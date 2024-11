Der Immobilienkonzern LEG Immobilien konnte seine Wandelschuldverschreibungen erfolgreich um weitere 200 Millionen Euro aufstocken. Die neuen Schuldverschreibungen, die von der niederländischen Tochtergesellschaft LEG Properties B.V. emittiert werden, wurden zu einem Emissionspreis von 103,8 Prozent ihres Nennbetrags bei institutionellen Anlegern platziert. Diese Aufstockung ergänzt die bereits im September 2024 begebene Wandelschuldverschreibung in Höhe von 500 Millionen Euro und bildet mit dieser eine einheitliche Gesamtemission.

Verwendung der Mittel

Die neuen Schuldverschreibungen können in rund 1,75 Millionen LEG-Aktien umgewandelt werden, was etwa 2,3 Prozent des derzeitigen Grundkapitals entspricht. Der Immobilienkonzern plant, den Nettoerlös aus der Emission zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Die Abwicklung der Transaktion wird voraussichtlich am 5. Dezember 2024 erfolgen.

