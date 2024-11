Ahrensburg (ots) -Das Handwerk sucht weiterhin händeringend nach Mitarbeitern - macht dabei aber nur selten eine gute Figur. Doch damit ist jetzt Schluss! So jedenfalls der Anspruch der TH-Solar GmbH: Der Ahrensburger Meisterbetrieb setzt sich nicht nur für qualitativen Fortschritt in der Solarenergie, sondern auch für die Förderung motivierter Fachkräfte und damit für die Zukunft seiner Branche ein. Was die tägliche Arbeit und die verschiedenen Aufgabenbereiche bei der TH-Solar GmbH hierbei wirklich auszeichnet, beleuchtet dieser Artikel - im Interview teilt Betriebsleiter Mark Bruns außerdem seine persönlichen Eindrücke dazu.Aktiv anpacken, die Zukunft mitgestalten und der Welt etwas Gutes tun: Für viele von uns sind es Dinge wie diese, die wir uns von unserem beruflichen Alltag erwarten - und die uns am Ende zu Bestleistungen antreiben. Vergessen dürfen wir aber auch die kleinen, womöglich nur allzu offensichtlichen Dinge nicht. Denn um die Freude an unserem Job nicht schnell wieder zu verlieren, braucht es auch das richtige Team, eine klare Aufgabenverteilung und eine strukturierte Organisation. Was für viele von uns selbstverständlich sein mag, lässt aber gerade das Handwerk mittlerweile viel zu oft vermissen: So stehen Chaos, Stress und fehlender Antrieb zur Verbesserung immer häufiger an der Tagesordnung - und letztendlich weiß niemand mehr so recht, warum er überhaupt tut, was er tut. "Umso wichtiger ist es für uns alle, Deutschland zu zeigen, dass derartige Missstände sicher nicht jeden Betrieb widerspiegeln", betont Paris Freiherr von Troschke, Geschäftsführer der TH-Solar GmbH."Ganz im Gegenteil: Gerade in Bereichen wie der Solarbranche lassen sich Innovation, Ambition und Teamwork wunderbar vereinen - etwas, worauf wir täglich aufbauen und was jeder meiner Kollegen zu schätzen weiß", fügt Betriebsleiter Mark Bruns hinzu. Als professioneller Meisterbetrieb für Photovoltaik-Installationen deckt die TH-Solar GmbH das gesamte Spektrum an Projekten ab - von privaten Anlagen über gewerbliche Projekte bis hin zu Großanlagen. Kunden erhalten dabei alles aus einer Hand und können sich auf eine hausinterne Koordination aller Abläufe verlassen. Basis des Erfolgs: Mit einem jungen, dynamischen Team aus kompetenten Führungskräften, umsichtigen Projektplanern und qualifizierten Spezialisten für alle handwerklichen Angelegenheiten kann die TH-Solar GmbH eine außergewöhnlich große Vielfalt an Aufträgen realisieren. Darüber hinaus setzt der Ahrensburger Ausbildungsbetrieb stets auf die Entwicklung neuer Fachkräfte, um sowohl die eigene Zukunft als auch die Branche im Gesamten zu stärken.Von grundlegender Planung bis zu fachmännischer Umsetzung: Die Aufgabengebiete bei der TH-Solar GmbH im ÜberblickDoch was zeichnet den Arbeitsalltag bei der TH-Solar GmbH eigentlich aus? "In erster Linie sind es vielfältige Aufgabengebiete sowie die Möglichkeit, die Energiewende voranzutreiben - und damit nicht nur für sich selbst, sondern auch für kommende Generationen eine nachhaltige Zukunft zu schaffen", verrät Paris Freiherr von Troschke. Um hierbei stets maximale Qualität und störungsfreie Abläufe gewährleisten zu können, übernimmt jeder Mitarbeiter eine breite Palette spannender Aufgaben und bringt sich aktiv in das Gesamtgefüge ein. Welche Tätigkeitsfelder sich dabei ergeben und welche Qualifikationen sie erfordern, erfahren Sie hier.1. Basis für nachhaltige Energieversorgung: Wie Planer und Projektentwickler bei der TH-Solar GmbH das Fundament