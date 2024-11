Viele Anbieter von Glasfaserinternet arbeiten mit fragwürdigen Methoden, etwa mit Angeboten unter Zeitdruck an der Haustür. Was Verbraucher:innen wissen sollten, bevor sie unterschreiben - und warum es trotzdem vernünftig sein kann, sich jetzt für die neue Technik zu entscheiden. Seit Monaten gehen in vielen Städten und Gemeinden Mitarbeitende von Dienstleistern verschiedener Telekommunikationsunternehmen von Haus zu Haus und bieten den Verbraucher:innen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...