur für Handwerksbetriebe, und der A&M Sales Solutions GmbH, die mit umsatz.io die Vertriebsbranche revolutioniert. Die Softwarelösung bietet ein CRM-System für kleine und mittelständische Betriebe und Agenturen, das die Vertriebsprozesse optimiert und so schnellere und bessere Umsätze ermöglicht.