für die Zukunft legenDie Projekte der TH-Solar GmbH beginnen stets mit einer fundierten Planung und Projektentwicklung: Diese folgt einem klar strukturierten Prozess, der eine reibungslose Umsetzung sicherstellt. Zunächst wird im Rahmen einer Bedarfsanalyse ermittelt, welche Anforderungen der Kunde hat - dazu zählen der Energieverbrauch, die baulichen Gegebenheiten sowie mögliche Förderoptionen.Auf Grundlage dieser Daten entwickelt das Vertriebsteam eine erste Projektskizze, die sowohl technische als auch wirtschaftliche Aspekte berücksichtigt. Anschließend übernimmt die Planungsabteilung: Sie analysiert den Dachtyp, prüft die Statik und berücksichtigt die Ausrichtung zur Sonne, um die Anlage optimal auszulegen. Neben der Auswahl geeigneter Module und Wechselrichter entsteht in dieser Phase ein detaillierter Schaltplan. Sind alle technischen Vorbereitungen abgeschlossen, wird geprüft, ob behördliche Genehmigungen erforderlich sind - und auch die Netzanschlussbedingungen werden abgestimmt. Parallel dazu sorgt das Logistikteam dafür, dass die benötigten Materialien rechtzeitig zur Verfügung stehen. Bevor die Installation beginnt, findet eine Besprechung mit allen beteiligten Teams statt: Hierbei werden Zeitpläne abgestimmt, Aufgaben verteilt und mögliche Herausforderungen besprochen.Für diese anspruchsvollen Abläufe sind fundierte Kenntnisse in Elektrotechnik, erneuerbaren Energien und Bauphysik unerlässlich. Ebenso wichtig ist ein Verständnis der Sicherheitsvorschriften und Netzanforderungen. Um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, setzt die TH-Solar GmbH auf kontinuierliche Weiterbildung: Regelmäßige Schulungen, der Austausch im Team sowie Kooperationen mit Herstellern und Lieferanten gewährleisten, dass neue Technologien und Trends frühzeitig in die Projekte integriert werden können.2. Technische Umsetzung bei der TH-Solar GmbH: Diese handwerklichen Tätigkeiten ergeben sich rund um die Installation von SolaranlagenDie Installation von Solaranlagen bei der TH-Solar GmbH erfolgt durch ein eingespieltes Team von Spezialisten, die ihre jeweiligen Fachkenntnisse gezielt einbringen. Dabei übernimmt der Elektromeister die Verantwortung für den elektrischen Anschluss der Anlage an das Stromnetz. Parallel dazu leitet der Vorarbeiter im DC-Bereich die Montage der Solarmodule sowie die Gleichstromverkabelung. Beide werden von Technikern und Helfern unterstützt, die sich unter anderem um den Aufbau der Montagesysteme, die Bereitstellung der Materialien und die Organisation der Baustelle kümmern. Dank dieser klaren Aufgabenteilung laufen die einzelnen Arbeitsschritte effizient und präzise ab.Um den hohen Anforderungen bei der Installation gerecht zu werden, sind auch hier spezielle Qualifikationen und Sicherheitsmaßnahmen unverzichtbar: So verfügen alle Mitarbeiter über eine umfassende Schulung im sicheren Umgang mit Gerüsten sowie über Kenntnisse in der Anwendung persönlicher Schutzausrüstung. Dazu zählen Sicherheitsgurte, Helme und weitere Schutzvorkehrungen. Regelmäßige Erste-Hilfe-Schulungen ergänzen diese Maßnahmen. Für Arbeiten an elektrischen Anlagen sind zudem spezifische Kenntnisse im Hochspannungsbereich notwendig. Sicherheits-Briefings vor Ort gewährleisten, dass potenzielle Risiken individuell berücksichtigt werden.Ein typischer Arbeitstag beginnt dabei mit der Einrichtung der Baustelle, gefolgt von einer kurzen Besprechung zu Aufgabenverteilung und Sicherheitsaspekten. Im Anschluss installiert das Team die Solarmodule, verlegt die Verkabelung und bereitet den Netzanschluss vor. Herausforderungen wie