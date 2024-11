DARMSTADT (dpa-AFX) - Der Bio-Lebensmittelhändler Alnatura hat seinen Umsatz erneut gesteigert. Nach 2,3 Prozent mehr im Vorjahr habe es im nun abgelaufenen Geschäftsjahr bis Ende September ein Plus von knapp vier Prozent gegeben, teilte das Unternehmen in Darmstadt mit. Insgesamt habe der Umsatz bei gut 1,19 Milliarden Euro gelegen. 2021/2022 hatte es wegen der Rekordinflation noch Umsatzeinbußen gegeben.

Seit 40 Jahren trage Alnatura dazu bei, dass immer mehr Menschen biologische Landwirtschaft verstehen und ihr Einkaufsverhalten verändern, bilanzierte Gründer und Geschäftsführer Götz Rehn. Das Unternehmen habe von 2015 bis 2024 bereits 119 Höfe bei der Umstellung auf Bio finanziell unterstützt. Bis 2026 sollen weitere 27 Höfe hinzukommen.

Alnatura mit seinen derzeit 153 Märkten plant demnach für das laufende Geschäftsjahr zwei Eröffnungen in Koblenz und Düsseldorf. Eine Reihe weiterer Märkte solle modernisiert werden. Der Biohändler vermarktet sein Sortiment nicht nur in eigenen Geschäften, sondern auch über Partnerschaften in Deutschland und mehreren anderen Ländern. Eine weitere Partnerschaft in der Schweiz soll 2025 hinzukommen. Das Unternehmen hatte nach eigenen Angaben im abgelaufenen Geschäftsjahr 3.540 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und damit knapp zwei Prozent mehr als im Vorjahr./opi/DP/jha