Die Papiere des kriselnden IT-Dienstleisters schießen in die Höhe, im Wochenverlauf hat sich der Kurs der Atos-Aktie bereits vervielfacht. Der kriselnde Konzern verhandelt den Verkauf von Geschäftsaktivitäten an den französischen Staat. Es winkt ein dreistelliger Millionenbetrag. Der französische Staat will Aktivitäten von Atos im Bereich "Advanced Computing" übernehmen. Darin bündelt der Konzern seine Aktivitäten für Quanten-Computing, Business Computing, High-Performance-Computing und künstliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...