wechselnde Wetterbedingungen oder komplexe Dachstrukturen erfordern dabei präzises Arbeiten und Flexibilität. Nach Abschluss der Tagesarbeiten wird die Baustelle aufgeräumt und der Fortschritt intern ausgewertet - ein strukturierter Ablauf, der die erfolgreiche Fertigstellung der Projekte sicherstellt und die Resultate direkt sichtbar macht.3. Sicherung des Erfolgs - diese Rolle spielen Wartung und Kundenservice bei der TH-Solar GmbHLetztendlich wird auch die Wartung der installierten Systeme bei der TH-Solar GmbH von einem spezialisierten Team durchgeführt, das eng mit dem Kundenserviceteam zusammenarbeitet. Nach der Inbetriebnahme einer Anlage wird gemeinsam mit dem Kunden ein individueller Wartungsplan erstellt: Dieser umfasst regelmäßige Inspektionen, die der Sicherstellung von Effizienz und Sicherheit dienen. Während der Wartung kontrollieren die Techniker alle relevanten Komponenten - einschließlich der Solarmodule, der elektrischen Anschlüsse und der Verkabelung. Zudem reinigen sie die Anlagen gründlich, justieren sie bei Bedarf und beheben potenzielle Probleme frühzeitig. Ergänzend werden sämtliche Arbeiten sorgfältig dokumentiert, wodurch sowohl die Techniker als auch die Kunden jederzeit einen genauen Überblick über den Zustand der Anlage erhalten.Das Kundenserviceteam übernimmt dabei eine zentrale Vermittlerrolle: Es nimmt Serviceanfragen entgegen, erfasst sie im CRM-System und priorisiert sie je nach Dringlichkeit. Kleinere Anliegen, wie Fragen zur Bedienung, werden oft direkt bearbeitet. Bei komplexeren Problemen oder Wartungsanforderungen organisiert das Team den Einsatz der Techniker und stimmt Termine ab. Darüber hinaus bleibt es regelmäßig mit den Kunden in Kontakt, um die Funktionalität der Anlagen langfristig zu gewährleisten und frühzeitig auf potenzielle Herausforderungen zu reagieren.Die Effizienz der Systeme wird durch mehrere Maßnahmen sichergestellt: Hochwertige Komponenten, die strenge Qualitätsstandards erfüllen, bilden die Grundlage. Ergänzt wird dies durch moderne Überwachungstools, die den Energieertrag in Echtzeit erfassen und Auffälligkeiten melden. Regelmäßige Schulungen halten die Techniker auf dem neuesten Stand, sodass sie die Systeme mit modernen Verfahren instand halten können. Durch diese abgestimmte Vorgehensweise bleibt die Leistung der Anlagen über viele Jahre hinweg stabil.Mark Bruns: Wie er als Betriebsleiter für reibungslose Abläufe sorgt und alle Abteilungen zusammenführtDamit allein ist es jedoch noch nicht getan - um einerseits allen Kunden erstklassige Ergebnisse und andererseits den eigenen Mitarbeitern einen reibungslosen Arbeitsablauf garantieren zu können, müssen jegliche Projekte außerdem professionell koordiniert werden. Zuständig dafür: Betriebsleiter Mark Bruns. Der ausgebildete Handwerker erhielt 2008 seinen Meisterbrief im Zimmererhandwerk und sammelte ab 2010 mit seiner eigenen Zimmerei erste Erfahrungen in der Selbstständigkeit. Schon zu dieser Zeit kam er immer stärker mit dem Bereich der Photovoltaik in Berührung und erkannte das enorme Potenzial, das diese Technologie für die Zukunft unserer Energieversorgung birgt.Seit 2023 nutzt er nun bei der TH-Solar GmbH die Gelegenheit, sich voll und ganz auf das Thema Solarenergie zu konzentrieren - ohne dabei die klassischen geschäftsführenden Aufgaben übernehmen zu müssen. Diese Rolle ermöglicht es ihm nach eigenen Angaben, wieder näher am Tagesgeschäft und den Projekten zu sein, ein junges Team mit aufzubauen und aktiv zur Energiewende beizutragen. Welchen Herausforderungen er in seiner täglichen Arbeit begegnet, was den Job bei der TH-Solar GmbH so besonders macht und wie er die Zukunft der Branche sieht, hat er uns im Interview verraten.Eine Woche als Betriebsleiter bei der TH-Solar GmbH: Mark Bruns im InterviewZunächst würden wir uns gerne in Ihre Rolle als Betriebsleiter hineinversetzen und uns einen Überblick über eine typische Arbeitswoche verschaffen: Welche Aufgaben verfolgen Sie dabei?Als Betriebsleiter liegt mein Fokus darauf, den reibungslosen Ablauf unserer Projekte und die Einhaltung hoher Qualitätsstandards zu gewährleisten. Ein wesentlicher Teil meiner Woche besteht in der Planung und Koordination: Ich arbeite eng mit den Planungs- und Montageteams zusammen, überwache Zeitpläne und stelle sicher, dass Ressourcen effektiv eingesetzt werden.Regelmäßige Absprachen mit dem Vertrieb und den Teamleitern sind ebenfalls zentral, um Kundenanfragen und laufende Projekte zu koordinieren. Neben der Organisation übernehme ich die Qualitätskontrolle, begleite Installationen vor Ort und unterstütze die Teams bei technischen oder organisatorischen Herausforderungen. Administrative Aufgaben wie die Überprüfung von Bestellungen und strategische Meetings runden meine Woche ab. Besonders wichtig ist mir dabei die Förderung unserer Auszubildenden - und meine Beteiligung daran.Wie koordinieren Sie die verschiedenen Teams - von der Planung über die Installation bis hin zur Wartung?Die Koordination unserer Teams basiert auf einem speziell angepassten CRM-System, das sämtliche Abläufe zentral abbildet. Dieses Tool verbindet Kunden, Vertrieb, Planung, Installation und Wartung in einer einheitlichen Kommunikationskette. Automatisierte Prozesse sorgen dafür, dass beispielsweise nach einer Kundenanfrage die Planung nahtlos gestartet wird und alle beteiligten Teams stets über den Projektstatus informiert sind.Sobald die Planung abgeschlossen ist, erhält das Installationsteam direkt alle relevanten Informationen und Materialien. Regelmäßige Meetings der Teamleiter gewährleisten, dass Herausforderungen besprochen und Anpassungen effizient umgesetzt werden können. Auch das Wartungsteam nutzt das CRM-System, um Anlagen-Daten einzusehen und Wartungsarbeiten gezielt zu planen - so bleiben unsere Systeme langfristig zuverlässig.Welche Herausforderungen erleben Sie in Ihrer Rolle, insbesondere bei der Organisation und Umsetzung mehrerer Projekte gleichzeitig?Eine zentrale Herausforderung ist die Koordination von Ressourcen für mehrere Projekte mit unterschiedlichen Anforderungen und Zeitplänen. Es erfordert schließlich eine präzise Planung, damit personelle und materielle Ressourcen rechtzeitig verfügbar sind. Unerwartete Verzögerungen oder zusätzliche Kundenwünsche während der Projektlaufzeit erfordern dabei oft schnelle Anpassungen.Ebenso bedeutend ist die Kommunikation: Alle Teams und Kunden müssen stets über den aktuellen Stand informiert sein, damit Änderungen oder neue Anforderungen klar und rechtzeitig vermittelt werden. Obwohl unser CRM-System hier unterstützt, bleibt es entscheidend, den Überblick zu behalten. Hinzu kommt die Balance zwischen Qualität und Effizienz. Gerade bei hoher Auslastung ist es wichtig, die Projektstandards einzuhalten - immer mit dem Ziel, langlebige Ergebnisse und zufriedene Kunden zu gewährleisten.So funktioniert die Zusammenarbeit bei der TH-Solar GmbHWie funktioniert die Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen? Welche Rolle übernehmen Betriebs- und Teamleiter dabei, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten?Die Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen basiert auf klaren Kommunikationswegen und regelmäßigen Abstimmungsprozessen. Wöchentlich treffen sich alle Team- und Abteilungsleiter - vom Vertrieb über die Planung und Installation bis zum Kundenservice - in Koordinationsmeetings, um den Projektstatus zu besprechen und kommende Aufgaben abzustimmen. So können potenzielle Herausforderungen frühzeitig erkannt und rechtzeitig Lösungen entwickelt werden. Ergänzend dazu gibt es tägliche Kurzbesprechungen innerhalb der Projektteams, bei denen die Tagesziele definiert und Absprachen zwischen den Abteilungen getroffen werden.Betriebs- und Teamleiter übernehmen eine Schlüsselrolle: Sie bündeln Informationen, leiten diese gezielt weiter und stellen sicher, dass Projekte effizient umgesetzt werden. Bei größeren Projekten koordinieren sie vor Ort und überwachen die Einhaltung der Qualitätsstandards. So greifen alle Prozesse nahtlos ineinander.Mark Bruns über technologische Entwicklungen und Trends in der SolarbrancheWelche Technologien und Trends prägen die Solarbranche aktuell und wie wirken sie sich auf Ihre Arbeit aus?Ein wichtiger Trend in der Solarbranche ist die Kombination von Photovoltaik mit Heiztechnologien, etwa durch die Integration von Heizstäben oder Wärmepumpen. Diese Systeme ermöglichen es, überschüssigen Solarstrom effizient für die Warmwasserbereitung oder das Heizen zu nutzen, was den Eigenverbrauch erhöht und die Anlagen rentabler macht. Solche Lösungen, wie die Verwendung von Heizstäben in Warmwasserspeichern, erfreuen sich wachsender Beliebtheit, da sie die Strom- und Heizkosten gleichzeitig senken und die Autarkie der Haushalte fördern.Darüber hinaus gewinnen auch Energiemanagementsysteme an Bedeutung: Sie steuern den Stromverbrauch intelligent, priorisieren Solarstrom und nutzen überschüssige Energie gezielt für Wärme, bevor sie ins Netz eingespeist wird. Für unsere Firma bedeutet das, dass wir unsere Planungs- und Beratungskompetenzen weiter ausbauen und Kunden mit ganzheitlichen Lösungen für Strom und Wärme unterstützen - ein weiterer Schritt hin zu nachhaltiger Energieversorgung.Welche Rolle spielt die Digitalisierung bei der Optimierung Ihrer Arbeitsprozesse?Die Digitalisierung ist für uns absolut entscheidend, um Arbeitsprozesse effizienter und zukunftssicher zu gestalten. Sie ermöglicht eine zentrale Erfassung von Projektdaten, eine nahtlose Koordination zwischen Teams und eine gezielte Ressourcennutzung. Durch digitale Tools können wir Abläufe standardisieren, Projekte besser skalieren und die Qualität unserer Arbeit konstant hochhalten.Darüber hinaus schafft die Digitalisierung Flexibilität: Wir reagieren schneller auf Veränderungen in der Branche und neue Kundenanforderungen. Sie ist nicht nur ein Hilfsmittel, sondern ein Kernbestandteil unserer Wachstumsstrategie. Ohne digitale Prozesse wäre es kaum möglich, langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben und die steigenden Ansprüche unserer Kunden zu erfüllen.Herausforderungen und Zukunft der Branche: Was Mark Bruns hierzu prognostiziertWelche spezifischen Herausforderungen muss Ihr Unternehmen derzeit bewältigen - etwa durch Regulierungen, Fachkräftemangel oder steigende Kosten?Aktuell sehen wir uns tatsächlich mit mehreren Herausforderungen konfrontiert: Der Fachkräftemangel stellt dabei eine zentrale Hürde dar, da qualifiziertes Personal in der Solarbranche schwer zu finden ist. Um dem entgegenzuwirken, setzen wir verstärkt auf interne Aus- und Weiterbildungsprogramme. Gleichzeitig belasten steigende Material- und Energiekosten unsere Projekte. Eine vorausschauende Planung ist daher essenziell, um wirtschaftlich und effizient zu arbeiten.Hinzu kommen komplexer werdende regulatorische Anforderungen - etwa bei Förderprogrammen oder Netzanschlussbedingungen. Hier ist es entscheidend, stets gut informiert zu sein, um Kunden kompetent zu beraten und Projekte reibungslos umzusetzen. Trotz dieser Herausforderungen sehen wir aber große Chancen in der Solarbranche und entwickeln kontinuierlich Strategien, um nachhaltig zu wachsen.Wie bereitet sich Ihr Unternehmen auf die Zukunft vor? Welche Projekte oder Technologien stehen dabei im Fokus?Unser Unternehmen richtet sich gezielt auf die Zukunft aus, indem wir unser Portfolio erweitern und innovative Technologien einführen. Ein zentrales Projekt ist die Einführung von "Peeek Mieterstrom 2.0", das speziell für Mehrparteienhäuser entwickelt wurde. Dieses Konzept ermöglicht Mietern, lokal erzeugten Solarstrom direkt zu nutzen, fördert Nachhaltigkeit und steigert den Eigenverbrauch vor Ort.Darüber hinaus investieren wir in intelligente Energiemanagementsysteme und Batteriespeicher, um unseren Kunden mehr Energieunabhängigkeit zu bieten. Diese Lösungen optimieren die Nutzung erneuerbarer Energien und sichern eine zukunftsorientierte Versorgung. Mit diesen Projekten positionieren wir uns als Anbieter umfassender, nachhaltiger Energielösungen und stärken unsere Rolle in der Energiewende.Mark Bruns: "Scheut euch nicht vorm Handwerk, sondern werdet Teil eines erstklassigen Teams!"Was sind die größten Stärken Ihres Teams und wie tragen diese zum Erfolg der Projekte bei?Die größten Stärken unseres Teams liegen zweifellos in der Kombination aus Fachwissen, Teamgeist und hoher Flexibilität. Jeder im Team bringt spezialisiertes Know-how mit - sei es in der Planung, Installation oder im Kundenservice, wodurch wir Projekte professionell und effizient umsetzen können. Der starke Teamzusammenhalt und die offene Kommunikation ermöglichen es uns, Herausforderungen schnell gemeinsam zu lösen und auf Veränderungen flexibel zu reagieren. Diese Stärken sorgen dafür, dass unsere Projekte reibungslos ablaufen und wir unseren Kunden stets qualitativ hochwertige und termingerechte Lösungen bieten können.Wie sehen Sie die Rolle der Solarbranche in den kommenden Jahren? Was erhoffen Sie sich persönlich für die Zukunft Ihrer Firma?In den kommenden Jahren wird die Solarbranche eine Schlüsselrolle bei der Energiewende spielen. Mit dem steigenden Bedarf an erneuerbaren Energien und der zunehmenden Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen erwarten wir ein starkes Wachstum. Ich hoffe, dass unsere Firma weiterhin eine Vorreiterrolle einnehmen und durch innovative Lösungen wie Mieterstrom-Modelle und Energiemanagementsysteme den Ausbau der Solarenergie aktiv mitgestalten kann.Mein Ziel ist es, langfristig ein stabiles, nachhaltiges Unternehmen mit aufzubauen, das nicht nur wirtschaftlich erfolgreich ist, sondern auch einen wertvollen Beitrag zur Energiewende leistet. Dazu kann ich abschließend nur sagen: Lasst euch nicht vom Handwerk abschrecken, kommt zur TH-Solar GmbH und freut euch auf ein fantastisches Team sowie abwechslungsreiche Tätigkeiten!Sie wollen in einem aufstrebenden Umfeld Karriere machen und Teil eines ambitionierten Teams werden, das die Energiewende entscheidend vorantreibt? Dann bewerben Sie sich noch heute bei der TH-Solar GmbH (https://th-solar.de/)!Pressekontakt:TH-Solar GmbHGeschäftsführer: Paris Freiherr von TroschkeE-Mail: info@th-solar.deWebsite: https://th-solar.de/Pressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: TH-Solar GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177409/5919142